El concierto en Las Vegas fue su regalo del Día de la Madre: ahora ella lucha por su vida

(CNN) — Después de relatar, año tras año, lo mucho que se divirtieron ella y su hermana en el festival Route 91 Harvest, Stephanie Melanson le compró a su mamá una entrada, como regalo del Día de la Madre. La idea era ella pudiera unírseles en el evento de música country en Las Vegas, su ciudad de origen.

Allí estaban este domingo, durante el concierto final, cuando se desató un tiroteo. En medio de la lluvia de balas, que mató a 58 personas muertas, Rosemarie Melanson fue herida.

“Penetró su estómago, penetró su bazo y también penetró un pulmón. Además, su hígado recibió el peor impacto de la fuerza de la bala”, le informó a CNN el esposo de Rosemarie y padre de las chicas, Steve Melanson.

Para este viernes, Rosemarie Melanson se había sometido a su segunda cirugía y tuvo una complicación en sus riñones. Sigue en estado crítico y con soporte vital.

Según el esposo, después de hablar con su médico, se dieron cuenta que ella tiene más heridas de las que pensaban.

‘Mamá está en el piso’

Cuando el tiroteo comenzó, destrozó un día que se había planeado para que las mujeres de esta familia estuvieran juntas.

“Estábamos tan emocionadas con que ella hubiera podido venir este año”, señaló Stephanie Melanson, refiriéndose a su madre. “Es duro que por fin hayamos podido llevarla al festival y este sea el resultado”, añadió.

Steve Melanson recordó que su esposa le envió un mensaje de texto, momentos antes de que el caos estallara.

“Mi esposa me escribió y me dijo que se estaba divirtiendo mucho”, narró. “Tuvimos una pequeña conversación por mensajes de texto. Y Stephanie también me mandó un mensaje con los mismos pensamientos alegres, contándome lo mucho que se estaban divirtiendo”, continuó.

“Poco después, entre los cinco minutos siguientes, recibí un mensaje de Stephanie diciendo: ‘OMG, OMG’ (Dios mío, Dios mío). Así que pensé que tal vez habían visto a alguien”, explicó el esposo. “Y luego, el siguiente mensaje fue: ‘Hay un tiroteo en frente de nosotras’. Y, tras ese, llegó otro : ‘Mamá está herida y mamá está en el piso’”.

Durante las 11 horas que siguieron, Steve Melanson no supo dónde estaba su esposa ni tampoco si estaba muerta.

1 de 15

| Un grupo de personas encienden velas durante una vigilia en la esquina de la avenida Sahara y Las Vegas Boulevard por las víctimas de la masacre en esa ciudad que dejó al menos 59 muertos y más de 500 heridos. Mira en esta galería las imágenes de los homenajes a quienes perdieron la vida o resultaron lesionados en el tiroteo más letal de la historia de Estados Unidos. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images)

2 de 15

| Decenas de personas se reunieron en la calle en Las Vegas para encender velas, rezar y dejar regalos para las víctimas. (Drew Angerer/Getty Images)

3 de 15

| En Nueva York, estudiantes universitarios se reunieron en una vigilia para las víctimas de Las Vegas. (JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

4 de 15

| La masacre de Las Vegas es el tiroteo más mortal de la historia de EE.UU.. El infame récord lo tenía antes el tiroteo en la discoteca Pulse, donde murieron 49 personas. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

5 de 15

| En la Universidad de Las Vegas se vio a decenas de estudiantes conmocionados por la tragedia. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

6 de 15

| Un grupo de personas canta durante una vigilia este lunes en Las Vegas. Stephen Paddock, de 64 años, fue el atacante que abrió fuego desde la ventana de un piso 32 del Hotel Mandalay Bay. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

7 de 15

| Con mensajes de apoyo a los ciudadanos de Las Vegas, estas personas asistieron a una vigilia en el ayuntamiento de la ciudad. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

8 de 15

| Un niño y su abuela participan de la vigilia en Las Vegas. Paddock fue hallado muerto en la habitación del hotel desde la que disparó. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

9 de 15

| En Las Vegas se vivieron momentos de incredulidad, duelo y dolor por la masacre. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

10 de 15

| Los ciudadanos de Las Vegas dieron grandes muestras de solidaridad. Algunos hicieron fila durante horas para donar sangre para las víctimas. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

11 de 15

| Las Vegas fue sacudida por una tragedia sangrienta: un concierto de música country al que asistieron cerca de 22.000 personas se convirtió en un baño de sangre donde murieron al menos 59 y 500 más resultaron heridas. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

12 de 15

| Muchos jóvenes quedaron conmocionados por la tragedia. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

13 de 15

| Decenas de personas se reunieron en el cruce de Sahara Avenue y Las Vegas Boulevard, en Las Vegas, para prender una luz por las víctimas de la masacre que dejó al menos 59 muertos y más de 500 heridos, durante un festival de música country. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images).

14 de 15

| Estados Unidos es líder en una estadística muy cuestionable: es el país desarrollado en el que más ciudadanos son asesinados por conciudadanos armados, según el Estudio de Armas Pequeñas. En la imagen, la vigilia realizada en Las Vegas por las víctimas de la masacre de este 1 de octubre. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images).

15 de 15

| El tiroteo ocurrido en Las Vegas es el más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images).

‘Tu mamá es fuerte’

Mientras el horror se extendía en el lugar del concierto, una bala rozó el brazo de Paige Melanson, la hermana de Stephanie.

“Fue horroroso, de verdad”, confesó Paige. “Me separaron de todos. Me llevaron al hospital en una ambulancia para tratarme el brazo. Pero, como había tantas personas con heridas mucho más graves que la mía, estuve dentro y fuera”, indicó.

“Desde ahí, tuve que ir a casa y decirle a mi abuela… que había ocurrido un accidente”, precisó.

Paige Melanson aseguró se quedó con la mujer de 88 años hasta que llegaron las noticias del resto de la familia, incluyendo de su madre.

“Apenas nos informaron que la habían encontrado (a su madre), salimos directo para el hospital”, recordó. “Entonces, cuando la vi y me aseguré de que respiraba, regresé a la sala de urgencias para que me examinaran”.

Días después, la familia se reunió con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y con la primera dama Melania Trump, cuando ellos visitaron Las Vegas. Ambos fueron “realmente humanos”, detalló Stephanie Melanson.

“Tienen corazón. Fueron cariñosos. Fueron compasivos”, agregó. La primera dama “se paró y se hizo al lado nuestro y simplemente me abrazó y me dijo: ‘Tu madre es fuerte. Es una luchadora. Estará bien’”, puntualizó Stephanie.