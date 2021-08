¿Deberías cancelar tus planes de viaje por el covid-19? Esta es la opinión de una médica

CNN - Spanish

(CNN) — A medida que los casos de covid-19 vuelven a aumentar en Estados Unidos, las tasas de infección diarias alcanzan su nivel más alto desde febrero, debido en gran parte a la muy contagiosa variante delta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han vuelto a instar a que se use mascarilla en espacios interiores, señalando que incluso las personas vacunadas pueden infectarse y transmitir el covid-19 a otras personas.

Mientras tanto, muchas personas tienen planes de viaje para el resto del verano y el próximo fin de semana del Día del Trabajo. ¿Deben cancelar sus vacaciones? ¿Es seguro viajar en avión? ¿Y si se reúnen con familiares o amigos durante las vacaciones? ¿Qué precauciones hay que tomar? ¿Y qué pasa con las familias con niños demasiado pequeños para ser vacunados?

Para ayudar a responder a nuestras numerosas preguntas sobre la seguridad de los viajes en relación al covid-19, hemos recurrido a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, “Lifelines:A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”, y madre de dos niños pequeños.

CNN: ¿Qué debe tener en cuenta la gente a la hora de decidir si continúa, cambia o cancela sus planes de viaje?

Dra. Leana Wen: El factor más importante a tener en cuenta es el riesgo médico de tu familia. En concreto, ¿están todos los miembros de la familia vacunados? Si todos están vacunados y, en general, están sanos, están muy bien protegidos para no enfermarse gravemente de covid-19. Muchas personas en esta circunstancia podrían decidir que pueden asumir el riesgo de síntomas leves si contraen el coronavirus y seguir con todos sus planes de viaje originales.

Si alguien en tu casa no está vacunado o está inmunodeprimido, puedes decidir lo contrario. Un viaje de muy bajo riesgo puede estar bien, por ejemplo, conducir y luego ir de camping y de excursión solo con su familia inmediata. Pero si el viaje va a implicar pasar mucho tiempo en el interior con personas sin mascarillas y no vacunadas, yo animaría a las personas vulnerables a no ir al viaje. Si algunos miembros de la familia van a ir de todos modos, podrían ponerse en cuarentena durante al menos tres días a su regreso y luego hacerse la prueba antes de reunirse en el interior con miembros vulnerables de su hogar.

CNN: ¿Tu consejo dependería del lugar del viaje?

Wen: Sí, pero en EE.UU. cerca del 95% de la población vive en zonas consideradas por los CDC como de alto nivel de transmisión de coronavirus. Yo me fijaría en la zona específica a la que estás pensando en viajar y en lo que harías allí.

Si vas a un parque nacional y el plan es pasar todo el tiempo de excursión al aire libre, el riesgo es muy bajo. No importa realmente si la comunidad que rodea el parque tiene una alta transmisión de covid-19, si no planeas interactuar con nadie allí dentro.

Eso es muy diferente a si planeas una semana de visitas a museos, conciertos, ir al teatro y cenar en un lugar cerrado. Si esas actividades suceden en una parte del país con mucha transmisión del virus, estarás expuesto constantemente al covid-19. Las vacunas te protegen bien, pero no lo hacen al 100%.

El riesgo es acumulativo, y cuantos más entornos de alto riesgo se encuentren, rodeados de personas potencialmente portadoras del virus, más probabilidades habrá de experimentar una infección posvacunación aunque se esté vacunado.

CNN: ¿Cuál es tu consejo para las personas que han reservado un viaje internacional? ¿Deben ir?

Wen: Depende. Una vez más, asegúrate de analizar tu propio riesgo médico y el de los miembros de tu familia. Considera el lugar al que vas a ir. Los CDC tienen información actualizada sobre el covid-19 por país dividida en cuatro niveles de riesgo.

Además, el Departamento de Estado de EE.UU. tiene información útil que incluye los protocolos que debes seguir para entrar en el país. Asegúrate de conocer los requisitos. Algunos países exigen, por ejemplo, pruebas negativas recientes, y otros están empezando a exigir la vacunación. Ten en cuenta que las normas cambian constantemente.

