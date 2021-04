Lee estos consejos antes de recibir tu vacuna de covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Si no eres elegible para vacunarte contra el covid-19, pronto lo serás si vives en Estados Unidos.

Los 50 estados del país planean abrir la elegibilidad para vacunar a todos los mayores de 16 años, y varios estados ya lo han hecho, incluidos Alaska, Mississippi y Georgia. Según el presidente Joe Biden, el 90% de todos los estadounidenses adultos serán elegibles para la vacunación antes del 19 de abril.

Si bien el suministro de vacunas aumenta con el tiempo, la demanda aún supera lo que está disponible en muchos lugares, especialmente en áreas densamente pobladas. La gente en las grandes ciudades ha comparado el intento de conseguir una cita de vacunación con intentar conseguir entradas online para un concierto de una banda muy popular. (¿Recuerdas esos días?)

Aquí hay algunos consejos que te ayudarán a vacunarte por completo y a que tu vida vuelva a ser algo más normal de lo que probablemente ha sido durante más de un año.

Cómo recibir la vacuna

Casi siempre necesitarás una cita, y un buen punto de partida para hacer una es el departamento de salud de tu estado o condado. Este artículo de CNN tiene enlaces a los sitios web de los departamentos de salud de todos los estados, junto con números de teléfono y direcciones de correo electrónico para contactar si tiene preguntas.

Otro buen lugar para comenzar es con el buscador de vacunas de covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), o utilizando su portal para conectarte con el departamento de salud de tu estado o territorio.

Las farmacias que están vacunando también tienen sus propios sitios web de programación. El sitio web de CVS, por ejemplo, te dirá dónde está disponible la vacuna. Entonces, si no está disponible en tu ciudad o condado, en el momento en que estás tratando de programar una cita, puede que esté en un área vecina.

La disponibilidad cambia rápidamente, así que si encuentras un espacio disponible, resérvalo antes de que lo haga otra persona. Sin embargo, asegúrate de cancelar tu cita si no puedes asistir, para que otra persona pueda obtener ese espacio.

Las farmacias también están ofreciendo la vacuna que sobra al final del día, porque la gente no se presentó a sus citas, a los adultos que la quieren. Un farmacéutico de un Walmart en el área de Atlanta dijo recientemente que todos sus empleados fueron vacunados, en gran parte gracias a las dosis sobrantes, y ahora se las está ofreciendo a otras personas que están allí en el momento adecuado al final del día. Una farmacia de Kroger en el área dijo que mantiene una lista de personas que quieren que las llamen cuando queden vacunas sobrantes.

Las redes sociales pueden ser útiles. Facebook, que posee Instagram y WhatsApp, lanzó recientemente una serie de herramientas para ayudar a las personas a vacunarse, incluido su Centro de información sobre el coronavirus (Covid-19).

Y, por supuesto, puedes utilizar los sitios de redes sociales para obtener información de forma colectiva. Busca en Facebook grupos privados en tu área que se dediquen a encontrar vacunas. Algunas personas han informado que sus vecinos en la aplicación Nextdoor les ayudaron a encontrar citas de vacunación.

Puede que tengas que viajar para vacunarte

Si puedes viajar, casi siempre hay más espacios disponibles en áreas rurales cuando son difíciles de encontrar en una ciudad. En Georgia, por ejemplo, puede ser difícil conseguir una cita en el área de Atlanta, pero las citas son abundantes para los próximos días en las zonas rurales del sur del estado.

Al anunciar un programa federal para enviar dosis de vacunas directamente a las farmacias además de los estados y territorios de EE.UU., Jeff Zients, coordinador de respuesta del covid-19 de la Casa Blanca, dijo que las farmacias son «fácilmente accesibles en la mayoría de las comunidades, y la mayoría de los estadounidenses viven a menos de 8 kms de una farmacia».

Sin embargo, es posible que algunas áreas rurales no tengan una farmacia cerca, y es posible que los residentes deban buscar clínicas móviles de vacunación en su área. El Plan de Rescate Estadounidense recientemente aprobado incluye un programa nacional de vacunación que financiará unidades móviles para áreas de difícil acceso.

La clave es ser paciente, flexible y decidido. Tendrás una cita, tarde o temprano.

Qué hacer mientras esperas en la fila para vacunarte

Entonces, ahora tienes una cita. Estás tan cerca de obtener esa primera o, mejor aún, tu dosis final.

Pero, ¿qué pasa si hay una fila realmente larga de personas una vez que llegas allí? Para no volverte loco por el aburrimiento, asegúrate de llevar un teléfono, tableta o computadora portátil.

Otras ideas incluyen documentar tu experiencia con la vacuna o planificar cómo usarás tu libertad una vez que estés completamente inoculado.

¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una multitud de este tamaño? Quizá puedas aprovechar la oportunidad para hacer un nuevo amigo.

Bienvenido al club de los completamente vacunados

¿Recibiste tus vacunas? ¡Felicidades! Ve a abrazar a un nieto. Abraza a un amigo vacunado. Invita a amigos que estén completamente vacunados y visítalos sin máscaras. Visita a otras personas en sus hogares, siempre que no se consideren especialmente vulnerables si contraen el covid-19.

Si has estado expuesto a alguien con covid-19, puedes saltarte la cuarentena una vez que estés completamente vacunado.

Si tú eres uno de los muchos que tuvo covid-19 y aún sufres síntomas, algunos de los llamados ‘long haulers’ o personas en las que persistió la enfermedad durante largo tiempo informan que sus síntomas disminuyeron o incluso desaparecieron después de ser vacunados.

Como han dicho algunos, vacunarte es un cambio de juego psicológico: es posible que sientas que te has quitado un peso de encima.

¿Y quién no está deseando volver a viajar? Se abren algunos destinos para quienes se hayan vacunado.

Solo recuerda que se necesitan dos semanas después de tu última vacuna para estar completamente inmunizado.

Y no tires tu máscara todavía. Aún necesitas proteger a quienes te rodean y que aún no han sido vacunados. Aunque algunos estudios indican que las personas inmunizadas no transmiten el virus, todavía no es seguro.