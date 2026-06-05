“Papá, vamos a llegar tarde a la escuela”: deportan a padre venezolano e hija de 4 años dos días después de su detención

Por Caroll Alvarado y Uriel Blanco, CNN en Español

El venezolano Alexander Regnault llegó a Estados Unidos en julio de 2023 junto a su esposa Alba Sofía, también venezolana, y su hija Alexandra, nacida en 2021 cuando la pareja se encontraba en Perú. Como otros inmigrantes de Venezuela, el objetivo en EE.UU. era tener una vida mejor. Y por algunos lapsos lo lograron: fueron beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), consiguieron empleo, número de seguridad social y dieron la bienvenida a su segunda hija en octubre de 2024, quien tiene la nacionalidad estadounidense de nacimiento.

Pero lo construido se vino abajo la semana pasada, cuando Alexander y Alexandra fueron detenidos por agentes federales de inmigración cuando recién salían de su hogar en Albany, Nueva York. Pocas horas después, deportaron a ambos a Venezuela, mientras que Alba y su hija menor se quedaron en Estados Unidos.

Con el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025, llegaron las complicaciones para la pareja y su familia. Poco a poco, el Gobierno estadounidense acabó con una buena parte del TPS para venezolanos, lo que los dejó vulnerables ante una detención y posible deportación; además, la ofensiva migratoria del Gobierno incrementó los operativos de inmigración como no se había visto antes, lo que disminuyó sus salidas y aumentó sus estados de alerta.

Alexander y su esposa se aseguraban de revisar el exterior de su puerta todos los días en busca de señales de actividad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) antes de llevar a su hija a la escuela. Alexandra, quien tiene cuatro años de edad pero cumple cinco en julio, se encontraba cursando el preescolar y era apenas su primer año de educación en Estados Unidos.

Sin embargo, fue en las afueras de su casa donde detuvieron a Alexander y Alexandra. Él estaba en su vehículo junto a su hija para llevarla a la escuela.

Se trató de un “operativo dirigido” llevado a cabo en la mañana del viernes 29 de mayo, según un portavoz de ICE. “La familia ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Eagle Pass, Texas, en 2023. Recibieron el debido proceso completo y un juez de inmigración ordenó su expulsión de EE.UU. el 28 de junio de 2024”, agregó el portavoz en un comunicado enviado a CNN. Alexander no tenía antecedentes penales, según se pudo constatar al revisar su historial.

Alexander dice que fue rodeado por alrededor de cinco camionetas mientras él se encontraba en su vehículo con su hija Alexandra.

“Me cerraron el paso adelante y atrás. A mí me agarraron esposado, me iban a llevar solo. Entonces yo de los mismos nervios lo que hice fue decirle que me dieran a mi niña porque no me la iban a dejar sola en el carro y me la trajeron”, indica en entrevista con CNN.

En un video visto por CNN, se puede observar a Alexander esposado y a su hija siguiéndolo agarrada de su mano en el momento en que son subidos a una camioneta.

Las autoridades, dice Alexander, sabían prácticamente todo de él: la casa donde vivía, el vehículo que usaba, su nombre e información de su familia.

Un agente llamó a su ventanilla, se identificó y preguntó si él y su hija eran Alexander y Alexandra Regnault. Él confirmó que lo eran y, enseguida, fue esposado. Le preguntaron por su esposa, quien se encontraba en casa junto a la hija menor, pero Alexander dijo que estaba en otro lugar para que no se la llevaran, impulsado también por el miedo a una posible separación familiar.

“ICE no separa a las familias. Se pregunta a los padres si desean ser expulsados ​​junto con sus hijos, o bien ICE coloca a los niños bajo el cuidado de una persona segura designada por el padre o la madre”, aseguró el portavoz de la agencia.

Alexandra estaba “nerviosa” porque a su papá lo habían esposado y una de sus mayores preocupaciones era la escuela, cuenta Alexander.

