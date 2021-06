Cámara de Representantes de Colombia niega moción de censura contra el ministro de Defensa

Noticias CNN

(CNN Español) — La Cámara de Representantes de Colombia informó este martes que se negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.

Con un total de 169 votos, 36 por el sí y 109 por el no, la moción no prospera. Otros 24 representantes no respondieron el llamado a votación.

«La moción de censura contra Molano Aponte fue promovida por la oposición en la audiencia pública, celebrada en la sesión plenaria del pasado 25 de mayo de 2021. En consecuencia, el Ministro de la Defensa Nacional, al no prosperar la moción de censura, conservará su cargo en el Gabinete del presidente Iván Duque Márquez”, dice la Cámara de Representantes en un comunicado.

Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia. (Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

La semana pasada, la moción tampoco avanzó en el senado, con 31 votos a favor y 69 en contra.

Por su parte, Molano, en su cuenta verificada de Twitter, habló en un video agradeciendo el “voto” de confianza de la Cámara de Representantes.

“Este es un voto de confianza de la Cámara de Representantes al Ministerio de Defensa, a la fuerza pública y al papel de los soldados y policías de la patria, garantes de la defensa de la vida y honra y los bienes colombianos”, dijo Molano.

El ministro enfatizó que seguirán trabajando por terminar con los bloqueos en las vías del país.