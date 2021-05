“Hola soy Danny”, el canal de YouTube que pone en la mira a los políticos colombianos

Noticias CNN

(CNN Español) — Daniel Samper Ospina ha demostrado que YouTube no es un terreno exclusivo de las nuevas generaciones. A sus 45 años, el periodista y escritor colombiano cuenta con casi 800.000 seguidores en su canal “Hola soy Danny”. Con grandes dosis de humor y un marcado sentido crítico, analiza la política de su país e interactúa con personalidades y funcionarios. Samper Ospina pertenece a una familia de célebres intelectuales, que incluye al expresidente Ernesto Samper Pizano y a su padre, el destacado periodista Daniel Samper Pizano.

En entrevista “En Diálogo con Longobardi” contó cómo fue convertirse en ‘youtuber’ después de los 40, de qué manera logró la participación del expresidente Juan Manuel Santos en su canal y por qué cree que actualmente no sería posible un reportaje similar con el actual mandatario, Iván Duque.

También analizó las protestas que comenzaron el 28 de abril en Colombia y destacó que en la frontera con Venezuela se vive una “anarquía completa”.

Marcelo Longobardi: Vos sos escritor, periodista y también ‘youtuber’, ¿cómo fue ese proceso?

Daniel Samper Ospina: Mi vida laboral tuvo la necesidad de adecuarse a los nuevos formatos en 2016, cuando vino a Colombia Germán Garmendia. En la Feria del Libro de ese año yo presentaba un libro y él también. Me llamó la atención que el recinto ferial estaba a reventar y entonces descubrí lo que era un ‘youtuber’ y todo lo que había detrás de ellos. En ese momento estaba en el Titanic como periodista de medios impresos, me sentía en la ruta hacia el iceberg. ¿Cómo seguir haciendo periodismo en esta era? Entonces, después de ver a Garmendia y otros, capté que tenía que ir por esa línea. Decidí hacer una especie de parodia y convertirme en un ‘youtuber’ de 40 años, hacer videos con su estilo, pero infiltrando mensajes de sátira política. Así logré traducir el contenido al formato digital y hago videos ya un poco menos paródicos, pero siempre satíricos y críticos frente a la clase política colombiana.

Marcelo Longobardi: ¿Encontraste una relación entre ser un ‘youtuber’ a tu edad y vender más libros?

Daniel Samper Ospina: Totalmente, cambió completamente el ritmo general de mi vida laboral, porque a raíz del canal terminé haciendo una obra de stand up comedy sobre la historia reciente de Colombia y estuve en escena unas 150 funciones. Ahora estoy preparando otra. Entonces, claro, vendí muchos más libros, me obligué a encontrar nuevos formatos para hacer periodismo de sátira. Esos formatos eran muy desconocidos para mí. Pero bueno, creo que ese es el espíritu que hay que tener, encontrar las oportunidades en lugar de pelear contra la época y de quedarse pensando que todo tiempo pasado fue mejor.

Samper Ospina y el éxito de ser ‘youtuber’ a los 45 años 1:01

Marcelo Longobardi: En muchos lugares tuvo repercusión que lograste convertir a Juan Manuel Santos, cuando todavía era presidente, en ‘youtuber’ por un día.

Daniel Samper Ospina: Sí, era presidente en ejercicio y Premio Nobel de la Paz. Un tipo muy formal, de corbata, etcétera. Y creo que por eso llamó mucho la atención el video. Le propuse que cuando saliera del poder, a diferencia de lo que había sucedido con Uribe, él no se dedicara más a la política, sino que le encontráramos un nuevo trabajo como ‘youtuber’ y, aunque sea por un rato, lo logré.

Marcelo Longobardi: ¿Eso sería posible con el presidente Iván Duque?

Daniel Samper Ospina: A Duque lo tuve antes de que fuera presidente. A raíz de una reforma tributaria en la que él era partidario de que las empresas de gaseosas no pagaran impuestos, lo hice participar en una cata a ciegas de bebidas, un desafío que estaba de moda (…) Hoy en día no creo que sea posible. Creo que está cada vez más secuestrado por sí mismo, en su cabina, sin saber mucho lo que pasa. De hecho, todavía le sacan en cara que durante la campaña jugaba con una pelota, tocaba la guitarra y bailaba, entonces se volvió una especie de ‘showman’ en ese momento. Contrastado con la tragedia de ahora, impresiona.

Tensión social en Colombia y el vínculo con Venezuela

Samper Ospina: Duque está secuestrado en sí mismo 1:15

Marcelo Longobardi: ¿Cómo entender lo que está pasando en Colombia hoy?

Daniel Samper Ospina: Atravesamos momentos muy críticos, muy difíciles. Estamos en la mitad de un paro nacional muy complicado, ha habido mucha represión policial, una ebullición en la calle que llevaba cocinándose durante años. Y la pandemia, evidentemente, hizo que las desigualdades sociales se volvieran casi insostenibles. El Gobierno le echó combustible con el proyecto de la reforma tributaria, que contenía impuestos que parecían de humor negro, porque en un momento así, incluía gravar los servicios funerarios. Hay violencia policial, violación de los derechos humanos y también vandalismo que deslegitima la protesta.

Marcelo Longobardi: ¿Cómo se conecta este momento, pero también el proceso de paz, con lo que ocurre con los enfrentamientos en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Daniel Samper Ospina: La frontera es una anarquía completa. Maduro ha hecho de Venezuela una cosa lamentable. Uno no puede creer que semejante maravilla de país esté postrado por culpa de un tirano. Iván Duque decidió no tener relaciones con el presidente venezolano. Eso es bastante cuestionable, porque creo que hay que manejar a Maduro. Tenemos una frontera muy extensa y hay que manejarla. No hay que ser amigo de Maduro, naturalmente que no. Pero hay que saber llevar el vínculo. (…) Nadie ha sido más promotor de la derecha en Latinoamérica que Maduro. El fantasma del castrochavismo ha servido para elegir a todos los gobiernos de derecha en Latinoamérica en los últimos años. Evidentemente Colombia no es la excepción.

Samper Ospina: Frontera Colombia-Venezuela es una anarquía 0:54

