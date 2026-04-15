Carlos III hablará ante una sesión conjunta del Congreso y se reunirá con Trump durante su visita de Estado a EE.UU.

Por Max Foster y Issy Ronald, CNN

El rey Carlos III del Reino Unido se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso y se reunirá en privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita de Estado a EE.UU. a finales de este mes, anunció este martes el Palacio de Buckingham.

Entre el 27 y el 30 de abril, el rey Carlos y la reina Camila visitarán la ciudades de Washington, Nueva York y Virginia, y llevarán a cabo una variedad de compromisos públicos para conmemorar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Su visita, planeada desde hace mucho tiempo, coincide con un momento inusualmente delicado para la “relación especial” entre EE.UU. y el Reino Unido, tras semanas en las que Trump ha atacado reiteradamente al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y a su Gobierno por no ofrecer un apoyo total y decidido a la ofensiva estadounidense contra Irán.

Algunos legisladores británicos incluso cuestionaron si Carlos III debería viajar a EE.UU. bajo tales circunstancias, antes de que el palacio confirmara la visita el mes pasado.

Como monarca, sin embargo, el rey Carlos está constitucionalmente obligado a mantenerse por encima de la política, pudiendo únicamente representar al Reino Unido en lugar de hablar en nombre de su Gobierno.

En lugar de abordar las inquietudes en torno al estado actual de la alianza transatlántica, el programa de esta visita de Estado busca reforzar los profundos e históricos vínculos entre ambos países. Tal como lo expresó el palacio, la visita tiene como objetivo mostrar “la amplitud de la relación económica, de seguridad y cultural” que se ha desarrollado desde que Estados Unidos firmó la Declaración de Independencia.

Tras su llegada a Estados Unidos, el rey Carlos y la reina Camila se reunirán en privado con Trump y la primera dama, Melania Trump, antes de asistir a una fiesta en los jardines y a una ceremonia formal de bienvenida, que incluirá una revista militar ceremonial, según informó el palacio.

Carlos III y Trump también se reunirán solos en privado, al igual que lo harán Camila y Melania por su parte, añadió el palacio. Más tarde, Carlos se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso de EE.UU., convirtiéndose así en el segundo monarca británico en hacerlo, después de que su madre, la reina Isabel II, hablara en el Capitolio en 1991.

También se celebrarán una cena de Estado y una ceremonia en honor a los soldados caídos, con el fin de “conmemorar la asociación militar entre el Reino Unido y Estados Unidos”, la cual se ha visto sometida a cierta tensión en las últimas semanas debido a la negativa del Reino Unido a involucrarse aún más en la guerra en Irán.

Tras abandonar Washington, la pareja real viajará a Nueva York, donde rendirán homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre y se reunirán con una organización que trabaja con jóvenes “afectados por la inseguridad alimentaria a través de una iniciativa extraescolar de agricultura urbana sostenible”.

Asimismo, asistirán a diversos eventos destinados a destacar los vínculos culturales y económicos entre Estados Unidos y el Reino Unido, incluido uno que celebrará el patrimonio literario de ambos países.

Por último, en Virginia, la pareja se reunirá con algunas de las comunidades indígenas y grupos de conservación de la zona. Posteriormente, se dirigirán a las Bermudas —un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte— para realizar una visita de dos días.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.