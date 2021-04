Familias negras que aún se recuperan de los veredictos en casos de brutalidad policial no esperan justicia en el juicio de Chauvin

Noticias CNN

(CNN) — Tiffany Crutcher todavía recuerda el entumecimiento que sintió cuando un jurado anunció que absolvería a la agente de la Policía de Tulsa acusada de homicidio involuntario en la muerte de su hermano gemelo Terence Crutcher.

Después de las protestas a nivel nacional por su muerte, la publicación del video de la cámara del tablero de la policía y permanecer de pie durante nueve horas de deliberación del jurado, Crutcher dijo que estaba segura de que su familia obtendría justicia.

Pero cuando la justicia no llegó, dijo que tenía que aceptar una dura realidad.

«Puedes tener los asesinatos de la policía grabadas en video y aún así se salen con la suya», dijo Crutcher. «El sistema en el que vivimos nunca fue realmente diseñado para proteger a los negros».

El Ejército se prepara para aprobar la solicitud de Washington para recurrir a la Guardia Nacional a la espera del veredicto en el juicio de Derek Chauvin

Tiffany Crutcher, la hermana de Terence Crutcher, aparece en el escenario con miembros de la familia durante los eventos para conmemorar el Juneteenth o Día de la Emancipación.

Si bien la familia de George Floyd espera una condena en el juicio del exagente de la Policía de Minneapolis Derek Chauvin, Crutcher y los seres queridos de otras víctimas de la brutalidad policial advierten contra suponer que no será absuelto. En muchos casos, las familias negras han soportado días y semanas de juicios que terminaron sin una condena para los policías acusados o una sentencia mucho más corta de lo que esperaban. Otras familias han exigido rendición de cuentas solo para que los fiscales y los jurados investigadores no presenten cargos ni procesen a los agentes de policía en absoluto.

Estas madres, padres, hermanas y hermanos de las víctimas se solidarizan con la familia Floyd y dicen que comprenden la agonizante espera por justicia en un sistema legal que a menudo se pone del lado de los agentes de policía.

Algunos dicen que vieron a los abogados pintar la misma imagen oscura de sus seres queridos fallecidos como lo hicieron los abogados defensores de Chauvin sobre de Floyd, esta semana, cuando dijeron que fueron problemas de salud subyacentes, complicados por una sobredosis de drogas, y no la presión de la rodilla de Chauvin, los que lo mataron.

Gwen Carr, la madre de Eric Garner, viajó a Minneapolis durante los primeros días del juicio para apoyar a la familia Floyd. Se arrodilló durante 8 minutos y 46 segundos con la familia, los abogados y los partidarios de Floyd, fuera del tribunal de Minneapolis el lunes, para marcar los momentos finales de su vida.

Durante el juicio de la semana pasada se reveló que Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos.

Carr le dijo a CNN que puede identificarse con la pérdida de un ser querido que repetidamente dijo «No puedo respirar» antes de morir a manos de la policía.

Dijo que estaba contenta de ver un despido inmediato, cargos de homicidio contra Chauvin y un juicio porque no recibió nada de eso por la muerte de Garner. El agente de policía que estranguló a Garner mientras lo arrestaba no fue despedido sino hasta cinco años después de la muerte de Garner.

Aún así, Carr advierte que la familia Floyd podría tener que prepararse para una posible absolución.

«No creas que esto va a ser pan comido, aunque tengas un video», dijo Carr. «Tenía un video para que lo viera todo el mundo y aún así no acusaron a ningún policía en el caso de mi hijo».

Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, le dijo a CNN –a principios de esta semana– que la justicia para su familia es una condena para Chauvin.

El jurado comienza a deliberar en el juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

Gwen Carr, a la derecha, la madre de la víctima de estrangulamiento Eric Garner, rodeada de simpatizantes mientras habla durante una conferencia de prensa fuera de la sede de la Policía de Nueva York.

«Muchas veces he visto a personas negras asesinadas y nadie obtiene una condena», dijo Floyd. «Todos estamos luchando en todo Estados Unidos, no solo yo. Ves manifestantes en todo el mundo. Todos están defendiendo a George Floyd. Si no puedes conseguir justicia en Estados Unidos por esto, ¿para qué puedes conseguir justicia entonces?».

Por qué es difícil condenar a los agentes de policía

Un experto dijo que muchas de estas familias nunca obtienen justicia porque es difícil condenar a un agente de policía por homicidio.

Kenneth Nunn, profesor de la Facultad de Derecho Levin de la Universidad de Florida, dijo que los fiscales deben poder demostrar que un agente de policía fue negligente, irrazonable e imprudente cuando utilizó fuerza letal.

Demostrar esto es especialmente más difícil para las víctimas negras porque la policía en Estados Unidos ha sido históricamente racista desde las patrullas de esclavos que usaban la violencia para controlar a la comunidad negra, dijo Nunn.

Algunas personas blancas, dijo, asocian la presencia de estadounidenses negros con el crimen. Debido a esto, los jurados blancos pueden ponerse del lado de la policía en la que confían que está cumpliendo su juramento de proteger a la comunidad. Un estudio del Pew Research Center de 2019 encontró que casi el 65% de los adultos negros dice haber experimentado a alguien que sospechaba de ellos debido a su raza en comparación con el 25% de los blancos.

