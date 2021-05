Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Debe una persona tomar anticoagulantes antes de recibir la vacuna de AstraZeneca?

Noticias CNN

(CNN Español) – Como todos los viernes el Dr. Elmer Huerta responde las preguntas de la audiencia sobre el covid-19, en su mayoría sobre la vacuna.

En este episodio resolvemos dudas sobre el contagio luego de la vacuna, sobre recibir dosis de resfuerzos del antígeno, entre otras preguntas.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

Alguien de cualquier edad que recibirá la vacuna de AstraZeneca puede iniciar un tratamiento con anticoagulante antes, durante, y después de la vacunación, para evitar un coágulo?

— Raúl Ackerman🔭 (@RTelescopico) May 26, 2021

Hola Raúl. Eso no está recomendado ni se ha probado que sea útil. Los efectos secundarios del anticoagulante pueden ser mucho más graves.

@drhuerta buenas tardes mi hermano ha tenido el síndrome guillan barre hace más de 25 años siguió un tratamiento con un neurólogo y no le quedaron secuelas, pero hace cuatro años se puso la vacuna contra la influenza y estuvo con malestares como dolor de cuerpo y articulaciones.

— Gabriela Vera Vásquez (@GabrielaVeraVs1) May 27, 2021

Hola Gabriela. Según los CDC de Estados Unidos, las personas que han tenido Guillain Barre pueden recibir las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.

Pregunta para el @drhuerta ! Puede haber placebos en las vacunas?? Y si los hay como reconocerlos y diferenciarlos de una vacuna real! @opsoms @CNN

— quinsza (@Quinsza) May 26, 2021

Hola Quinsza. Que una dosis no contenga la vacuna sino un placebo sería un engaño. Los placebos solo son usados en los estudios de fase 3 de vacunas.

@drhuerta Mi esposa está dando de lactar a mi hija de 9 meses, puede hacerse vacunar con Sinopharm o Sputnik v? Y 2.- son diferentes las 2 dosis de todas las vacunas? O hay alguna que es el mismo elemento? Gracias, Saludos de Bolivia

— Luis Angulo (@luigitb) May 25, 2021

Hola Luis. Los CDC de Estados Unidos recomiendan que las mujeres embarazadas y que están lactando se vacunen. Los anticuerpos neutralizantes protectores pueden pasar al bebe a través de la placenta y la leche.

@drhuerta buenos días, recibí la 2da. Dosis de la vacuna para la hepatitis B hace unos 15 días, puedo vacunarme para Covid 19?

— Alvaro (@Alvaro85777495) May 25, 2021

Hola Álvaro. Claro que sí. Se recomienda vacunarse contra el covid-19 quince días después de recibir cualquier otra vacuna. Eso porque no es conveniente sumar los efectos secundarios que se puedan presentar.

@drhuerta mi mamá se vacunó hace una semana con la Pfizer, y ella se está colocando dosis de vitamina C endovenosa, y mañana le toca su tercera dosis de la vitamina, mi duda es si normal se puede seguir colocando la vitamina? o hay q esperar 14 días?

— Lizett Castillo (@Liiztt) May 27, 2021

Hola Lizett. En primer lugar, las dosis de vitamina C endovenosa no han probado ser útiles para el tratamiento o prevención de enfermedades. En segundo lugar, esa combinación no ha sido estudiada, por lo que me es imposible ayudarte. Lo siento.

Roberto y Dave preguntan: ¿Puedo ponerme dos dosis de la vacuna de Johnson & Johnson para aumentar su efectividad?

Hola. La vacuna de Johnson & Johnson ha demostrado en estudios de fase 1, 2 y 3, ser eficaz con solo una dosis. No está recomendado usar dos dosis.

Buenas noches Dr.después de aplicarse la vacuna astrazeneca ,a las cuantas semanas ya está protegido uno.

