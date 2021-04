Empieza vacunación contra el covid-19 de adultos mayores de 80 años en El Salvador

Noticias CNN

(CNN Español) –– El Ministerio de Salud de El Salvador anunció que este miércoles comenzó a vacunar contra el covid-19 a los adultos mayores de 80 años y a personas mayores de 50 años con enfermedades preexistentes.

Este sector de la población forma parte de la segunda fase de vacunación, según explicó el ministro de Salud, Francisco Alabí.

A los residentes en centros para adultos mayores los vacunan dentro de las mismas instalaciones para reducir el riesgo de contagio, de acuerdo a la información. Alabí dijo que hay 58 centros registrados para adultos mayores, pero no indicó cuántas personas viven allí.

Vacunan a más de 41.000 personas en un mes en El Salvador

En el caso de los adultos que no están en centros de atención, las autoridades de salud habilitaron en la noche de este martes el portal http://www.vacunacioncovid19.gob.sv para que los mayores de 80 años y mayores de 50 con enfermedades crónicas degenerativas preexistentes se inscriban para vacunarse, señaló el gobierno. «Los que no pueden hacer uso de la tecnología o que no cuentan con las herramientas sabemos que los hijos o un familiar pueden ayudarles a inscribirse», sostuvo Alabí.

Después de los mayores de 80 años, se programará la hora, día y lugar de vacunación para los mayores de 70, 60 y 50 años respectivamente, de acuerdo con el cronograma de las autoridades.

Las cifras de vacunación

A la fecha, según el gobierno, más de 160.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. La primera fase incluyó al personal médico de primera línea y personal de apoyo en la contención de la pandemia de covid-19. Entre ellos, elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

Un reporte de la presidencia de El Salvador indica que el gobierno de China donó a este país 150.000 dosis de la vacuna CoronaVac.

Hasta este miércoles, las autoridades de Salud de El Salvador reportan 65.491 casos confirmados de covid-19 y 2.037 fallecidos.