Adiós al almacenamiento ilimitado de Google Photos: estas son 5 alternativas de almacenamiento de fotos en la nube

Noticias CNN

(CNN Español) — A lo largo de cinco años, Google ofreció almacenamiento gratuito ilimitado para fotografías y videos en alta calidad, oferta que llegará a su fin el próximo 1 de junio.

Según la compañía de tecnología, Google Photos almacena más de 4 billones de fotografías y para poder seguir satisfaciendo “la creciente demanda de almacenamiento” es que han puesto fin al almacenamiento ilimitado en la nube. Esto no aplica para los dispositivos Pixel, ya que las copias de seguridad de fotos y videos en alta calidad creadas desde los teléfonos de Google mantendrán los beneficios actuales.

Para el resto de usuarios, todas las fotografías y videos nuevos —ya sean en alta calidad o calidad original— que se carguen a Google Photos a partir del 1 de junio ocuparán parte del espacio de los 15 GB de almacenamiento que se incluyen en cada cuenta de Google, el cual se distribuye entre los servicios de Drive, Gmail y Photos.

Google Photos pone límite al almacenamiento

Para facilitar la transición de los usuarios, Google le informará a los usuarios cuánto almacenamiento tienen disponible y podrán acceder a una nueva herramienta gratuita dentro de la app de Photos para administrar sus fotografía y videos respaldados. Y aunque todavía quedan un par de días para el 1 de junio, es buena idea ir considerando otras opciones de almacenamiento en la nube.

Si te quieres quedar en Google: Google One

Si te gusta el servicio de Google y no te gustan los cambios, puedes optar por el servicio de almacenamiento Google One, que te permite almacenar contenido como videos, música y documentos, así como hacer un respaldo del contenido de tu teléfono.

En cuanto a la calidad del contenido multimedia, Google One conserva las fotos y videos en máxima resolución, y puedes compartir tu membresía con hasta cinco miembros de tu familia.

Google One ofrece planes mensuales de 100 GB por US$ 1,99, 200 GB por US$ 2,99 y 2 TB por US$ 9,99.

Si eres usuario Apple: iCloud

Si tienes un iPhone y/o una Mac, iCloud podría ser una buena opción para ti. De inicio porque todos los dispositivos de Apple incluyen este servicio, y porque automáticamente ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito.

Al igual que Google, iCloud te permite almacenar más que fotografías, por lo que puedes hacer un respaldo de todo el contenido de tu celular, incluyendo fotografías, videos, contactos, archivos, etc. Y también puedes compartir el almacenamiento en iCoud con hasta cinco familiares.

iCloud ofrece planes mensuales de 50 GB por US$ 0,99, 200 GB por US$ 2,99 y 2 TB por US$ 9,99.

Para los usuarios de Microsoft: One Drive

Si tienes una PC y diariamente utilizas programas como Word, Excel y Powerpoint, el servicio de almacenamiento de la nube One Drive podría ser una buena opción para ti ya que está diseñado para funcionar no solo como un servicio de almacenamiento en la nube, sino que también aumenta las funcionalidades de las aplicaciones de Office.

One Drive ofrece 5 GB gratuitos, y cuenta con un plan mensual de 100 GB por US$ 1,99 al mes.

Microsoft también ofrece la opción de comprar el plan de Microsoft 365 Personal, que incluye 1TB de almacenamiento en la nube, el servicio de Skype y las aplicaciones de Outlook, Word, Excel y PowerPoint por US$ 6,99. La otra opción es el plan Microsoft 365 Familia que ofrece 6 TB —los cuales pueden ser compartidos entre 6 personas— el servicio de Skype y las aplicaciones de Outlook, Word, Excel y PowerPoint, por US$ 9,99 al mes.

Para miembros Prime: Amazon Photos

Tal vez no lo sabías pero si eres miembro Prime —membresía que tiene un costo anual de US$ 119— cuentas automáticamente con almacenamiento de fotografías ilimitado y 5 GB de almacenamiento de video en Amazon Photos. El resto de usuarios de Amazon cuentan con 5 GB de almacenamiento gratuito para subir fotos, videos o archivos a través de Amazon Photos o Amazon Drive.

Si necesitas más espacio de almacenamiento, Amazon ofrece varios planes mensuales, como la opción de obtener 100 GB por US$ 1,99, 1 TB por US$ 6,99, 2 TB por US$ 11,99, y planes anuales que van desde los 3 TB hasta los 30 TB. Puedes consultar todos los precios aquí.

Para fotografías con calidad: Flickr

Si buscas un servicio especializado en fotografía, Flickr Pro podría ser una buena alternativa ya que te permite realizar cargas ilimitadas de fotografías y copias de respaldo, así como acceder a estadísticas avanzadas —si es que haces públicas algunas de tus fotos— y obtener varios descuentos en software de fotografía.

La suscripción anual a Flickr Pro tiene un costo de US$ 59,99, la suscripción mensual cuesta US$ 6,99 y la suscripción trimestral cuesta US $18,99

1 de 13

| La luna se ve cerca de la isla indonesia de Bali durante el eclipse lunar total del miércoles. Sonny Tumbelaka / AFP / Getty Images

2 de 13

| El eclipse lunar se ve detrás de una rueda de la fortuna en Santa Monica, California. Ringo H.W. Chiu / AP

3 de 13

| La gente se reúne para ver la luna en Hong Kong. Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

4 de 13

| El eclipse se observa desde el distrito de Nagaon en India. Anuwar Ali Hazarika / Barcroft Media / Getty Images

5 de 13

| La luna se ubica detrás de la Estatua de la Libertad antes del amanecer en Nueva York. Gary Hershorn / Corbis News / Getty Images

6 de 13

| La luna se eleva sobre el faro de Makapuu en Honolulu. Marco García / Reuters

7 de 13

| La luna se ve parcialmente cubierta por edificios en Brasilia, Brasil, al comienzo del eclipse lunar del miércoles. Eraldo Peres / AP

8 de 13

| La luna se eleva sobre el puerto de Victoria en Hong Kong. Kin Cheung / AP

9 de 13

| La luna en eclipse parcial se pone sobre West Palm Beach, Florida. Lannis Waters // palmbeachpost.com / USA Today Network / Reuters

10 de 13

| La luna se pone sobre Stonehenge en Amesbury, Inglaterra. Finnbarr Webster / Getty Images

11 de 13

| La gente ve salir la luna sobre la playa Bondi de Sydney. Steven Saphore / Agencia Anadolu / Getty Images

12 de 13

| Aves vuelan frente a la luna en Ankara, Turquía. Dogukan Keskinkilic / Agencia Anadolu / Getty Images

13 de 13

| Un avión pasa frente a la luna durante el eclipse lunar en Shenyang, China. VCG / Getty Images

end div.modal