¿Qué dice el color de la orina sobre tu salud?

(CNN) — Mirar dentro de la taza es como consultar una bola de cristal sobre tu salud. El color de tu orina puede cambiar de acuerdo a qué tan hidratado estés, qué comidas has estado consumiendo, e incluso como un efecto secundario a medicaciones. Esto es lo que el color de la orina dice sobre tu salud, y cuando señala un serio problema.

Orina transparente

Para ahora ya has escuchado que debes tomar ocho vasos de agua al día y permanecer hidratado para conservar una buena salud. Pero si tu orina se ve como agua, probablemente esté sobrehidratado, dice Jane Miller, médica y profesora asociada en el departamento de urología de la Universidad de Washington.

Es probable que no te estés haciendo daño, pero sino hay datos que comprueben que hay que tomar ocho o más vasos de agua al día, afirma Miller. Además, vas a pasar la mitad del día yendo al baño si tomas mucho.

Amarillo pálido

Has de esta tu meta. Deberías siempre tener una orina de color amarillo claro, algo cercano al color del jugo de manzana. Si esto ocurre estás debidamente hidratado, pero eso no significa que no tengas otros problemas de salud.

Amarillo brillante

Si tu orina se ve algo neon, culpa las vitaminas B. La ribloflavina es naturalmente fluorescente cuando se expone a los rayos ultravioletas. Aunque pueda parecer alarmante, no hay nada de qué preocuparse. Tu cuerpo excreta la riboflavina que no necesita a través de la orina, que es por lo que las cantidades excesivas de esta vitamina, consumidas en alimentos o en suplementos, podrían hacer que tu orina sea amarilla brillante. Casi todos los multivitamínicos contienen riboflavina, así como los huevos, carnes orgánicas, carnes blancas y lácteos.

Amarillo algo café

La orina que es un poco más oscura que el color del jugo de manzana está al final del espectro normal. Aunque podrías asumir que significa que estás muy deshidratado, sólo significa que tu orina está súper concentrada, dice Miller.

«Sólo porque la orina está concentrada, no quiere decir que algo malo está ocurriendo. Tus riñones son buenos concentrando la orina para que no te deshidrates». Sin embargo, si es común esta situación, deberías tomar más agua, sobre todo si haces mucho ejercicio.

Café

La orina café puede estar asociada con la Mioglobinuria, o la presencia de mioglobina, una proteína encontrada en el músculo. Es comúnmente asociada con la rabdomiolisis, que es una forma de daño muscular que causa que las fibras mueran y serán liberadas en el torrente sanguíneo. Sin cuidado médico rápido, esta enfermedad podría ocasionar daño en los riñones.

Azul-amarillento o naranja

No te culparíamos si te asustaras porque tu orina se ve azul o verde. Pero si te están tratando por una infección urinaria, una orina de este color podría ser un efecto secundario. Eso se debe a que el Uribel, una medicación usada para estos síntomas, contiene azulmetileno, un tinte que puede salir en la orina .

Rosa o rojo

Un tinte rojizo puede significar varias cosas. La menos preocupante es que has estado comiendo muchas remolachas, dice Miller. En grandes cantidades, los pigmentos de la remolacha ponen tu orina roja. Esta decoloración no es peligrosa y se resuelve rápidamente.

Sino es así, deberías hacerte exámenes para ver si hay presencia de sangre. La orina sangrienta puede ser por infección urinaria o cálculos, que por lo general vienen acompañados de dolor e incomodidad. El cáncer de riñón, uretra y vejiga también puede hacer que la orina sea sangrienta y típicamente no tiene otros síntomas.

Nota del editor: esta nota fue publicada originalmente en frebrero 2016 y fue actualizada en julio 2021.

