Tony Blair tiene un “mullet” y su corte de pelo perturba a Gran Bretaña

(CNN) — A pocos exlíderes mundiales se les ha debatido tanto su legado como Tony Blair.

Y ahora, parece que el ex primer ministro del Reino Unido ha animado a los británicos nuevamente, luciendo un corte de pelo que ha sorprendido mucho más allá del panorama político.

El exlíder laborista dio su primera entrevista televisiva en varias semanas el martes, hablando con ITV News, afiliada de CNN, sobre la estabilidad del Reino Unido frente al movimiento independentista de Escocia.

Pero fue su particular “mullet” fue lo que más preocupó a muchos comentaristas, y en cuestión de horas Blair, junto con varias celebridades envejecidas con las que se le comparaba, era tendencia en las redes sociales por las razones equivocadas.

So Tony Blair’s lockdown look has got David Icke, Peter Stringfellow, Paul Weller, and William Hartnell all trending. Fair enough, but I think that’s a shocking erasure for Vigo the Carpathian. pic.twitter.com/oIDGdUuD2O

— Julian Power Voice (@JulianPowerVO) April 27, 2021

Blair no es el único británico que lucha con un peinado calamitoso últimamente. Las peluquerías del Reino Unido estuvieron cerradas durante varios meses durante el tercer confinamiento del país por el coronavirus, lo que dejó a muchos en manos de familiares o amigos para este tipo de cuidados.

Pero los salones de belleza y peluquerías reabrieron el 12 de abril y las personas en internetfueron implacables con Blair.

Un usuario de Twitter dijo en un tuit que se volvió viral que el ex primer ministro se estaba «transformando en la pintura poseída de Vigo en Cazafantasmas», un comentario similar que varios notaron.

Matt Gorman, un estratega político estadounidense, pensó que su transformación se parecía más al Doc Brown de «Volver al futuro».

Tony Blair is slowly transforming into Doc Brown pic.twitter.com/9NYzfHqdqn

— Matt Gorman (@mattsgorman) April 27, 2021

Y Peter Stringfellow, el fallecido magnate británico de los clubes nocturnos conocido por mezclarse con celebridades, fue citado por otros usuarios de Twitter.

«Todo el mundo sabe que nunca te convertirás en Peter Stringfellow», dijo el escritor Giles Paley-Phillips en otro tuit viral.

Peter Stringfellow en 2005

Blair estuvo en el cargo de 1997 a 2007, uno de los mandatos más largos de cualquier primer ministro británico reciente.

Desde que dejó Downing Street, ha hecho campaña contra la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y, más recientemente, ha intervenido en el debate sobre la distribución global de la vacuna contra el covid-19.

No es el primer exlíder británico en recibir una suave burla en internet después de que expiró su mandato.

En 2017, la web se fue contra el exlíder conservador David Cameron después de que surgiera la noticia de que había comprado un costoso cobertizo de jardín para escribir.

Y casualmente, gran parte de las burlas que Blair recibió se produjo en lo que algunos rincones de Internet llaman cariñosamente el «día de Ed Balls»: el décimo aniversario desde que el excolega laborista de Blair, Ed Balls, envió accidentalmente un mensaje en Twitter que nunca bajó su popularidad.

Ed Balls

— Ed Balls (@edballs) April 28, 2011

«Ed Balls», escribió Ed Balls en el mensaje en abril de 2011, aparentemente durante un intento de buscar su propio nombre en línea.