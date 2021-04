A 10 años de la muerte de Osama bin Laden: así fue el operativo contra el líder de Al Qaeda y lo que pasó antes y después

Noticias CNN

(CNN) — El 2 de mayo de 2011, Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, fue abatido por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos durante una redada matutina en un complejo en Abbottabad, Pakistán.

A 10 años de la muerte de Bin Laden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció recientemente que retirará todos los efectivos de Afganistán, acabando así con la guerra más larga del país.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con CNN realizada a través de intermediarios, un funcionario de Al Qaeda dijo que «la guerra contra Estados Unidos continuará en todos los demás frentes a menos que sean expulsados del resto del mundo islámico».

¿Cómo fue el operativo contra el líder de Al Qaeda? ¿Qué había sucedido antes y qué pasó después?

¿Cómo era el complejo de Abbottabad?

– Construido aproximadamente en 2006.

– Significativamente más grande que otras casas en el área y con un valor reportado de US$ 1 millón.

– Falta de servicio telefónico e Internet.

– Los residentes quemaban su basura en lugar de que fuera recogida.

– Aproximadamente 24 personas vivían en la casa.

– Rodeado por muros de 3 a 5 metros coronados por alambre de púas.

– Tenía dos puertas de seguridad.

– Las viviendas de Bin Laden y su familia estaban en el segundo y tercer nivel.

– La terraza del tercer piso tenía un muro de privacidad de dos metros.

– Ubicado a solo un kilómetro y medio de la Academia Militar de Pakistán.

Las fuerzas estadounidenses recuperaron numerosos artículos del complejo de bin Laden, incluidos 10 discos duros, cinco computadoras y más de 100 dispositivos de almacenamiento, como discos, DVD y memorias USB, según un alto funcionario estadounidense.

Cronología

2007 (aprox.) – Inteligencia de EE.UU. descubre el nombre de uno de los mensajeros de mayor confianza de Bin Laden.

2009 (aprox.) – Fuentes de inteligencia identifican el área de Pakistán donde viven el mensajero y su hermano.

Agosto de 2010 – Fuentes de inteligencia de Estados Unidos identifican el complejo de Abbottabad como el hogar del mensajero y su hermano, quienes no tienen medios obvios para pagar una casa de US$ 1 millón.

Septiembre de 2010 – La CIA informa al presidente Barack Obama que bin Laden puede estar viviendo en el complejo de Abbottabad. Basan esto en el tamaño y el precio del complejo, así como en la elaborada seguridad.

Febrero de 2011 – La inteligencia sobre el complejo de Abbottabad se considera lo suficientemente sólida como para comenzar a planificar la acción.

14 de marzo de 2011 – El presidente Obama preside la primera de las cinco reuniones del Consejo de Seguridad Nacional para discutir una operación para allanar el complejo de Bin Laden.

29 de marzo de 2011 – Segunda reunión de Seguridad Nacional.

12 de abril de 2011 – Tercera reunión.

19 de abril de 2011 – Cuarta reunión.

28 de abril de 2011 – Última de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional sobre la redada de Bin Laden.

29 de abril de 2011 – A las 8:20 am EDT, el presidente Obama da la orden de allanar el complejo de Bin Laden.

2 de mayo de 2011 – En las primeras horas de la mañana (a media tarde del 1 de mayo en Estados Unidos), un grupo de 25 Navy Seals asaltan el complejo en Abbottabad, Pakistán.

– Llegan al exterior del recinto en dos helicópteros Black Hawk.

– La operación toma un total de 40 minutos.

– Las Fuerzas Especiales de EE.UU. atraviesan las paredes exteriores del complejo antes de abrirse paso a través de la planta baja del edificio de tres pisos. El tiroteo luego pasa al segundo y tercer piso.

– En los últimos 5-10 minutos del tiroteo, Bin Laden muere por una herida de bala en la cabeza.

– Tres hombres, incluido un hijo de Bin Laden, también mueren, así como una mujer.

– El cuerpo de Bin Laden es identificado por una de sus esposas. También se utiliza el reconocimiento facial.

2 de mayo de 2011 – Bin Laden es enterrado en el mar frente a la cubierta del USS Carl Vinson en el Mar Arábigo.

– Es enterrado dentro de las 24 horas siguientes según la ley islámica.

– Se lleva a cabo la ceremonia de una hora a bordo del USS Carl Vinson según la ley islámica.

2 de mayo de 2011 – Se realiza una prueba de ADN en una muestra del cuerpo, lo que confirma que es Bin Laden.

3 de mayo de 2011 – El secretario de Justicia, Eric Holder, declara que la redada es «legal, legítima y apropiada en todos los sentidos».

3 de mayo de 2011 – El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, ofrece nuevos detalles sobre la redada. Aclara que la mujer muerta estaba en el primer piso, no con Bin Laden, y fue abatida en el fuego cruzado. Carney también dice que Bin Laden no estaba armado, pero opuso resistencia.

3 de mayo de 2011 – Una fuente del Congreso le dice a CNN que Bin Laden tenía aproximadamente US$ 745 y dos números de teléfono cosidos en su ropa.