— Maria Luisa Lobo (@MariaLuisaLobo3) May 25, 2021

Hola María Luisa. La protección óptima empieza dos semanas después de la segunda dosis.

@drhuerta Buena noche, Dr. Que efecto tiene el consumo de antibiótico después de la primera dosis. Después de cuanto tiempo se puede consumir

— Stefania (@Steffynm87) May 25, 2021

Hola Stefania. En general, ninguna medicina esta contraindicada después de recibir la vacuna. Puedes recibir tus antibióticos si tu médico los ha recetado.

Puede una chica de 18 años ponerse una sola dosis de la vacuna Jhonson?

— FolkloreandoES (@FolkloreandoES) May 24, 2021

Folkloreando. Esa es la indicación de la vacuna de Johnson & Johnson, una sola dosis y en personas de 18 años y mayores.

@drhuerta viajaré a USA para aplicación de vacuna en mi país el proceso es muy lento, iba a optar por la J&J pero me dijeron que era mejor Pfizer aunque me pusiera sólo la primer dosis. Será cierto? Qué % de protección me daría sólo la primer dosis de Pfizer contra la de J&J.

— Maria (@Maria59361787) May 24, 2021

Hola María. Buena pregunta. Los estudios de fase 1, 2 y 3 determinaron que la vacuna de Pfizer necesita un refuerzo para dar protección completa, mientras que lo contrario ocurre con la vacuna de Johnson & Johnson, que solo necesita una dosis.

Hasta que no se realicen estudios que demuestren lo contrario, debemos seguir esa indicación.

Preguntas sobre las vacunas y patologías preexistentes

Buenas tardes doctor Huerta, un familiar de 40 años tiene artritis (gota) y tiene miedo vacunarse. Son miedos infundados o necesita ver un medico antes de vacunarse contra el Covid 19?

— Luis Cavero (@Luis_sin_Zeta) May 25, 2021

Hola Luis. Tu familiar no debe tener temor de vacunarse. No existe contraindicación de que una persona con gota se puede vacunar.

@drhuerta soy asmática que vacuna es más recomendable y mi cuñado fumador hay alguna contraindicada

— MaríaCristinadeMuñoz (@marymar1672) May 26, 2021

Hola María. Todas las vacunas previenen la enfermedad grave que causa complicaciones en todo tipo de personas.

@drhuerta hola Doc. Me gustaría hacerle una pregunta. Tengo 33 años y me me vacunaron com astrazeneca, no tuve mayor complicación, pero en próximos dias me.pondran la segunda dosis. ¿se pudiera presentar casos de trombosis, si en la 1°no tuve?

— Brenda (@Brenda13430253) May 26, 2021

Hola Brenda. Eso es posible, aunque la mayoría de los casos se presentan después de la primera dosis. Por otro lado, recuerda que esa es una complicación muy rara.

@drhuerta ,hola tengo 49 años,en el 2012 tuve un TVT ,trombosis venal profunda seguido por una embolia pulmonar, en el 2020 agosto tuve un infarto cardíaco y me implantaron 5 Stens ,el pasado 21 de mayo sufrí otra embolia pulmonar , mi pregunta …¿es recomendable pfizer u otra¿

— Joel (@Joel52852884) May 25, 2021

Hola Joel. Esa es una decisión que le corresponde a tu doctor personal, sin embargo, si estás preocupado de que la vacuna de AstraZeneca o Johnson & Johnson puedan causar trombosis, la mayoría de las personas que han tenido esa complicación no tenía historia de formación de coágulos.

@drhuerta hoy amanecí con malestar en la garganta, pecho congestionado y síntomas de gripe, NO fiebre, NO tos, NO dolor de cabeza… Y hoy precisamente me toca mi vacuna contra covid 19… Es prudente aplicarla? O debo esperar?

— JCCH (@JCCH6898) May 25, 2021

Hola JCCH. No es recomendable hacerlo porque los posibles efectos secundarios de la vacuna pueden sumarse a los síntomas del proceso gripal y el malestar puede ser intenso. Espera hasta recuperarte completamente y te vacunas.