CNN: ¿Y si nos reunimos para una boda, sería seguro?

Wen: Una vez más, depende. En muchas bodas confluyen personas de distintas partes del país o del mundo. Eso añade riesgo, sobre todo porque hay muchos lugares con altos niveles de infección por covid-19. Sin duda ayudaría que los anfitriones exigieran que todos los asistentes estuvieran vacunados.

Según las estimaciones basadas en los datos de los CDC, las personas vacunadas tienen ocho veces menos posibilidades de contraer el covid-19 que las no vacunadas. Si la ceremonia y la recepción se celebran al aire libre, también se reduciría el riesgo. Lo contrario, por supuesto, sería el caso de las reuniones en interiores de personas de estado de vacunación desconocido, que comen y beben y, por tanto, no usan mascarillas. Eso sería un evento de alto riesgo.

CNN: ¿Podemos hablar de los medios de transporte, concretamente de los viajes en avión? ¿Sigue siendo seguro para las personas vacunadas? ¿Y los menores no vacunados?

Wen: Los viajes en avión siguen siendo relativamente seguros para las personas vacunadas. Asegúrate de llevar una mascarilla de alta calidad en todo momento, idealmente una mascarilla N95 o KN95. Si tienes que comer y beber, hazlo rápidamente para minimizar el tiempo que no llevas la mascarilla.

Los niños demasiado pequeños para ser vacunados también deben llevar mascarilla, si es posible, con una mascarilla quirúrgica de 3 capas como mínimo. Si no pueden mantener la mascarilla puesta durante todo el viaje, yo me plantearía no llevar al niño a menos que sea un viaje imprescindible, como por ejemplo una mudanza al otro lado del país.

En mi familia, mi marido y yo viajamos en avión y llevamos máscaras N95 o KN95 todo el tiempo. Nuestro hijo, que tiene casi cuatro años, suele usar bien las mascarillas, y si tuviéramos un viaje corto de unas pocas horas de vuelo, estaría bien. Pero tenemos una hija de 16 meses que es demasiado joven para usar mascarillas. No nos sentiríamos cómodos llevándola en un vuelo ahora mismo.

Otras familias pueden tomar decisiones diferentes en función de su nivel de tolerancia al riesgo, así como del valor del viaje para ellos. Para el momento en que nos encontramos en la pandemia, el riesgo no merece la pena para nosotros.

CNN: Conducir, hacer paradas de descanso, alojarse en un hotel por el camino… todo eso es bastante seguro desde el punto de vista de covid-19, ¿verdad?

Wen: Sí. Por supuesto, hay que usar el sentido común: usar máscaras al ir al baño en las paradas de descanso. Pide comida para llevar en lugar de comer dentro. Ve directamente a tu habitación en el hotel, y no pases el rato en los vestíbulos y bares de los hoteles llenos de gente.

CNN: ¿Cuál es tu consejo para las familias que quieren alquilar una casa juntas?

Wen: Lo más seguro es que todos estén completamente vacunados. Si hay personas que no están vacunadas, o si las personas que se reúnen quieren reducir aún más su riesgo, todos los que quieran reunirse pueden hacer una cuarentena de tres a cinco días y luego hacerse la prueba. Por cuarentena me refiero a reducir el riesgo no juntándose con otras personas en lugares cerrados y no participando en actividades de mayor riesgo como cenar en espacios interiores.

Sé que este consejo parece que hemos dado un paso atrás. Es cierto, lo hemos hecho. Los casos de covid-19 están aumentando de nuevo, y tenemos que hacer frente a la variante delta, más contagiosa.

La vacunación es el paso más importante para protegernos. Además, dependiendo de nuestras circunstancias individuales, deberíamos considerar otras precauciones para reducir el riesgo y mantener a nuestras familias a salvo, sin dejar de disfrutar de los viajes.

