Piñera anuncia en Chile nuevo proyecto de retiro y recuperación de fondos de pensiones por pandemia de covid-19

(CNN Español) — Este domingo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció en un discurso que su gobierno enviará este lunes al Congreso su propio proyecto de «retiro y recuperación de ahorros previsionales» debido a la crisis económica y social provocada por el coronavirus.

La decisión se da luego de que el Congreso aprobara –con votos oficialistas incluidos– un proyecto de tercer retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones impulsado por la oposición política. Piñera considera, entre otras cosas, que ese proyecto «dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional».

Este proyecto «es un mejor proyecto porque se hace cargo de las urgentes necesidades de las familias para acceder a recursos, porque otorga beneficios a 3 millones de cotizantes que hoy tienen saldo 0 y no podrían haber retirado nada, y porque establece un mecanismo para recuperar estos ahorros previsionales retirados, fortaleciendo así las pensiones futuras, que es un compromiso solemne de nuestro gobierno. Y muy importante, este proyecto respeta nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho», aseguró Piñera desde el Palacio de La Moneda.

El mandatario explicó que el monto que podrán retirar los afiliados tendrá un tope máximo de 150 UF (US$ 6.100 aproximadamente) y un mínimo de 35 UF (US$ 1.400 aproximadamente), al igual que en el proyecto de la oposición, pero adicionalmente el Estado entregará un bono por cerca de US$ 280 a todas las personas que ya no tengan fondos.

Las personas que pertenezcan al 10% de ingresos más altos, en tanto, deberán pagar impuestos en caso de retirar su dinero.

“Para recuperar los ahorros previsionales retirados y para fortalecer las pensiones futuras de todos los cotizantes que retiren sus ahorros previsionales, tenemos un mecanismo de recuperación de esos ahorros a través de 2 aportes: primero, un aporte de 1% adicional al ahorro de cada trabajador a cargo del empleador. Y segundo, otro aporte adicional y complementario de 1% adicional que será financiado por el Estado. De esta forma, el aporte total al ahorro previsional de los trabajadores se va a incrementar de 10 a 12 puntos, es decir un 20%”, lo que significa en el tiempo que las pensiones también van a mejorar en un 20%, explicó Piñera.