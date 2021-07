Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Qué pasa si luego de recibir una vacuna me da covid-19?

CNN - Spanish

(CNN Español) – Esta semana, el Dr. Elmer Huerta responde varias preguntas sobre las vacunas contra el covid-19. Entre ellas, dudas en Latinoamérica sobre el tiempo entre dosis de algunas vacunas, como la Sputnik V.

También respondemos dudas sobre el contagio de covid-19 tras vacunarse, entre otras preguntas.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. En este episodio contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre las dosis de la vacuna contra el covid-19

Esta semana mucho oyentes, principalmente de Bolivia y Argentina, algunos de los nueve países que tienen dificultades en conseguir la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, nos preguntan si al haber pasado tantas semanas desde la primera dosis, se pueda haber anulado el beneficio de la primera, o si, dada la demora, podrían usar alguna otra vacuna como segunda dosis.

Nuestra respuesta es que hasta el momento no hay estudios que combinen la vacuna Sputnik V con ninguna otra. Por otro lado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ha anunciado el inicio de estudios para saber si las vacunas de Sinopharm o AstraZeneca, podrían completar esa segunda dosis. Los resultados de esos estudios se esperan para las primeras semanas de julio. Creo que es prudente esperar.

@drhuerta ¿cuanto tiempo debo esperar entre vacuna y vacuna covid? Recibí vacuna canSino hace dos meses y días, ¿hay algun riesgo si me vulevo a vacunar? — GrecCa (@gre_co_lli) July 24, 2021

Hola Greca, la vacuna CoronaVac, del laboratorio Cansino, es de dos dosis que deben ponerse con 28 días de intervalo. Si recibiste las dos dosis, estás protegido y debes esperar noticias referentes a una posible tercera dosis, hasta el momento, eso no está decidido.

@drhuerta qué pasa si me pongo una 3er dosis de sputnik ? — ALBERTO (@TORRADO69) July 24, 2021

Hola Alberto, la posibilidad de una tercera dosis no ha sido aun aprobada para ninguna vacuna (incluyendo la Sputnik V). Te sugiero esperar las noticias sobre ese punto para proceder.

Dr. Que sucede con la efectividad de la Vacuna de Pfizer, si no la aplican a los 42 días, en México, en mi poblado nos la aplicaron el 8 de Junio y es fecha que aún no sabemos cuándo aplicarán la segunda…Ya no va a funcionar la primer dosis ??? — daffha0430 (@daffha0430) July 24, 2021

Hola Daftha, basado en estudios de fase 1, 2 y 3, los fabricantes recomiendan que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer sea administrada a las 3 semanas. El Reino Unido decidió que la segunda dosis se aplace hasta por 12 semanas, para lo cual -como vimos en el episodio del 17 de mayo- hicieron un estudio que demostraba que eso era posible.

Sin embargo, con la aparición de la variante delta, se recomendó que la segunda dosis sea adelantada tal como lo recomiendan los fabricantes. Si una persona no recibe la segunda dosis, queda parcialmente protegida.

Hola Raúl, en los países que eso se ha aprobado, se recomienda que la segunda dosis de Pfizer deba ser dada a las cuatro semanas. No se ha aprobado que la segunda dosis sea de Moderna.

Si ya tuvimos COVID y nos vacunamos con J&J , los anticuerpos neutralizantes están altos !!! aún así es recomendable una dosis adicional de otra vacuna !??? cómo refuerzo ? — Frank Jarrin (@frankjarrin) July 25, 2021

Hola Frank, la vacuna de Johnson & Johnson es de una sola dosis, y hasta el momento no se ha recomendado recibir una segunda dosis de la misma, o de otra vacuna.

@drhuerta tengo una duda perdón que lo moleste a mí ya me vacunaron dos veces con la sptnik que pasaría si me pongo una tercera dosis quedaría más protegida ya que la segunda vacuna tardaron casi 2 meses en ponerla — Mari Carmen Perez Ju (@Marys1812) July 23, 2021

Hola Mari, no creo que eso sea necesario. Los estudios de fase 2 y fase 3 de la vacuna de Sputnik V concluyeron que solo dos dosis son necesarias.

