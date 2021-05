Yo soy ciudadano en EE.UU., ¿cómo puedo pedir la residencia para mis padres?

Noticias CNN

(CNN Español) — Poco más de 1 millón de personas se volvieron residentes permanentes legales de Estados Unidos (denominados con la sigla en inglés LPR) en 2019, y cada año los inmigrantes patrocinados por un familiar inmediato representan más del 40% de los nuevos LPR.

Únicamente los ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden traer a su madre o padre a vivir como residentes permanentes a EE.UU., por lo que los titulares de tarjetas verdes (residentes permanentes) no pueden realizar esta solicitud.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), no existe un límite anual para el proceso de solicitudes presentadas por un familiar inmediato, que incluye al cónyuge, hijos solteros menores de 21 años y padres del ciudadano estadounidense.

Para otros familiares, como hijas o hijos solteros mayores de 21 años, hijos casados de cualquier edad, y hermanos y hermanas, existe un límite anual establecido por la ley que indica la cantidad de personas que pueden inmigrar cada año. “Su familiar tendrá que esperar en turno por muchos años, hasta que se procesen las solicitudes que se presentaron antes”, según indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).

A continuación te decimos cuáles son los pasos para realizar la solicitud de tus padres, en el caso de que seas un ciudadano de EE.UU. mayor de 21 años.

¿Tiene un costo solicitar a mis papás?

Los padres deben ser solicitados por un ciudadano estadounidense —un hijo, en este caso—, mismo que deberá patrocinar económicamente a su familiar (Formulario I-130) y firmar una declaración jurada de patrocinio económico (Formulario I-864).

La ley requiere que el patrocinador demuestre un nivel de ingreso de como mínimo un 125% sobre el nivel federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés). El FPL actual es de US$ 12.880 para individuos. De no cumplir con este requisito, se determinará la capacidad financiera del solicitante según sus bienes, como cuentas corrientes, cuentas de ahorros, acciones, propiedades, etc.

Sin embargo, si el patrocinador no cumple con los requisitos financieros otra persona puede completar por separado una declaración jurada de patrocinio económico para convertirse en copatrocinador de la inmigración de la persona. Todos los copatrocinadores deberán ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, de por lo menos 18 años de edad.

La responsabilidad financiera del solicitante termina cuando la persona que está patrocinada:

Se convierte en ciudadano estadounidense

Cumple 40 trimestres trabajando en EE.UU.

Salga de forma permanente de EE.UU.

Muera

¿Cómo es el proceso de solicitud de residencia para mis padres?

Si los padres del solicitante viven en otro país, el hijo deberá presentar:

La solicitud I-130 con el USCIS.

Una copia del certificado de nacimiento mostrando su nombre y el de su madre y/o padre.

Una copia del certificado de naturalización, ciudadanía o pasaporte de EE.UU.

Copia del acta de matrimonio civil de sus padres.

El USCIS le avisará si su petición fue denegada o aprobada. De ser aprobada, su madre o padre deberá acudir al consulado local de EE.UU. para completar el procesamiento de su visa. Una vez recibida, podrá viajar a EE.UU. con esta visa y se convertirá en residente permanente cuando sea admitido en un puerto de entrada del país.

En el caso de que la madre o padre del solicitante esté físicamente en EE.UU. —bajo la premisa de que ingresó legalmente al país— el beneficiario deberá presentar la solicitud para ajuste de estatus (I-485), al mismo tiempo que el solicitante presenta la solicitud I-130.

El formulario I-130 se puede llenar en línea o impresa, pero para poder presentarlo primero se deberá crear una cuenta en el USCIS. Encontrarás todas las instrucciones para crear tu cuenta en este enlace.

De acuerdo con los tiempos de procesamiento establecidos por el USCIS, el tiempo estimado para procesar la petición de residencia de un familiar extranjero, varía entre los 21,5 y los 28 meses en el estado de California, por ejemplo. Los tiempos varían según dónde se haga la petición.

¿Tiene un costo la solicitud de residencia?

El costo de la petición para un pariente extranjero (I-130) tiene un costo de US$ 535, mientras que la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (I-485) tiene un costo de US$ 1.225. Revisa los costos de diferentes solicitudes con la calculadora de USCIS.

