Una mujer de Florida vio que se formaba una grieta en su condominio y se dijo: ‘Tienes que correr para salvar tu vida’

(CNN) — Si uno de los muchos pequeños momentos de la última noche de Iliana Monteagudo en su condominio de Surfside, Florida, hubiera sido diferente, ella cree que no estaría viva hoy.

Sus tarjetas de crédito ya estaban en su bolso, revisó la puerta de su balcón, no pudo encontrar la escalera al principio: todos son detalles que ella y su hijo creen que le salvaron la vida.

Monteagudo es una de los sobrevivientes del derrumbe parcial de un edificio la semana pasada. Los equipos de rescate todavía están buscando entre los escombros, habiendo recuperado a 18 personas que murieron, con la esperanza de encontrar respuestas para las familias de las 145 personas aún desaparecidas. Y los investigadores están en la escena para intentar descubrir qué inició el horror.

Monteagudo le dijo a Chris Cuomo de CNN que la noche antes del colapso, puso sus pastillas y sus tarjetas de crédito en su bolso y encendió la vela de la Virgen de Guadalupe, un ícono católico que simboliza la protección contra las cosas malas.

Se fue a la cama, pero alrededor de la 1:00 am la despertó lo que ella llamó una «fuerza rara».

Creyendo que la sensación provenía de la puerta de un balcón abierta, fue a su sala de estar para tratar de cerrarla. Pero luego, detrás de ella, vio una grieta que venía del techo, que descendía rápidamente por la pared y se abría rápidamente.

«Algo dentro de mí dijo corre», dijo Monteagudo. «Tienes que correr para salvar tu vida».

En unos momentos, se vistió con lo primero que encontró, tomó su teléfono y su bolso, apagó la vela y salió corriendo de su apartamento, dijo.

Una vez en el pasillo, encontró silencio: sin pánico, sin alarmas y nadie más corriendo.

Ella sabía que no debía tomar el ascensor, pero no sabía que las escaleras de emergencia estaban justo al lado de su unidad, por lo que se dirigió al tramo de escaleras más alejado.

«Si hubiera sabido eso, tal vez hubiera tomado esas», dijo Monteagudo.

Pero mientras volaba por los seis pisos de escaleras, suplicando a Dios que le permitiera ver a sus hijos y nietos nuevamente, escuchó el sonido de la torre en la que vivía derrumbándose. Si hubiera estado en las escaleras más cercanas a su casa, probablemente habría sido aplastada, dijo su hijo.

«Tenía que levantarse temprano al día siguiente, a la mañana siguiente», dijo su hijo Andrés Álvarez. «No tomó su pastilla para dormir porque tenía miedo de quedarse dormida. Si no fuera por esa puerta abierta … si no fuera por ese viento … si no hubiera visto esa grieta … ella no estaría aquí contando la historia».

Ahora está a salvo, dijo Monteagudo, pero llora por sus vecinos, perdidos en el edificio al que se mudó hace seis meses. Su mudanza se produjo después de 40 años viviendo en Miami, y les dijo a sus amigos que un día viviría en Champlain Towers South.

