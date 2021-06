Mark Zuckerberg planea trabajar remotamente por lo menos durante la mitad del próximo año

Noticias CNN

(CNN Business) — Facebook está dando a sus empleados más flexibilidad para trabajar fuera de la oficina, y Mark Zuckerberg predica con el ejemplo.El CEO de Facebook comunicó a sus empleados en un memorándum el miércoles que planea trabajar a distancia durante al menos la mitad del próximo año, según confirmó un portavoz de la compañía a CNN Business. El memo fue reportado previamente por el diario The Wall Street Journal.

«He descubierto que trabajar a distancia me ha dado más espacio para pensar a largo plazo y me ha ayudado a pasar más tiempo con mi familia, lo que me ha hecho más feliz y más productivo en el trabajo», escribió Zuckerberg, según el diario.

Estas personas quieren volver al trabajo pero no pueden, y temen perder los estímulos de US$ 300 a la semana

Facebook dijo el miércoles que permitiría a los empleados de todos los niveles de la empresa solicitar trabajar a distancia si su función se lo permite. Los empleados que quieran volver a la oficina podrán hacerlo de forma flexible, pero se les animará a pasar al menos la mitad de su tiempo en la oficina, y los empleados podrán pasar hasta 20 días laborables en un año de forma remota.

Facebook también ampliará gradualmente la posibilidad de trabajar a distancia más allá de las fronteras, empezando la semana que viene con los empleados que quieran trasladarse de Estados Unidos a Canadá y de cualquier lugar de Europa o Medio Oriente al Reino Unido.

Zuckerberg dijo anteriormente que espera que al menos la mitad de la plantilla de Facebook trabaje completamente a distancia en los próximos 10 años.

Facebook apuesta al trabajo remoto 0:26

Con más de la mitad de los adultos estadounidenses totalmente vacunados y una reapertura más amplia de la economía en el horizonte, muchas empresas de Silicon Valley que fueron de las primeras en pasar al trabajo a remoto están calculando ahora cómo, y qué tanto, reabrir sus oficinas.

Twitter dio a sus empleados la opción de permanecer a distancia para siempre si su función lo permite, mientras que Google está pidiendo a los trabajadores que elijan entre permanecer en remoto de forma permanente, volver a la oficina o cambiar de oficina a partir de septiembre.

Apple y Uber han adoptado políticas más rígidas, exigiendo a los empleados que vuelvan a su oficina anterior a la pandemia al menos tres días a la semana, también a partir de septiembre.