¿Cuán factible es para las empresas exigir un comprobante de vacunación? Los expertos están divididos

(CNN) — Después de un año de usar mascarillas distanciamiento físico y solo pequeñas reuniones al aire libre, finalmente comienza a abrirse un mundo de posibilidades para los vacunados.

Más estados están reduciendo las restricciones de coronavirus según las últimas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que significa que las personas vacunadas ahora pueden estar sin mascarilla en muchos entornos.

Sin embargo, debido a que flexibilizar esas reglas dependería en gran medida del ‘sistema de honor’ (basado en la palabra de las personas), algunas empresas y organizaciones han anunciado que requerirán una prueba de vacunación para ingresar, ya sea porque quieren garantizar un entorno más seguro o porque su gobierno estatal o local lo exige.

Es una solución provisional que permite a las personas vacunadas recuperar la normalidad, mientras que los establecimientos aumentan sus operaciones después de un año económicamente devastador.

Pero exigir una prueba de vacunación también plantea desafíos en torno a la logística y la aplicación, así como preocupaciones sobre la falsificación y la privacidad.

Esto es lo que opinan algunos expertos y dueños de negocios.

En eventos más grandes, los detalles no están claros

Los festivales de música están regresando, las salas de espectáculos se están abriendo y los estadios deportivos se están llenando, y varios de ellos verificarán el estado de vacunación.

Entre los eventos de este verano se encuentra Lollapalooza , y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció a principios de esta semana que los asistentes al festival tendrían que proporcionar una prueba de vacunación o una prueba negativa de covid-19 tomada dentro de las 24 horas posteriores a la asistencia de cada día.

El Radio City Music Hall de Nueva York también planea reabrir a plena capacidad el próximo mes para la última noche del Festival de Cine de Tribeca, pero solo para las personas vacunadas, dijo el gobernador Andrew Cuomo la emana pasada en una conferencia.

Ambos anuncios de reapertura, hechos por funcionarios públicos, parecían funcionar en parte como incentivos para que los residentes recibieran sus vacunas.

«El objetivo de nuestro cambio es decirle a la gente: ‘Hay beneficios de vacunarse’», dijo Cuomo en una conferencia de prensa el lunes pasado.

Lollapalooza regresará este verano, requiriendo que los poseedores de boletos proporcionen prueba de vacunación o una prueba de covid-19 negativa.

Sin embargo, aún no está claro exactamente cómo ambos eventos planean implementar esos protocolos.

Lollapalooza, que atrae regularmente a cientos de miles de asistentes, señala en su sitio web que los detalles sobre el proceso de inscripción estarán disponibles a principios de julio, y los organizadores no respondieron a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de Madison Square Garden Entertainment, que opera el Radio City Music Hall, remitió las preguntas sobre el cumplimiento del requisito de vacunación al Festival de Cine de Tribeca. El festival no respondió a una solicitud de comentarios.

Las empresas y establecimientos en Nueva York, al menos, pueden tener más facilidad para verificar el estado de la vacuna que en otras partes del país: la aplicación voluntaria Excelsior Pass del estado presenta una prueba digital de la vacuna covid-19 o los resultados negativos de la prueba y ya lo ha hecho.

La aplicación se ha utilizado en el Madison Square Garden, en el Barclays Center y en el Yankee Stadium.

Aun así, solo las personas que han sido vacunadas o examinadas en Nueva York pueden obtener un pase a través de la aplicación, aunque el estado señala que las personas pueden presentar formas alternativas de vacunación o pruebas, incluidos formularios en papel.

Por motivos de seguridad

Para algunas empresas, permitir la entrada solo a clientes vacunados es un medio de garantizar que mantienen sus comunidades lo más seguras posible.

El Bayou, un bar de propiedad independiente en Salt Lake City, Utah, ha estado cerrado para el servicio de cena durante la pandemia. Dados los números de casos de covid-19 en Utah, los propietarios simplemente no sentían que pudieran operar de manera responsable sin que un cliente o un empleado pudieran enfermarse.

«Muchos de nosotros sabemos intuitivamente que las máscaras en los restaurantes son bastante cómicas y principalmente teatro», dijo el copropietario Mark Alston a CNN la semana pasada. «Porque en cuanto te sientas a la mesa, tienes que quitarte la mascarilla para comer y beber».

Ahora que todo su personal ha sido completamente vacunado y las vacunas están más disponibles, The Bayou finalmente se está abriendo para el servicio en interiores, pero solo para los vacunados.

Nancy Kass, profesora de bioética y salud pública en la Universidad Johns Hopkins, dice que entiende por qué las empresas querrían exigir a los clientes que demuestren que han sido vacunados. Los gerentes deben poder asegurar tanto a sus empleados como a sus clientes que están brindando un entorno seguro y de bajo riesgo.

Pero es posible que las empresas también necesiten permitir adaptaciones en ciertos casos, agregó.

«Lo que creo que es desafiante e importante es si estos lugares permitirán una estrategia de mitigación alternativa si alguien no quiere ser vacunado o no puede proporcionar una prueba de vacunación», dijo Kass.

Buscan facilidades

El Bayou está tratando de hacer que el proceso sea lo más fácil posible para los clientes: una foto de una tarjeta de vacunación en un teléfono, un correo electrónico de un departamento de salud y otra documentación similar son suficientes, dijo Alston.

