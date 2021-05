Accidente en el metro elevado en la Ciudad de México deja muertos y decenas de heridos

Noticias CNN

(CNN Español) — Un tramo elevado del metro de la Ciudad de México colapsó este lunes por la noche provocando la caída de algunos vagones con pasajeros dentro.

FOTOS | Colapsa tramo del metro de la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, informó que hasta la media noche se contabilizaban 15 muertos y 70 heridos, y que aún había personas atrapadas en los escombros. Sheinbaum también dijo que se investigarán las causas que provocaron el colapso de la estructura.

#MisiónECO|📍#Tlahuac, #CDMX#MetroCDMX

Hasta el momento, cifras oficiales:

➡️15 personas fallecidas. ➡️34 personas trasladadas a hospitales para su atención. ➡️Se continúa con las labores de rescate y atención a los afectados.

— Protección Civil México (@CNPC_MX) May 4, 2021

En el lugar laboran servicios de emergencia, el ejército y protección civil. Las autoridades han habilitado varios hospitales y los servicios de búsqueda piden a la ciudadanía mantenerse al tanto mientras se identifica a las víctimas.

El hecho ocurrió en la Línea 12 del metro, que corre de poniente a oriente en la zona sur de la capital del país. La línea fue inaugurada en 2012, y en 2014 un tramo tuvo que cerrar para realizar labores de mantenimiento.

Accidente en metro de Ciudad de México: imágenes del caos 2:04

Esta fue la obra de infraestructura más importante en la Ciudad de México durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno. Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, dijo vía Twitter que se deben investigar las causas de este evento y dijo que está a disposición de las autoridades.

Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2021

El proyecto fue construido por las empresas ICA Grupo Carso -del magnate mexicano Carlos Slim- y Alstom.