@drhuerta estimado,me podría sacar una duda, sugirieron según estudios de 1 sola Dosis es suficientes a los RECUPERADOS x Covid, pero solo veo estudios de ArN, no veo estudios de adenovirus como la AZ, yo recuperado y vacunado con AZ, me debo colocar la 2da dosis? Mil gracias! — Michael Lee (@MichaelPanama) July 22, 2021

Buena pregunta Michael. No hay estudios sobre si en personas que pasaron covid-19, una sola dosis de AstraZeneca es suficiente. Como Ud. lo ha dicho, ese tipo de estudios solo se han publicado para Pfizer. Creo que debe colocarse su segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Dudas sobre los efectos secundarios de la vacuna

@drhuerta Hola, soy recuperada de COVID-19 grave (estuve intubada) y presente inflamación en el miocardio tengo 21 años y ya me toca vacunarme con la vacuna sinovac ¿corro algún riesgo de efectos secundarios graves con esa vacuna? — Neiby Mrtz (@Wneiby) July 24, 2021

Hola Neiby, siento mucho por lo que pasaste. El riesgo de miocarditis ha sido relacionado a las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna), no a las vacunas de virus inactivado de Sinovac o Sinopharm. Sin embargo, solo tu médico puede autorizarte a vacunarte. Gracias por tu pregunta.

@drhuerta Btardes Dr. Me he vacunado con la China hace 4 días y dsd ayer tengo dolores en los codos y las rodillas. También siento presión en el pecho. Es normal? Ahora siento temor por la 2da. dosis. Gracias — gatomufymar (@marecitamorry) July 24, 2021

Hola Gato, esos podrían ser efectos secundarios de la vacuna, pero podrían ser también síntomas de algún otro proceso. Solo tu doctor puede distinguir uno de otro. Te ruego que veas pronto a tu médico, por favor.

Doctor una pregunta es normal que después de la 2 dosis de la vacuna, se vaya el olor??? — Alin Gomez (@AlinGom53339124) July 25, 2021

Hola Alin, eso no ha sido descrito. Es probable que te hayas contagiado y que el único síntoma haya sido la pérdida del olfato. Te recomiendo consultar con tu médico.

@drhuerta hola doctor, buen día. Me acabo de vacunar y tuve reacciones durante la noche, puede la vacuna que me pusieron “contagiar el virus” — R@ (@RULBERNAL) July 23, 2021

Hola Rul, muy buena pregunta, pero le aclaro que eso no puede suceder porque ninguna vacuna contra covid-19 inocula un virus activo, capaz de provocar enfermedad. Puede usar cualquier medicina para aliviar sus síntomas.

Preguntas sobre el contagio de covid-19 tras la vacunación

@drhuerta qué pasa si tengo la vacuna de Janssen y me da covid? ¿La vacuna se pierde? ¿Se necesita un refuerzo? — Miguel Camacho Quintero (@miguelcamacho91) July 24, 2021

Muy buena pregunta Miguel, lo que pasará es que los niveles de anticuerpos generados por la vacuna, aumentarán como consecuencia de la infección natural. Al ser de una dosis, ya no necesitará refuerzo de su vacuna de Janssen.

@drhuerta @drhuerta Hola Dr. Le cuento,recibí la 1 dosis de Pfizer el 2-6-2021 y el 14 de junio me internaron (15 días) por neumonía covid. Quedé con fibrosis. Estoy con tto de antiinflamatorios,corticoides y tengo fisura anal. Me debo vacunar? cuándo me puedo vacunar? Milgracias — Glorammstein (@Glorammstein1) July 24, 2021

Hola Glora. Las personas que han superado covid-19 después de la primera dosis de vacuna, pueden recibir la segunda dosis en cualquier momento, aunque se recomienda esperar hasta el día 90 después de haber sido dado de alta. Pero recuerda que solo su médico puede autorizar su vacunación.

Dr. Huerta una pregunta si me vacune hace 12 días con Sinovac ya estoy generandoo anticuerpos? Que % tengo de un posible contagio y que % tengo de complicaciones graves de covid en caso de contagiarme? Protege esta vac. De la variante delta? Gracias por su respuesta — La Jurisdicción del Surtidor (@cocojambouio) July 24, 2021

Hola Coco, la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac está compuesta por dos dosis separadas 28 días, y una persona empieza a producir anticuerpos aproximadamente 10 a 15 días después de la primera dosis.

