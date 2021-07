¿Qué es seguro hacer durante el feriado del 4 de julio? La doctora Wen lo explica

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Con la llegada del fin de semana del 4 de julio, muchas personas asisten a pequeñas barbacoas en el patio trasero, a fiestas en la piscina y a celebraciones más grandes como reuniones o espectáculos de fuegos artificiales.

¿Qué precauciones de seguridad hay que tener en cuenta, sobre todo ante el aumento de la variante delta que es más contagiosa? ¿Qué riesgos corren las personas vacunadas y las que aún no lo están? ¿Y qué pasa si estás totalmente vacunado, pero te sientes ansioso y no estás preparado para ver a tanta gente?

La doctora Leana Wen, analista médica de CNN, nos comparte su opinión. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del libro de próxima aparición «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health». Estos son sus consejos.

Las banderas se alinean en la playa de Belmar, Nueva Jersey, el 28 de junio de 2020. Las familias que se reúnen para el fin de semana del 4 de julio pueden poner en práctica estos consejos de seguridad.

CNN: ¿Qué tipo de reuniones son seguras desde la perspectiva del covid-19, ahora que la variante delta está en Estados Unidos?

Dra. Leana Wen: Esto depende de la respuesta a una pregunta clave: ¿Estás vacunado? Para las personas no vacunadas, el riesgo de contagio de covid-19 sigue siendo alto. Esto es especialmente cierto con la variante delta, más contagiosa, que se extiende por Estados Unidos. Las personas no vacunadas solo deberían estar con otras personas no vacunadas en entornos exteriores. Si solo hay una persona no vacunada y todos los demás están vacunados, por ejemplo, si hay un niño no vacunado pero todos los adultos están vacunados, el riesgo es bajo. El riesgo es mayor si hay personas no vacunadas de varios hogares que se reúnen en espacios cerrados, lo cual no recomiendo.

Las personas que están totalmente vacunadas, a menos que estén gravemente inmunodeprimidas, están bien protegidas contra el covid-19, incluso contra la variante delta. Lo que elijas hacer depende de tu tolerancia al riesgo. Lo más seguro es reunirse al aire libre; si estás en espacios interiores, también es seguro estar cerca de otras personas en las que confíes que están totalmente vacunadas.

¿Y si los demás no están vacunados, pero tú sí? El riesgo para ti cerca de personas no vacunadas es bajo, pero no es cero. Algunas personas dirán que se sienten cómodas yendo a restaurantes o fiestas en interiores, donde hay otras personas a su alrededor de estado de vacunación desconocido. Otros seguirán evitando estos entornos por ahora.

CNN: ¿Importa el tamaño de la reunión?

Wen: Sí y no. Si estás al aire libre y hay mucho espacio, no importa si hay cientos o miles de personas alrededor. Pero si se trata de un espacio pequeño y abarrotado, sobre todo si se trata de un lugar cerrado con poca ventilación, el riesgo aumenta definitivamente si hay mucha gente.

Creo que el tamaño de la reunión es importante si te preocupa el estado de vacunación de los asistentes. Digamos que te invitan a una cena en un lugar cerrado, y solo querrías ir si todos los presentes están vacunados. Cuanto más grande sea el grupo, más difícil será confiar en que todos estén vacunados. Dicho esto, hay conciertos y espectáculos con decenas de miles de aficionados que exigen una prueba de vacunación. La conclusión es que no es tanto el tamaño de la reunión lo que me preocuparía, sino el estado de vacunación de los asistentes. A menos que sea al aire libre, en cuyo caso debería ser seguro incluso para las personas no vacunadas asistir con otras personas no vacunadas.

La Casa Blanca desplegará equipos de respuesta centrados en la lucha contra la variante delta del coronavirus

CNN: Hay muchas personas vacunadas que no se sienten cómodas con esta actividad social. Les preocupa contagiarse de covid-19, por muy pequeño que sea el riesgo. ¿Cuál es su consejo para ellos?

Wen: En primer lugar, que sepan que esto es normal. La gente está respondiendo de formas muy diferentes a la vacunación y al fin de las restricciones de covid-19. Algunos están entusiasmados por reanudar todos los aspectos de la vida prepandémica. Otros necesitan más tiempo.

En segundo lugar, piensa en las actividades sociales que más valor tienen para ti, en comparación con el riesgo relativo de esa actividad. Tal vez no sea muy importante para ti ir a un restaurante y sentarte al interior, pero el hecho de pensar en ello te provoca ansiedad. Por el momento, puedes posponer esa actividad: no hay nada de malo en cenar al aire libre, pedir comida para llevar o preparar tus propias comidas. Por otro lado, tal vez lo más importante sea reanudar las noches de bridge y ver a los miembros de su familia ampliada. Si todos los asistentes están vacunados, puedes estar seguro de que el riesgo de contraer covid-19 es extremadamente bajo.