Aquellos que no están vacunados pueden pedir comida para llevar en la acera, y el bar señala en su sitio web que planea tener un día y una hora designados para que las personas que no estén vacunadas debido a una discapacidad u objeción religiosa puedan cenar.

Aun así, es una decisión que ha provocado una reacción violenta por parte del establecimiento, dijo Alston. Pero la barra se mantiene firme, a pesar de que puede perder negocio.

«No puedo ser parte de enfermar a nadie», dijo. «Tenemos una responsabilidad con nuestros clientes, incluso si ellos no se responsabilizan por sí mismos».

Otros ven esta estrategia como una carga

A pesar de las preocupaciones constantes sobre la seguridad, otras empresas y organizaciones no se ven a sí mismas implementando un requisito de prueba de vacunación, en gran parte porque no tienen los recursos.

Xiomara Peña, vicepresidenta de participación de la organización nacional Small Business Majority, dijo que tales políticas serían un desafío para muchas empresas en su red que aún no cuentan con una infraestructura similar. Entonces, por el momento, muchos están optando por mantener los protocolos anteriores en su lugar.

«También escuchamos algunas preocupaciones de empresas que dicen que seguirán requiriendo máscaras y distanciamiento físico porque no es fácil ni práctico para ellos determinar quién ha sido vacunado o no», dijo Peña.

Otros miembros de la mayoría de las pequeñas empresas han expresado su preocupación sobre cómo un requisito de vacuna podría cargar injustamente a las personas en las comunidades donde el acceso a la vacuna ha sido más limitado, agregó.

Audrey Fix Schaefer, directora de comunicaciones de la Asociación Nacional de Lugares Independientes, dijo que muchos en la industria de la música respiraron aliviados cuando escucharon que el gobierno federal no exigiría la verificación de la vacuna covid-19.

«Estamos agradecidos de ver eso porque sabemos que será increíblemente difícil de administrar», dijo Schaefer. «Diferentes empresas y diferentes negocios van a optar por hacer eso. Otras no».

Es legal

Aquellos que se oponen a exigir una prueba de vacunación a veces argumentan que constituye una violación de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud, conocida como HIPAA, que protege la información médica confidencial para que no se divulgue sin el consentimiento o conocimiento del paciente.

El experto legal Mark Hall, profesor de ciencias sociales y políticas de salud en la Facultad de Medicina de Wake Forest, dice que ese no es el caso.

Los clientes no están obligados a compartir su estado de vacunación con una empresa que lo solicite. Del mismo modo, las empresas tienen derecho a rechazar el servicio a los clientes que no acaten sus protocolos.

Un problema adicional a todo esto es que algunos estados, entre ellos Arizona, Florida y Texas, han emitido decretos que prohibirían los «pasaportes de vacunas», creando confusión para las empresas sobre si pueden solicitar a los clientes la verificación de la vacuna.

Hall dice que no está claro que los gobernadores tengan la autoridad para restringir lo que las empresas pueden exigir a sus clientes, y que tales órdenes ejecutivas podrían estar sujetas a impugnaciones legales. Pero podría tomar tiempo para que eso suceda.

«Hasta que se litigue el asunto, la ley es la ley», dijo Hall.

Expertos divididos

Las empresas y las organizaciones se encuentran en medio de un período interino desordenado, dice el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Y descubrir cómo implementar políticas que se apliquen a las personas vacunadas y no vacunadas puede ser un desafío.

Pero desde el punto de vista de la salud pública, Benjamin dice que no ve la prueba de vacunación como la solución más eficiente.

«Creo que es difícil de hacer», dijo. «Creo que es una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero».

Las tarjetas de papel endebles que típicamente significan que una persona ha sido vacunada contra covid-19 son fáciles de falsificar, anotó Benjamin. Y quienes controlan el estado de vacunación en la puerta a menudo no tienen forma de verificar que la prueba que se presenta sea real.

Otros expertos, como Hall, ven las cosas de manera diferente.

Hall reconoce las dificultades de verificar el estado de vacunación de una persona, pero dijo que en ausencia de una base de datos o sistema formal, las empresas y organizaciones simplemente tendrán que hacer lo mejor que puedan.

En 19 estados de EE.UU., al menos la mitad de los adultos están completamente vacunados contra el covid-19

«Si la alternativa a mostrar pruebas es simplemente creer en la palabra de la gente, entonces creo que pedir pruebas que puedan ser falsas es mejor que no pedir ninguna prueba», dijo.

Mientras tanto, Benjamin dice que un método más barato y fácil de mantener seguros a los clientes es seguir requiriendo máscaras para todos. Pero si se trata de un bar o restaurante donde la máscara eventualmente tendrá que quitarse de todos modos, ese sistema tampoco es el más lógico.

Benjamin anima a las empresas a pensar críticamente sobre a quién están diseñados para proteger sus protocolos de seguridad, si podrán hacerlos cumplir y si las reglas están logrando su objetivo.

Dice que no está tan preocupado por las personas que se podrían estar dejando de usar la máscara a pesar de no estar vacunadas; esas personas probablemente ya lo estaban haciendo, y las personas que están completamente vacunadas están protegidas del riesgo de ser infectadas por una persona no vacunada.

«La gente se está poniendo realmente nerviosa por una situación que existía antes de que quitáramos la máscara a los vacunados, y me gustaría que nos concentramos en vacunar a la gente», dijo Benjamin.