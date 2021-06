Viajar a España: ¿Quién puede entrar? ¿Tu vacuna está entre las aprobadas para viajar? ¿Qué certificados debo presentar?

Noticias CNN

(CNN Español) — Ya llegó el 7 de junio y eso significa una cosa para los viajeros de todo el mundo que están ávidos por visitar España: ya pueden entrar al país –bueno, mientras estén vacunados o cumplan ciertos requisitos sanitarios.

El 20 de mayo, la Unión Europea acordó permitir la entrada de turistas vacunados contra el covid-19 que provienen de países con bajas tasas de infección. Sin embargo, cada país mantiene la soberanía sobre sus fronteras, y puede establecer diferentes condiciones para la entrada a su territorio.

Aquí lo que debes saber si piensas viajar a España a partir de este 7 de junio.

¿Quién puede entrar?

Los viajeros provenientes de «países seguros no comunitarios» no deberán afrontar controles sanitarios a su llegada a España. En esa lista están Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, y, a partir del 24 de mayo, se incluyeron Reino Unido y Japón.

A partir del 7 de junio, como explica La Moncloa, «los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento, entre los que en estos momentos se encuentra Estados Unidos, podrán entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o de la Organización Mundial de la Salud».

En efecto, el Boletín Oficial del Estado del 4 de junio incluye en la lista de las personas que pueden ingresar a España en medio de las restricciones temporales de viajes a:

«k) Personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio de Sanidad extienda los efectos».

¿Cómo funciona para los turistas de estados miembros de la Unión Europea?

«Los viajeros de territorios europeos seguros, los catalogados en verde según la clasificación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), no tendrán que cumplir requisitos sanitarios de entrada», según la página web de La Moncloa.

Consulta aquí la clasificación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Además, ten en cuenta que todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima deberán llenar el formulario de control sanitario Spain Travel Health.

Estoy vacunado, ¿mi vacuna está entre las aprobadas para viajar?

«Hasta la fecha, la Comisión ha concedido cuatro autorizaciones condicionales de comercialización a las vacunas desarrolladas por BioNTech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen Pharmaceutica NV», de acuerdo con la Comisión Europea.

Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado también las vacunas de fabricación china de Sinopharm y Sinovac para su uso de emergencia.

Estas se sumaron a las vacunas ya aprobadas para uso de emergencia de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca-SK Bio, Serum Institute of India, Janssen y Moderna.

Para entrar a España, deberás cumplir el requisito de pauta completa de vacunación (la monodosis de Janssen o las dos dosis de las demás vacunas) y que hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis.

Si no estoy vacunado, ¿puedo viajar a España?

Las autoridades europeas han informado que podrán entrar aquellos pasajeros que demuestren que se han recuperado del covid-19 y, en el caso de algunos países, lleven resultado negativo de prueba PCR en las últimas 48 horas.

Si no estás vacunado de pauta completa por lo menos 14 días antes de viajar, consulta con tu aerolínea para corroborar los requisitos que deberás presentar.

A continuación revisa la validez de los documentos para ingresar a territorio español.

¿Qué documentos son válidos para entrar a España?

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, esta es la validez de los siguientes certificados o documentos acreditativos de vacunación, recuperación y pruebas diagnósticas. Esto dice en la página web del Consulado de España en Lyon, Francia:

Certificado de vacunación: Validez a partir de 14 días después de la pauta completa de vacunación, hasta 1 año después de la fecha de vacunación.

Certificado de Pruebas Diagnósticas: Certificado válido si la toma de muestra se ha realizado en las 48h anteriores a su llegada a España, tanto para los test NAAT, como los RAT.

Certificado de Recuperación: Correspondencia con una prueba entre un periodo no superior a 180 días después de la fecha del primer resultado positivo de una prueba diagnóstica de infección activa (NAAT) y no antes del día 11 siguiente a la fecha de ese resultado positivo.

IMPORTANTE: Si incumple algún rango según los datos indicados no puede obtener su QR.

Este certificado o documento acreditativo (vacunación, prueba diagnóstica, recuperación) deberá ser el original, estará redactado en español, inglés, francés o alemán y podrá ser presentado en formato papel o electrónico.

Cualquiera de estos documentos contendrá, al menos, los siguientes datos:

nombre y apellidos del viajero;

fecha de la vacunación completa o de la toma de muestra;

tipo de vacuna inyectada o del test diagnóstico realizado;

país emisor.

