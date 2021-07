La Casa Blanca desplegará equipos de respuesta centrados en la lucha contra la variante delta del coronavirus

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — El gobierno de Joe Biden tiene previsto anunciar este jueves el despliegue de equipos de respuesta en todo Estados Unidos a las zonas con una alta propagación de la variante delta del covid-19, altamente contagiosa, a medida que aumenta la preocupación en todo el país, según declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Estos equipos, formados por funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EE.UU. (CDC, HHS y FEMA, respectivamente) acudirán a las comunidades en las que las autoridades están preocupadas por una combinación potencialmente mortal: bajas tasas de vacunación y una presencia significativa de la forma altamente transmisible del virus.

La Casa Blanca ha desplegado equipos de respuesta similares en el pasado, pero esta es la primera vez que se centran en la variante delta, indicó un funcionario de la Casa Blanca. Estos equipos de respuesta realizarán pruebas rápidas, proporcionarán terapias como anticuerpos monoclonales y desplegarán personal federal en las zonas que necesiten personal de apoyo para la vacunación.

El equipo especializado en coronavirus de la Casa Blanca encabeza este esfuerzo y los funcionarios esperan que los equipos ayuden en todo, desde aumentar las pruebas, proporcionar suministros y potencialmente aumentar los esfuerzos de los medios de comunicación pagados dirigidos a las regiones donde la vacunación es baja.

Aunque estos equipos de respuesta se están enviando para reforzar las comunidades, las autoridades creen que la vacunación es la principal forma de detener la propagación y reconocen que sus esfuerzos podrían tener un límite. La mayoría de los adultos estadounidenses que tienen previsto vacunarse contra el covid-19 ya lo han hecho, según un informe de la Kaiser Family Foundation publicado esta semana.

Pero las autoridades siguen tomando medidas para ayudar a frenar la propagación. La variante delta del coronavirus, más transmisible, representa ahora el 26% de los casos de covid-19 en EE.UU., según los CDC. Se han identificado casos de esta variante en los 50 estados.

Reconociendo la preocupación por la variante, el gobierno de Biden inundó esta semana las cadenas de televisión con altos funcionarios federales de salud para abordar las preocupaciones antes del fin de semana del 4 de julio.

«Queremos ser lo más claros posible», dijo el jueves la secretaria de prensa Jen Psaki. «Así que, si estás vacunado, el mensaje que transmitimos es: estás a salvo… Si aún no estás vacunado, no estás seguro ni protegido. Por eso debes ir a vacunarte. No es más complicado que eso por decirlo de alguna manera».

La Casa Blanca reconoció recientemente que Estados Unidos no alcanzaría los objetivos de Biden de que el 70% de los estadounidenses adultos tuvieran al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y que 160 millones de estadounidenses estuvieran totalmente vacunados para el 4 de julio. El coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que el país tiene más trabajo por hacer para vacunar a los estadounidenses más jóvenes, y que esperaba que EE.UU. alcanzara esos objetivos semanas después de la fecha prevista inicialmente.

Según los CDC, hasta la mañana de este jueves había más de 154 millones de estadounidenses totalmente vacunados, y más del 57% de los estadounidenses de 18 años o más lo están.

Zients dijo que la administración se centra ahora en conseguir que los estadounidenses más jóvenes, en particular los de 18 a 26 años, se vacunen contra el virus y está trabajando con los líderes estatales y locales en los esfuerzos de difusión.

Aunque los funcionarios federales manifiestan su preocupación por las variantes y tratan de vacunar al resto de la población, la Casa Blanca quiere aprovechar el fin de semana del 4 de julio para destacar el progreso del país en la lucha contra el covid-19.

El tema de la Casa Blanca para el fin de semana festivo es «America’s Back Together» («Estados Unidos está unido de nuevo»), y el gobierno tiene la intención de promover la idea de que el país está volviendo a la normalidad anterior a la pandemia, según ha informado CNN. El presidente, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff y los miembros del gabinete de Biden viajarán por todo el país durante el fin de semana festivo.

Los Biden organizarán un evento en la Casa Blanca el 4 de julio para más de mil trabajadores esenciales y familias de militares en el Jardín Sur. La celebración será el mayor evento presencial de la Casa Blanca desde que Biden asumió el cargo.