3 de mayo de 2011 – El portavoz de los talibanes Zabiullah Mojahed publica una declaración, «Obama no tiene ninguna evidencia sólida que pueda probar su afirmación sobre la muerte del jeque Osama Bin Laden… Y en segundo lugar, las fuentes más cercanas al jeque Osama bin Laden no han confirmado» la muerte.

4 de mayo de 2011 – El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Carney, anuncia que el presidente Obama ha decidido no publicar fotos del cuerpo de Bin Laden.

6 de mayo de 2011 – Al Qaeda confirma la muerte de Bin Laden, en un comunicado en foros yihadistas.

12 de mayo de 2011 – Funcionarios estadounidenses confirman a CNN que las autoridades estadounidenses han entrevistado a tres de las esposas de Bin Laden.

13 de mayo de 2011 – Se revela que una gran cantidad de pornografía fue incautada del complejo de Abbottabad durante la redada. No está claro a quién pertenecía.

13 de mayo de 2011 – Un funcionario militar de EE.UU. le dijo a CNN que el equipo de Navy Seal que llevó a cabo la redada de Bin Laden usaba cámaras digitales montadas en el casco que registraron la misión.

17 de mayo de 2011 – El senador John Kerry anuncia que Pakistán devolverá la cola del helicóptero estadounidense dañado durante la redada.

18 de mayo de 2011 – El almirante Mike Mullen y el secretario de Defensa, Robert Gates, dicen a los periodistas que no hay evidencia de que los altos mandos paquistaníes supieran de la presencia de Bin Laden en Pakistán.

26 de mayo de 2011 – El gobierno de Pakistán otorga permiso a un equipo de especialistas forenses de la CIA para examinar el complejo.

15 de junio de 2011 – La agencia de inteligencia de Pakistán arresta a varias personas sospechosas de ayudar a la CIA antes de la redada.

17 de junio de 2011 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos retira formalmente los cargos penales relacionados con el terrorismo contra Bin Laden.

11 de julio de 2011 – Las fuerzas de seguridad de Pakistán detienen a un médico sospechoso de ayudar a la CIA a intentar recolectar el ADN de los miembros de la familia de bin Laden mediante una campaña de vacunación.

6 de octubre de 2011 – El Ministerio de Información de Pakistán dice que el médico sospechoso de ayudar a encontrar a Bin Laden será acusado de traición. Además, el complejo de Bin Laden se entregará a los funcionarios de la ciudad.

Febrero de 2012 – Las autoridades paquistaníes comienzan a demoler el complejo.

9 de mayo de 2012 – Citando que es de interés para la seguridad nacional, un juez federal ha denegado la solicitud de Libertad de Información de Judicial Watch con respecto a la publicación de las fotos de la muerte de Bin Laden.

23 de mayo de 2012 – Shakeel Afridi, el médico paquistaní acusado de ayudar a la CIA a localizar a Bin Laden, recibe una multa de US$ 3.500 dólares por espiar para Estados Unidos y un tribunal tribal lo condena a 33 años de prisión por traición.

4 de septiembre de 2012 – Se publican las memorias «No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama bin Laden» del ex SEAL de la Armanda de EE.UU. Matt Bissonnette, escrito bajo el nombre de Mark Owen.

11 de febrero de 2013 – Aparece información contradictoria sobre qué Navy SEAL mató a Bin Laden cuando la revista Esquire informa sobre un ex Navy SEAL anónimo que dice que disparó el tiro mortal, no el hombre clave como se dice en el libro de Bissonette «No Easy Day».

21 de mayo de 2013 – Un panel de la corte federal de apelaciones de tres jueces rechaza una apelación de un grupo legal conservador, y dictamina que la publicación de imágenes post mortem del cuerpo de Bin Laden podría resultar en ataques contra estadounidenses.

31 de octubre de 2014 – El almirante Brian Losey, jefe del Comando Especial de Guerra Naval, publica una carta abierta advirtiendo a los Navy SEAL que no traicionen su promesa de secreto. Esto es antes de dos próximas entrevistas de los SEAL involucrados en la misión Bin Laden.

7 de noviembre de 2014 – El ex Navy SEAL Robert O’Neill dice en una entrevista con The Washington Post que fue él quien disparó el tiro que mató a Bin Laden.

10 de mayo de 2015 – En un informe publicado, el periodista de investigación Seymour Hersh sostiene que la administración de Obama mintió sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Bin Laden. Posteriormente, la Casa Blanca descarta el informe por considerarlo «infundado».

20 de mayo de 2015 – La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) comienza a divulgar y desclasificar documentos recuperados en la redada en mayo de 2011.

1 de marzo de 2016 – La DNI entrega un segundo lote de documentos recuperados. En los materiales se incluyen las cartas personales y el testamento de Bin Laden.

Agosto de 2016 – Bissonnette acepta pagar al gobierno de los Estados Unidos todos los ingresos pasados y futuros del libro «No Easy Day», resolviendo una demanda del gobierno por «incumplimiento de contrato» al violar un acuerdo de confidencialidad.

1 de noviembre de 2017 – La CIA anuncia la publicación de miles de archivos que, según dice, provienen de la redada de Bin Laden. Entre ellos se encuentra el diario personal del fallecido fundador de al Qaeda.