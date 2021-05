Amazon compra MGM en un megacuerdo mediático

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — James Bond, conoce a Jeff Bezos.

Amazon está invirtiendo aún más para hacer crecer su posición en el mundo del entretenimiento. La compañía anunció este miércoles que hizo un trato para adquirir MGM, el hogar de James Bond y uno de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Hollywood.

El acuerdo, que está valorado en US$ 8.450 millones, le da a Amazon una extensa biblioteca de películas y programas de televisión que puede usar para completar sus arcas de contenido de Prime Video. MGM tiene un catálogo con más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión, según Mike Hopkins, que dirige Prime Video y Amazon Studios.

«El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y brinda muchas oportunidades para contar historias de alta calidad», agregó.

Las dos compañías dijeron que la finalización del acuerdo «está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales».

Aunque la transmisión es una pequeña parte del imperio de Amazon, la compañía se ha enfocado en convertirse en un jugador más prominente en el mundo del entretenimiento últimamente. Por ejemplo, se está preparando una serie muy esperada basada en «El señor de los anillos».

Prime Video, que también presenta programas originales y galardonados como «The Marvelous Mrs. Maisel», está vinculado al inmensamente popular programa Prime de Amazon, que ofrece una entrega más rápida y tiene más de 200 millones de suscriptores pagos. Ese tipo de números lo convierten en un competidor de Netflix, que tiene 208 millones de suscriptores.

MGM y James Bond, 007

Nuevo tráiler de James Bond 0:47

Aunque el logo de MGM de un león rugiente ha aparecido frente a algunas de las películas más queridas de Hollywood, incluyendo «El mago de Oz», no tiene el músculo financiero que tienen otros estudios.

Entonces, ¿por qué Amazon querría MGM? Por tres palabras: Bond, James Bond.

El estudio es dueño de una parte de la franquicia de espías, una de las series de películas más famosas de Hollywood. La marca Bond, que también controla Eon Productions, es más que una historia de éxito de taquilla que ha acumulado miles de millones de dólares en los últimos 60 años. Las películas y su personaje principal también representan un estilo de vida que se extiende a todas partes del mundo y la cultura pop. Si Prime Video es el nuevo hogar de James Bond, esa es una propuesta atractiva para los consumidores potenciales.

Además, la película «No Time to Die», la última película de Bond, está programada para estrenarse en octubre cuyo estreno ha sido retrasado varias veces debido a la pandemia de covid-19.

Lejos del suave espía británico, MGM también alberga franquicias que incluyen «Rocky», «The Handmaid’s Tale», «RoboCop», «Legally Blonde» y la cadena de televisión Epix.

Una industria de medios en consolidación

Otra razón por la que Amazon querría adquirir MGM es que el mundo de los medios se está consolidando a un ritmo vertiginoso. Para competir con Netflix y Disney, las empresas necesitan escalar y comprar contenido, redes o estudios es la mejor manera de hacerlo.

El último gran acuerdo con los medios ocurrió el lunes cuando AT&T anunció que la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, se escindiría y combinaría con Discovery. El acuerdo reúne una letanía de marcas bajo el estandarte de Discovery y WarnerMedia, incluidas Warner Bros., Discovery Channel, HBO, CNN y HGTV.

La adquisición de MGM por parte de Amazon puede no ser tan impactante como el acuerdo de Discovery y WarnerMedia, pero sigue siendo bastante notable gracias al prestigio histórico de MGM y al alcance y los recursos de Amazon.

Pero la razón más simple por la que Amazon quería comprar MGM es que puede permitírselo.

El elevado precio de la adquisición no tiene consecuencias importantes para Amazon, una de las empresas más ricas del mundo. Amazon, que pagó casi US$ 14.000 millones por Whole Foods en 2017, tiene una capitalización de mercado de US$ 1,7 billones.

En última instancia, el acuerdo le da a Amazon más contenido, un estudio respetado en Hollywood y un súper espía elegante. Eso solo lo ayudará a competir aún más en el despiadado mundo del streaming.