En tercer lugar, una vez que estés participando en la actividad, céntrate en el aquí y el ahora. Disfruta del evento y piensa en lo maravilloso que es volver a hacer algo que te gusta, con personas cuya compañía has extrañado. Al principio puede resultar extraño estar cerca de los demás y ver a la gente sin máscaras. Centrarte en los aspectos de la actividad que realmente disfrutas te ayudará a hacer más fácil la transición.

En cuarto lugar, tómatelo con calma. Si no has visto a nadie antes, considera la posibilidad de empezar con una comida al aire libre en un patio o un parque con una o dos personas más, durante una o dos horas. Luego puedes invitar a las mismas personas, o a otro grupo pequeño, a cenar a tu casa, durante tres horas. Si te invitan a una fiesta grande pero no estás seguro de estar preparado, ve a una reunión de un tamaño reducido. Comienza poco a poco a tener interacciones más grandes y prolongadas y no te compliques si aún no te sientes preparado.

Por último, no te preocupes por decir que no. Que te inviten a un evento no significa que tengas que ir. Y el hecho de que otros estén de acuerdo en asumir un mayor nivel de riesgo no significa que tú también tengas que hacerlo. Cada persona tiene un historial médico diferente y una interpretación distinta del riesgo para sí misma y para su familia. También tenemos diferentes valores sobre las actividades que más queremos recuperar. Es importante que intentemos avanzar y recuperar lo que más disfrutábamos antes de la pandemia, al tiempo que reconocemos lo difícil que puede ser.

Vacunados: ¿qué pasa si se contagian con variante delta? 1:06

CNN: ¿Qué pasa si estás en un evento, pero no estás preparado para hacer algo, por ejemplo, si alguien intenta abrazarte o besarte, pero aún no te sientes cómodo?

Wen: Creo que está bien dar un paso atrás y explicar que aún no estás preparado para abrazar o besar. No todo el mundo se sentía cómodo abrazando o besando, especialmente a personas que no conocen bien, antes de la pandemia. Dejar atrás el covid-19 es una oportunidad para reajustar las expectativas en las interacciones sociales.

Para aquellos a los que les gustaban mucho los abrazos antes de la pandemia, puede ser una buena idea preguntar a los demás si está bien darles un abrazo antes de lanzarse a por uno. El hecho de que nos sintamos cómodos con ciertas actividades no significa que los demás también lo estén. Preguntar es siempre una buena etiqueta, al igual que ser tolerante con las diferentes necesidades de espacio de los demás.

CNN: Puede que haya personas que sigan sintiéndose muy ansiosas ante las interacciones sociales. ¿En qué momento puede alguien necesitar ayuda profesional para su salud mental?

Wen: La salud mental era una necesidad de salud desatendida incluso antes de la pandemia. El covid-19 ha agravado la crisis de salud mental en este país.

Esta es otra oportunidad para un reajuste. La salud mental debe considerarse con la misma urgencia que la salud física. Las personas que tienen problemas de salud mental preexistentes, como la depresión y la ansiedad, podrían haber visto cómo sus problemas empeoraban en el transcurso de la pandemia. Necesitan buscar ayuda para estas condiciones; del mismo modo que si tuvieran una diabetes que no fue atendida, necesitan retomar la atención médica rutinaria. Otros pueden tener nuevos problemas de salud mental que han surgido, y que podrían manifestarse también como ansiedad social.

Los problemas de salud mental son muy comunes y es fundamental tratarlos. Pide a tu médico de cabecera que te recomiende un especialista en salud mental.

La salud mental es uno de los mayores problemas por la pandemia que enfrentaremos en 2021

CNN: ¿Hay otras cosas que la gente debería tener en cuenta durante el fin de semana del 4 de julio en lo que respecta a la salud y la seguridad?

Wen: Hemos hablado mucho sobre cómo mantenerse a salvo del covid-19, pero el coronavirus no es lo único con lo que hay que tener cuidado el 4 de julio. Además de prevenir otros virus y enfermedades transmitidas por los alimentos, como protegerse de los mosquitos y las garrapatas, y lavarse las manos con frecuencia, asegúrate de tener en cuenta la seguridad en el agua con los niños. Y, por favor, maneja los fuegos artificiales de forma responsable, legal y segura también.

Teniendo en cuenta todo esto, es posible tener un fin de semana del 4 de julio estupendo, y seguro, a medida que los estadounidenses se acercan a los niveles de normalidad prepandémica.

