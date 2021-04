Así reaccionaron al veredicto de Chauvin las familias de víctimas negras que murieron tras encuentros con la policía

Noticias CNN

(CNN) — Horas después de que Derek Chauvin fuera declarado culpable de homicidio, familiares de George Floyd dijeron que podían volver a respirar.

«Con solo escuchar esas palabras, culpable y culpable y culpable de todos los cargos, ese será un momento que … siempre tendré dentro de mí», dijo a CNN el hermano de Floyd, Philonise Floyd. «Esto es monumental, esto es histórico, este es un momento crucial en la historia».

Y mientras multitudes en los Estados Unidos celebraron el veredicto, muchos le recordaron a la nación que hay un largo camino por delante para el trabajo sobre la justicia racial.

Entre ellos se encontraban familiares que dicen que nunca vieron justicia después de que sus seres queridos murieron luego de encuentros con la policía.

Derek Chauvin, declarado culpable de todos los cargos 8:55

Esto es lo que dijeron.

ANÁLISIS | La ley le hizo justicia a George Floyd. Los líderes políticos de Estados Unidos son los siguientes

El padre de Elijah McClain

El padre de Elijah McClain, LaWayne Mosley, dijo que aunque nada traerá de vuelta a Floyd o McClain, estaba «feliz por la familia de George Floyd de que los agentes que lo mataron hayan sido responsabilizados».

McClain, un hombre negro de 23 años, murió en agosto de 2019, tres días después de que la policía de Aurora, Colorado, lo detuviera, lo sometiera a una retención carotídea y le inyectaran ketamina. No se presentaron cargos contra los agentes porque, como escribió el fiscal de distrito el año pasado, los fiscales carecían de pruebas para demostrar que los agentes causaron la muerte de McClain o que su uso de la fuerza no estaba justificado.

Esta semana, el abogado de Mosley dijo que si bien la familia estaba «satisfecha» por el resultado del martes, «los fiscales de Colorado no han mostrado el mismo compromiso de responsabilizar a los agentes por el asesinato de civiles».

«Hasta ahora, no hemos visto ningún cargo contra quienes asesinaron a Elijah McClain, un joven negro inocente que caminaba a casa ocupándose de sus propios asuntos», dijo la abogada Mari Newman en un comunicado. «Y, a diferencia de la ciudad de Minneapolis, que reconoció sus propios fracasos al despedir a los agentes que mataron a George Floyd y proporcionó algún remedio a la familia del Sr. Floyd, Aurora, Colorado, continúa negando la responsabilidad por matar a Elijah McClain, se niega a despedir a todos los agentes que mataron a Elijah McClain y no intervinieron para detener el escandaloso uso de la fuerza en su contra, y no ha proporcionado ningún remedio a la familia de Elijah».

Siete casos de muertes violentas de ciudadanos negros que han generado grandes protestas en EE.UU.

La madre de Breonna Taylor

Breonna Taylor murió hace un año. Así va su caso 3:34

En una publicación de Facebook después del anuncio del veredicto, la madre de Breonna Taylor tuvo un mensaje breve pero poderoso: «Gracias a Dios».

Taylor, una aspirante a enfermera de 26 años, fue asesinada a tiros por agentes de Louisville en su propia casa durante una redada policial fallida en marzo de 2020.

Uno de los tres agentes implicados en la muerte de Taylor fue acusado de cargos de peligro injustificado en primer grado. No fue acusado de causar su muerte, sino de disparar «sin sentido y a ciegas» en su apartamento. Se declaró inocente. Los otros dos agentes que también dispararon durante la redada no fueron procesados.

La madre de Taylor, Tamika Palmer, publicó más tarde el martes en Twitter que «esto no ha terminado».

«Hoy se ha hecho justicia pero no (hemos terminado) luchando por justicia para todas las víctimas y familias (que) no han recibido la suya», escribió.

Familias negras que aún se recuperan de los veredictos en casos de brutalidad policial no esperan justicia en el juicio de Chauvin

El hermano de Walter Scott

Caso Walter Scott: Habla el testigo que grabó el video (Video de 2015)

Anthony Scott, el hermano de Walter Scott, dijo que un veredicto de culpabilidad por sí solo «no es justicia».

«Floyd, Walter y todos los demás hashtags están muertos. Se han ido. ¿Es eso justicia? … Es un sentido de justicia, pero están muertos. Nunca podremos traerlos de vuelta otra vez», dijo a WCIV, afiliada de CNN.

Walter Scott, un hombre negro de 50 años, recibió un disparo mortal en la espalda en 2015 por un oficial de policía de Carolina del Sur. Estaba desarmado y huía del oficial después de una parada de tráfico por una luz trasera rota. El video del teléfono celular de un transeúnte capturó al oficial disparándole a Scott por la espalda.

En 2017, el agente fue sentenciado a 20 años en una prisión federal. Esta semana, un juez federal rechazó su moción para anular la sentencia de prisión.

«Ahora, que estamos recibiendo la verdad por la que hemos estado atravesando desde siempre, y viendo la verdad que hemos estado viendo en la vigilancia policial en Estados Unidos, esto no es nada nuevo para nosotros. Simplemente está saliendo a la luz», dijo Anthony Scott a la afiliado el martes.

Y aunque la condena de Chauvin ayudará tanto a la familia de Floyd como al país a comenzar a sanar, Scott dijo que «no consiguió el cambio que necesitamos en Estados Unidos».

— Rebekah Riess y Chenelle Terry de CNN contribuyeron a este informe.