Preguntas sobre el contagio y la vacuna

@mabel_huertas @drhuerta buenos días, cuál es la explicación para esperar 90 días para poner la vacuna luego del alta? gracias

— Sof Alania (@sof_alania) May 26, 2021

Los CDC de Estados Unidos recomiendan vacunarse desde el día que se supera la enfermedad y su cuarentena, aunque dicen que -debido a que la inmunidad de la enfermedad natural dura por lo menos 90 días- es posible esperar hasta ese día.

Dr Huerta. Si ya me dió Coronavirus , cuánto tiempo debo de esperar para vacunarme?

— Alcarto (@Alcarto1) May 27, 2021

Los CDC de Estados Unidos recomiendan vacunarse desde el día que se supera la enfermedad y su cuarentena, aunque dicen que -debido a que la inmunidad de la enfermedad natural dura por lo menos 90 días- es posible esperar hasta ese día.

Dr Huerta, mi papá estuvo hospitalizado 15 días por COVID-19 (No UCI) y le dieron de alta el 21 de marzo. Su vacuna será este domingo 30 de mayo ¿se puede vacunar sin problema? Actualmente satura 97 y lleva terapia respiratoria. Es hipertenso pero no tiene otro malestar

— Alison Varillas (@AlisonVarillas) May 25, 2021

Claro que sí, Alison. Los CDC de Estados Unidos recomiendan vacunarse desde el día que se supera la enfermedad y su cuarentena, aunque dicen que -debido a que la inmunidad de la enfermedad natural dura por lo menos 90 días- es posible esperar hasta ese día.

@drhuerta buen día .Me vacuné con pfziser y 22 días recibí la segunda dosis y ese día me enteré que tuve contacto con un positivo 5 días atrás. Me realice la prueba pcr y salí positivo. Que debo hacer repetir la segunda dosis cuando esté negativo o cómo actuar?gracias

— diego martinez (@diegomartinezac) May 25, 2021

Eso es muy raro, y como lo vimos en el episodio del 27 de mayo, en los 101 millones de personas vacunadas, ocurrieron 10.262 casos de vovid-19. Debes consultar inmediatamente con tu médico para un seguimiento cercano de tu caso.

@drhuerta Estimado doctor, mi mamá recibió la 1ra dosis de la vacuna hace 12 días pero ayer hizo fiebre y hoy salió la PCR +. Tendrá ya alguna protección de la vacuna para enfrentar al COVID? Gracias por su gentil respuesta.

— Viviana Gastanaga (@vigastanaga) May 24, 2021

Hola Viviana. Claro que sí. Justamente los anticuerpos neutralizantes empiezan a producirse aproximadamente 10 a 15 días después de la primera dosis. Debes consultar inmediatamente con un médico para el seguimiento de tu mamá.

Otras preguntas sobre el coronavirus

@drhuerta https://t.co/85IewmGmAP paciente postcovid, y mis dolores en el pecho y punzones en la espalda no termina. me recetan analgésicos y relajantes pero solo alivia.el seguro no da un diagnostico y me recomienda “lidiar”…

— Danny Silva (@maker192207) May 26, 2021

Siento mucho lo que estás pasando, Danny. Parece que tienes las secuelas de la enfermedad y debes ponerte en manos de un doctor de medicina interna que te envíe con un médico de medicina física y rehabilitación.

@drhuerta Hola Dr. ¿qué tan alto es el riesgo de jugar fútbol al aire libre, si yo uso cubrebocas pero los demás no lo usan? Aún no estoy vacunado ¡Muchas gracias!

— Alberto Patrón (@mAlbertoPatron) May 25, 2021

Hola Alberto. El hecho que estés al aire libre y usando mascarilla disminuye el riesgo, pero no lo elimina. Eso porque el futbol es un deporte de contacto y exposición a la respiración de los jugadores.