¿Qué es el Certificado Digital Covid?

La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron la semana pasada el Certificado Digital Covid.

A finales de mayo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el Certificado Digital de la Unión Europea, con el que se retomaría la actividad turística este verano.

«Con el Certificado Digital, España retomará todas sus actividades económicas de forma segura y lograremos movilidad en el ámbito de la Unión Europea este mismo verano», dijo Sánchez.

El certificado digital de covid-19 de la Unión Europea estará abierto a los viajeros internacionales de países no pertenecientes a la UE

¿Cómo funciona?

«Mediante código QR, proporcionará información sobre si la persona que viaja está vacunada, ha pasado la enfermedad o tiene un resultado negativo de PCR», explica la página de La Moncloa.

Las Comunidades Autónomas de España serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico o en papel. El certificado es gratuito.

El Certificado COVID digital de la UE entrará en vigor oficialmente el 1 de julio, pero algunos países de la Unión Europea comenzaron este 7 de junio su utilización en prueba piloto.

Aquí puedes ver qué países ya estás efectivamente conectados con el Certificado COVID digital, cuáles –como España– están técnicamente listos para utilizarlo y cuáles están en fases de pruebas técnicas.

¿Cuál es la situación del covid-19 en España?

Según datos de la Comisión Europea actualizados el 4 de junio, en la Unión Europea se han suministrado 325,8 millones de dosis y se han administrado 260,2 millones de dosis. El 48% de la población adulta de la UE ha recibido al menos una dosis de vacunas contra el covid-19.

España ha registrado casi de 3,7 millones de casos y más de 80.100 muertes por covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El 21,9% de la población española está totalmente vacunado y el 18,8%, parcialmente vacunado, de acuerdo con los datos compilados por CNN.

Mira aquí otros países del mundo que ya están abiertos al turismo.

Enlaces útiles

Portal oficial de turismo de España

Comisión Europea

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España

| Después de un año con las fronteras cerradas, Europa permitirá la entrada de turistas vacunados. Si tu plan es viajar por España, pero aún estás buscando ideas, aquí hay algunos pueblos catalanes de playa y de montaña a pocas horas de Barcelona que quizá quieras visitar. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Nota del editor: Los casos de covid-19 siguen siendo altos en todo el mundo. Los funcionarios de salud advierten que viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar el virus. Quedarse en casa es la mejor manera de detener la transmisión. A continuación, encontrarás información si aún planeas viajar, actualizada por última vez el 21 de mayo.

| Siurana: Este pueblo de la comarca del Priorat, en la provincia de Tarragona, combina la historia de su iglesia románica, vistas panorámicas al embalse y espectaculares senderos para hacer excursiones. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Estartit: Situado en la Costa Brava, en l’Estartit puedes hacer turismo activo en las Islas Medas, una preciosa reserva que puedes conocer en bote y realizar deportes acuáticos. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Rupit: Además de sus calles medievales, Rupit tiene vistas privilegiadas a riscos vecinos y al impresionante salto de agua de Sallent, el más grande de Cataluña. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Pals: Entre sus arcos y callejuelas medievales, Pals guarda un conjunto de patrimonio histórico declarado Bien Cultural de Interés Nacional. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Sitges: A tan solo 40 minutos de Barcelona, podrás ver sus preciosas casas blancas marineras y sentarte a disfrutar las vistas del Mediterráneo. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Tossa de Mar: A orillas de la Costa Brava, a este pueblo catalán lleno de historia lo llaman “el paraíso azul”. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Besalú: Calles empedradas, vistas al río y, especialmente, su puente medieval de varios arcos, hacen de Besalú uno de los lugares más icónicos de la zona volcánica de la Garrotxa. (Foto: Mariana Toro Nader)

| Cadaqués: Cada rincón de Cadaqués tiene un encanto especial. Este pueblo de pescadores es considerado por muchos como la perla de la Costa Brava, además de albergar la casa de Salvador Dalí. (Foto: Mariana Toro Nader)

Nota del editor: Los casos de covid-19 siguen siendo altos en todo el mundo. Los funcionarios de salud advierten que viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar el virus. Quedarse en casa es la mejor manera de detener la transmisión. A continuación, encontrarás información sobre lo que debes saber si aún planeas viajar, actualizada por última vez el 7 de junio.