Los 14 miembros del jurado seleccionados para el juicio de Chauvin incluyen ocho personas blancas, cuatro personas negras y dos personas de raza mixta. Los miembros del jurado debían completar un cuestionario de 16 páginas en el que se preguntaban sus pensamientos personales sobre Black Lives Matter, vigilancia policial y otros temas.

«No creo que el jurado blanco promedio o el ciudadano blanco promedio quiera ver a los negros asesinados por la policía», dijo Nunn. «Pero cuando ven esos asesinatos, pesan con ‘bueno, estamos preocupados por la seguridad en nuestra comunidad, estas son las personas que la brindan, queremos darles un poco de libertad’».

La defensa de Derek Chauvin utiliza estos 3 argumentos para tratar de conseguir una absolución en la muerte de George Floyd

Testigos dicen sentirse culpables por la muerte de Floyd 3:06

Las familias dicen «manténganse firmes»

Durante la primera semana del juicio, transeúntes testificaron sobre su horror y miedo al ver morir a Floyd, el 25 de mayo de 2020. Su testimonio, junto con los videos de testigos presenciales, son la columna vertebral del caso del estado. Pero las familias de otros hombres y mujeres negros asesinados por la policía advirtieron a la familia Floyd que la defensa intentará difamar su carácter.

La Fundación Terence Crutcher emitió un comunicado, el lunes, advirtiendo a la familia Floyd que la defensa realizaría un trabajo psicológico contra Floyd.

«[…] Vilipendiarán a George y lo culparán de su propia muerte, tendrás que revivir el horrible evento una y otra vez», decía el comunicado. «Pero MANTÉNGANSE FIRMES y sepan que estamos con ustedes y nos mantenemos en solidaridad con ustedes mientras soportan lo inconcebible».

Durante las declaraciones de apertura, el abogado defensor Eric Nelson citó el uso de fentanilo y metanfetamina de Floyd y sus problemas cardíacos como la causa de su muerte. Dijo que Floyd se resistía al arresto y que Chauvin estaba siguiendo el entrenamiento policial adecuado.

«Deben saber que Derek Chauvin hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer en el transcurso de sus 19 años de carrera», dijo Nelson. «El uso de la fuerza no es atractivo, pero es un componente necesario de la vigilancia policial».

Nelson también fue criticado por sugerir que Donald Williams, un hombre negro que presenció la muerte de Floyd, se «enojó» en la escena porque gritó obscenidades a los agentes diciéndoles que se dejaran a Floyd. Los críticos dijeron que Nelson hizo uso de un estereotipo que caracteriza a los hombres y mujeres negros como hostiles y demasiado agresivos.

«No, no puedes pintarme como enojado; yo diría que estaba en una posición en la que tenía que ser controlado», dijo Williams mientras Nelson lo interrogaba.

«Williams no es un hombre negro enojado solo porque habló», tuiteó el comentarista de CNN Keith Boykin, el martes.

El recuerdo a George Floyd en las protestas por Wright 0:45

Un «manual» que se «activa»

Tiffany Crutcher dijo que las declaraciones iniciales en el juicio de Chauvin le produjeron ansiedad. La llevó de regreso al juicio de la exagente de la Policía de Tulsa, Betty Shelby, quien fue absuelta por la muerte a tiros de Terence Crutcher. Los abogados defensores, dijo, mencionaron el historial de adicción a las drogas de Crutcher durante el juicio.

«Este es exactamente el mismo manual que usaron en el juicio de mi hermano», dijo. «Es perverso y se está activando».

Valerie Castile, la madre de Philando Castile, dijo que ver el juicio de Chauvin ha sido «retraumatizante».

Castile dijo que los abogados también intentaron incriminar a su hijo, diciendo que tenía marihuana en su sistema cuando fue asesinado por un agente de la Policía de Minnesota, Jeronimo Yáñez, en 2016. Yáñez fue absuelto de todos los cargos en la muerte a tiros de Philando Castile.

Castile dijo que tiene poca fe en el sistema de justicia penal y se identifica con la familia Floyd mientras ven el juicio.

«Tienes que tener la piel muy dura para sentarte ahí y escuchar todo eso», dijo Castile. «Nada me sorprende con esta gente en Minnesota porque se han salido con la suya durante muchos años».

La familia de Botham Jean fue una de las que obtuvieron la condena por homicidio que querían para la exagente de la Policía de Dallas, Amber Guyger, quien mató a balazos a Jean cuando entró a su apartamento pensando que era el suyo en 2018. Guyger fue sentenciada a 10 años de prisión.

El caso provocó una conversación nacional sobre el perdón cuando el hermano menor de Jean, Brandt Jean, le dijo a Guyger en la corte que la perdonaba antes de acercarse a abrazarla con fuerza durante casi un minuto. Brandt Jean también dijo que no quería que Guyger fuera a prisión.

La hermana de Jean, Allisa Charles-Findley, sin embargo, se sintió diferente. Charles-Findley dijo que creía que Guyger merecía una cadena perpetua por matar a Jean.

«¿A los 26 le cortó la vida en breve y luego todavía tiene la oportunidad de vivir?», dijo Charles-Findley. «Puedes tener hijos, puedes casarte, puedes hacer todas esas cosas que Botham nunca tendrá la oportunidad de hacer».

Charles-Findley dijo que no cree que el sistema de justicia penal se creó para proteger a los negros. Animó a la familia Floyd a orar y mantener un sólido sistema de apoyo durante el juicio.

«Tenemos que proteger a los nuestros, así que definitivamente les recomendaría que no se hagan ilusiones», dijo.