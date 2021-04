El diseñador de moda Alber Elbaz muere a los 59 años por covid-19

Noticias CNN

(CNN) — El célebre diseñador de moda Alber Elbaz, quizás mejor conocido por su trabajo en Yves Saint Laurent y Lanvin, murió por covid-19 a los 59 años, informó el domingo la compañía de moda de lujo Richemont.

Alber Elbaz fue el director creativo de AZ Factory de Richemont, con sede en París, para la que diseñó «moda hermosa, práctica y basada en soluciones que funciona para todos», según su sitio web.

El diseñador murió el sábado de covid-19, dijo a CNN un portavoz de Richemont.

«Fue con sorpresa y enorme tristeza que me enteré del repentino fallecimiento de Alber. Alber tenía una merecida reputación como una de las figuras más brillantes y queridas de la industria», dijo el presidente de Richemont, Johann Rupert, en un comunicado.

«Siempre me cautivó su inteligencia, sensibilidad, generosidad y creatividad desenfrenada. Era un hombre de excepcional calidez y talento, y su singular visión, sentido de la belleza y empatía dejan una huella imborrable».

La carrera de Alber Elbaz

Nacido en Casablanca, Marruecos, y criado en Israel desde la edad de un año, Alber Elbaz había estudiado en el Colegio de Ingeniería y Diseño Shenkar.

Trabajó en Yves Saint Laurent antes de comenzar un mandato de 14 años como director creativo en Lanvin, obteniendo un éxito comercial y crítico para la casa de moda y cimentando una reputación mundial como un respetado diseñador, dijo el sitio web de AZ Factory.

La modelo italo-francesa Carla Bruni-Sarkozy fue una de las que rindieron homenaje al difunto diseñador en las redes sociales, compartiendo una foto de ella con Elbaz, con las palabras: «Qué triste. Descansa en paz».

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tuiteó que Alber Elbaz fue «un hombre talentoso y generoso, amaba tanto París y lo extrañaremos».

La muerte de Alber Elbaz deja de luto a la industria de la moda, solo unos meses después de la muerte de Kenzo Takada, fundador de Kenzo, quien también falleció por el coronavirus.