La persona que ha recibido una sola dosis está parcialmente protegida y tiene alta probabilidad de infectarse si se expone al virus -y a diferencia de la enfermedad que se produce después de dos dosis de la vacuna, que es leve- la enfermedad que se desarrolla después de una sola dosis es similar a la que se hubiera producido si no se hubiera vacunado, es decir, puede complicarse.

@drhuerta respetable Doctor buen día. Una consulta. Tengo un familiar vacunado 1era dosis sputnik y le dio covid pasado 1 mes de la vacuna. Tomó todo el protocolo covid. Le afecta esto en su nivel de anticuerpos generados por la vacuna. Gracias. — FORZA CREMA (@OgironGiron) July 24, 2021

Muy buena pregunta Forza, lo que pasará es que tus niveles de anticuerpos generados por la vacuna, aumentarán como consecuencia de la infección natural. Una vez superada la enfermedad, debes recibir la segunda dosis de su vacuna.

Otras preguntas sobre el coronavirus

A estas alturas ya deberían fabricar una vacuna universal que tenga efectividad igual. No como ahora que se manejan diferentes porcentajes.. — enrique arguello (@kikearguello346) July 23, 2021

Hola Enrique, claro que sí. El laboratorio del Dr. Drew Weissman, de la Universidad de Pensilvania, está trabajando en el desarrollo de una vacuna universal contra todos los coronavirus. La tecnología de esa vacuna está basada en la misma plataforma de ARNm de la vacuna.

Qué tipo de prueba debo hacerme para saber si la vacuna me generó anticuerpos? — Alejandra Espinoza (@Alejand20262170) July 25, 2021

Hola Alejandra, es posible medir los anticuerpos neutralizantes contra la proteína de la espiga S1 y S2, pero el problema que esa prueba no está estandarizada, por lo que la interpretación de los resultados es difícil y no es recomendada ni por la FDA ni la OMS. Recuerda, además, que la producción de anticuerpos es solo la mitad de la reacción del sistema de defensa, la otra mitad es el de la memoria celular, que no es medido con esas pruebas.

@drhuerta Hola Dr. ¿Cómo debemos actuar las personas con niños de 1 o 2 años en familias donde ya estamos todos vacunados?¿Podemos ver a otros familiares? Esto considerando que aún vacunados, existe riesgo de contagiarnos. — Alberto Patrón (@mAlbertoPatron) July 22, 2021

Hola Alberto, sabiendo que las personas vacunadas tienen todavía riesgo de infectarse, estas deben cuidarse usando mascarillas en lugares donde haya mucha gente en espacios cerrados y deben lavarse las manos constantemente. Con respecto a la vida dentro de casa, no es necesario tomar ninguna precaución con los niños pequeños.

@drhuerta hola doc recomienda esperar la última generación de vacunas Pfizer o moderna oara quienes no se han vacunado ? Digo por las variantes nuevas — Ely❤ (@elymardelgado) July 21, 2021

Hola Ely, esa es una excelente pregunta, pero te digo que eso no es aconsejable. Las actuales vacunas dan una excelente protección para evitar la enfermedad grave y la muerte, por lo que esperar a que salgan nuevas vacunas puede ser contraproducente.

@drhuerta Buenas días, tardes o nochesMi duda es: ¿Puede una persona infectada de Covid-19 tomar una ducha normalmente? Hablando de un caso leve-moderado Gracias por su respuesta 🙂 — Idk Duude (@ImMauu7n7) July 21, 2021

Claro que si IDK, no hay ningún problema. Recuerda que la vacuna contra covid-19 es una vacuna más y la vida antes y después de la vacuna debe ser completamente normal. Obviamente, si hay efectos secundarios, estos deben ser manejados con medicinas sintomáticas y reposo, pero incluso en esta situación, un buen baño puede ser muy refrescante.

Elmer una pregunta si te pones Aztra como primera dosis a las cuantas semanas te puedes poner la Pfizer o Moderna como segunda dosis? — Raul Trejo (@RAULOZIER) July 25, 2021