El inmigrante venezolano asegura que ya sabía que lo iban a deportar y pidió a los agentes federales que dejaran a su hija quedarse para cumplir sus “sueños” y terminar “por lo menos su primer año escolar acá”, pero se negaron.

“Lamentándolo mucho, (los agentes me dijeron) ‘no podemos hacer nada, lo sentimos, ya es una decisión tomada, ‘tú y tu hija serán deportados hoy mismo’”, declara Alexander.

Todo ocurrió en cuestión de horas: tras ser detenidos en la mañana del viernes 29 de mayo, Alexander y su hija fueron llevados al centro de detención de Malta; por la tarde, los trasladaron a un hotel en Times Square, Manhattan, donde pasaron la noche; el sábado tomaron dos vuelos comerciales, uno a Dallas y luego otro a El Paso, Texas, donde se quedaron en otro hotel hasta el domingo por la noche, cuando los llevaron al aeropuerto para abordar el vuelo que primero hizo una escala en Miami, Florida, y luego finalmente los deportó de Estados Unidos rumbo a Venezuela.

Alexander dice que en ningún momento pudo hablar con un abogado sobre su situación en las pocas horas que tuvo antes de su remoción.

Alba, madre de Alexandra, dijo que ahora su hija ya no tendrá la “oportunidad” de asistir a su ceremonia de graduación.

“(Alexandra es) una niña que no entiende aún lo que estaba pasando en ese momento, una niña que estaba emocionada por ir a su escuela con sus amigos. Tenía su pequeña graduación este 23 de junio y con todo esto le quitaron la oportunidad de estar y compartir ese día”, dijo Alba en un comunicado compartido por Jahaira Roldan, de la New York Immigration Coalition, organización que ha estado ayudando a la familia.

El distrito escolar de Albany dijo a CNN que no podía identificar a estudiantes en este tipo de casos, pero aseguró en un comunicado que estaba “profundamente triste por esta situación para esta niña y su familia, así como la reanudación de esta actividad (federal de inmigración) en nuestra comunidad”. El distrito norte de Nueva York, donde se encuentra Albany, fue el año pasado epicentro de redadas de inmigración por parte de fuerzas federales.

En ese corto periodo que definió su salida de EE.UU., su hija no dejaba de hablar de su mamá, de su hermana menor, de su escuela.

“Mi hija a cada momento me decía ‘Papá, extraño a mi mamá, extraño a mi hermanita’. Ella se montó en esos dos aviones (con destino a Texas) y me decía ‘Ya quiero ir a la escuela para contarle a mis amiguitos’. Estaba emocionada porque estaba en un avión”, recuerda.

Su avión llegó a Venezuela el lunes y estaba lleno, con “más de 200 personas” a bordo, afirma Alexander. Agrega que firmó documentos en los que, entre otras cosas, se señala que tanto su hija como él no pueden volver a Estados Unidos en 10 años.

Su esposa Alba Sofía y su hija menor aún siguen en Estados Unidos. El inmigrante venezolano cuenta que ella está recibiendo asesoría de abogados para tramitar el pasaporte estadounidense de la niña y su acta de nacimiento, para después optar por una salida voluntaria y reunirse con Alexander y Alexandra.

Alba definió a Alexander como un “hombre trabajador”. Cuando ella se embarazó de su hija menor, se salió de su empleo y él se encargó de trabajar en apps de servicio para proveer a la familia porque se trataba de un embarazo de alto riesgo, cuenta el inmigrante venezolano.

Tras la detención de padre e hija, no solo el distrito escolar de Albany se pronunció, sino también la comunidad, que protestó a favor de la liberación de los dos, algo que agradece Alba.

“Mi esposo Alexander un hombre trabajador y honesto que todos lo que lo conocen aquí saben lo buena persona que es, un excelente padre que es no se merecía esto que nos está pasando. En nombre de Alexander y Alexandra quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado desde el primer momento que esto sucedió siempre estaremos agradecidos por todo lo que han hecho”, agrega la inmigrante venezolana.

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