Derek Chauvin permanecerá en una unidad segregada de máxima seguridad en prisión, mientras espera sentencia

(CNN)— Derek Chauvin, expolicía de Minneapolis, fue ubicado en una unidad segregada de máxima seguridad en prisión, según informó un portavoz de la cárcel, luego de que un jurado lo declarara culpable del homicidio de George Floyd este martes.

Esto es lo que enfrenta Chauvin, luego del veredicto.

Chauvin, detenido en una unidad segregada de máxima seguridad

Este martes, a Chauvin lo trasladaron a la prisión estatal de Minnesota, en Oak Park Heights, donde esperará su sentencia, dijo la portavoz del Departamento de Correcciones, Sarah Fitzgerald.

Esa instalación se encuentra en Stillwater, a unos 38 kilómetros al este del centro de Minneapolis.

Allí, a Chauvin se le ubicó en una unidad de control administrativo. Es decir, una unidad segregada de máxima seguridad que está separada de la población general de la prisión, dijo Fitzgerald.

«Él está en estado de ‘segregación administrativa’ por su seguridad», escribió Fitzgerald a CNN en un correo electrónico. «La segregación administrativa se utiliza cuando la presencia de alguien en la población general (de la prisión) es un problema de seguridad», añadió.

La portavoz agregó que Chauvin está en la prisión por un acuerdo entre la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin y el Departamento de Correccionales de Minnesota.

1 de 16

| Así celebraron en Minneapolis, en la intersección de la avenida 38 y la avenida Chicago, el sitio donde murió George Floyd en mayo de 2020. (Crédito: Brandon Bell/Getty Images)

2 de 16

| Personas reaccionan fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin, en Minneapolis, tras la noticia (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

3 de 16

| Adi Armour llora al ver el veredicto en Milwaukee. (Crédito: Angela Peterson/Milwaukee Journal Sentinel/Imagn Content Services)

4 de 16

| La gente celebra mientras se anuncia el veredicto en el juicio contra Derek Chauvin fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images)

5 de 16

| La gente sale a las calles en Minneapolis tras la lectura del veredicto en el juicio contra Derek Chauvin. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

6 de 16

| Así reaccionaron fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin después de que se conociera la decisión del jurado en el caso contra Derek Chauvin. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

7 de 16

| Un grupo de personas se abraza mientras se anuncia el veredicto en el juicio del expolicía Derek Chauvin fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis, Minnesota. (Crédito: Chandan Khanna/AFP vía Getty Images)

8 de 16

| Una persona celebra el veredicto del juicio contra Derek Chauvin en la Plaza Black Lives Matter, cerca de la Casa Blanca, el 20 de abril de 2021 en la ciudad de Washington. (Crédito: Sarah Silbiger/Getty Images)

9 de 16

| Las representantes Cori Bush y Ayanna Pressley se abrazan mientras los miembros del caucus negro del Congreso se dirigen a una conferencia de prensa tras el veredicto del juicio por la muerte de George Floyd. (Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images)

10 de 16

| Un hombre celebra mientras se anuncia el veredicto fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. (Crédito: Chandan Khanna/ AFP vía Getty Images)

11 de 16

| Los abrazos se multiplicaron fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. (Crédito: Carlos Barria/Reuters)

12 de 16

| En Houston, Texas, los vecinos también reaccionaron al veredicto. (Crédito: Mark Felix/AFP vía Getty Images)

13 de 16

| En Brooklyn, Nueva York, también siguieron con atención la lectura del veredicto del jurado. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images)

14 de 16

| Una joven reacciona en Minneapolis al veredicto. (Crédito: Adrees Latif/Reuters)

15 de 16

| La gente celebra en Minneapolis en el lugar donde mataron a George Floyd. (Crédito: Brandon Bell/Getty Images)

16 de 16

| La gente también celebró el veredicto en la plaza George Floyd de Minneapolis. (Crédito: Octavio Jones/Reuters)

Una espera de ocho semanas por la sentencia

Chauvin será sentenciado en unas ocho semanas —aproximadamente en la segunda semana de junio—, indicó este martes el juez Peter Cahill. La fecha precisa está por anunciarse.

El expolicía tenía libertad bajo fianza desde octubre, pero Cahill la revocó tras el veredicto de culpabilidad. Por lo que ahora esperará su sentencia en prisión.

El juez considerará estos factores

La sentencia de Chauvin dependerá de varios factores. Entre ellos, las pautas de sentencia establecidas por el estado y también si es el juez decide ir más allá de esas directrices debido a ciertas circunstancias.

Técnicamente, Chauvin podría enfrentar hasta 40 años de prisión por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, hasta 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida y hasta 10 años por homicidio accidental.

Sin embargo, Chauvin no tiene antecedentes penales. Por lo que, de acuerdo a las pautas de sentencia del estado, la condena hipotética por homicidio no intencional en la comisión de delito grave y homicidio no intencional con desprecio por la vida es de 12,5 años. El juez deberá decidir en última instancia si dictar una sentencia entre 10 años y ocho meses, y 15 años para cada cargo.

El homicidio accidental conlleva una sentencia hipotética de cuatro años para alguien sin antecedentes, de acuerdo con las directrices. El criterio del juez puede variar entre los tres años y cinco meses a los cuatro años y ocho meses.

Fiscales piden una condena más severa contra Chauvin

Sin embargo, los fiscales han pedido una sentencia más severa que la que ofrecen las pautas.

En dos solicitudes presentadas el año pasado, los fiscales dijeron que cinco factores agravantes justifican el aumento de la sentencia. Estas condiciones incluyen que Floyd era especialmente vulnerable, que fue tratado con especial crueldad y que había niños presentes cuando se cometieron los delitos.

Si el juez acepta y aplica los factores agravantes, la sentencia de Chauvin se ubicaría en una parte superior del rango legal.

Las condenas por los tres delitos probablemente se cumplirían al mismo tiempo, no de forma consecutiva. «Generalmente, cuando un acusado es condenado por múltiples delitos actuales… podría esperarse la sentencia simultánea», de acuerdo a las pautas.

¿Qué pasará con los demás policías acusados?

Se espera que los otros tres policías que enfrentan cargos por la muerte de Floyd sean juzgados en conjunto en agosto. Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng fueron acusados de cargos por instigación y complicidad en homicidio no intencional en la comisión de un delito grave e instigación y complicidad en homicidio accidental.

Carma Hassan, Eric Levenson, Eric Levenson, Aaron Levenson, Laura Coates y Elie Honig, todos de CNN, contribuyeron a este informe.