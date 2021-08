Los padres preocupados por el covid en las escuelas tienen un arma fácil a mano, dicen los expertos: aire fresco

CNN - Spanish

(CNN) — Jennifer Nuzzo es madre y experta en salud. Preocupada por enviar a su hijo pequeño a la escuela el año pasado, se decidió por una de las pocas cosas que podía controlar. Compró un filtro de aire portátil para el salón de clases de su hijo.

De esta manera, se unió a los expertos en calidad del aire que instan a las escuelas a hacer más este otoño para asegurarse de que los niños, así como los maestros y el personal, respiren aire lo más libre posible de partículas de coronavirus.

“Los padres sienten que no tienen el control de la situación, y esto es algo que potencialmente podrían hacer para agregar tranquilidad”, dijo a CNN Nuzzo, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins y académica senior de Johns Hopkins Center for Health Security.

“No son baratos, pero no son tan caros como algunas de las alternativas, como las escuelas privadas o la contratación de niñeras”, dijo Nuzzo.

“En mi opinión, valió la pena la inversión”, agregó. “Añade una capa de protección, seguro”.

Aire fresco, otra forma de dar protección

El aire filtrado o fresco no sustituye a las mascarillas y ciertamente no sustituye a la vacunación. Pero es otra forma de ayudar a proteger a las personas de respirar el virus mientras están atrapadas en el interior de un edificio durante horas, dijo Joseph Allen, quien dirige el Programa de Edificios Saludables en Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública.

“Esto es más fácil de lo que la gente piensa”, le dijo Allen a CNN.

“En realidad, es bastante simple mejorar la calidad del aire dentro de las aulas”, agregó Allen, quien ha estado abogando por una mejor ventilación en las escuelas y otros edificios como una forma de controlar la propagación del coronavirus desde que comenzó la pandemia.

“Todavía hay mucho tiempo. Y, sinceramente, si un sistema escolar o un distrito no lo ha hecho ya, es una señal de que ha fallado en el liderazgo. Las estrategias para mejorar la calidad del aire en las escuelas han existido durante más de un año. Los recursos están disponibles. Hay dinero disponible y no es complicado”.

El costo de los filtros

Pero Claire Barnett, directora ejecutiva de Healthy Schools Network, dijo que el dinero no está claramente disponible. Las escuelas pueden no entender cómo obtenerlo y pueden tener dificultades para entender qué vale la pena hacer y qué no.

“Es complicado. En primer lugar, no es fácil arreglar los sistemas de ventilación”, dijo Barnett a CNN.

“Si tienes que hacer todas las instalaciones de nuevo, es caro”, agregó.

La ley de infraestructura de US$ 550.000 millones proporciona algo de dinero, pero ninguno está claramente marcado para su uso para mejorar la calidad del aire interior, dijo.

Cómo funcionan

Los sistemas HVAC o los filtros de aire deben adaptarse a las habitaciones para las que se utilizan, proporcionando la tasa correcta de lo que se llama intercambio de aire. Su función es limpiar o reemplazar el aire viejo con aire fresco a una velocidad lo suficientemente rápida como para eliminar cualquier virus que la gente pueda estar exhalando antes de que alguien más pueda inhalarlo.

Los gerentes de escuelas y otros edificios deberían haber estado mejorando la ventilación hace mucho tiempo, dijo Allen.

Los casos de covid-19 en niños aumentan constantemente. Con la apertura de las escuelas eso podría empeorar, advierte un experto

“Estas son cosas que deberíamos haber estado haciendo durante mucho tiempo para protegernos contra otros virus respiratorios como la influenza”, dijo.

Los estudios también muestran que una mejor calidad del aire mejora el rendimiento de las pruebas de los estudiantes y la función cognitiva, dijo.

“Tenemos una oportunidad única en una generación para corregir esto. Existe la voluntad y hay dólares de estímulo”, dijo.

“Si haces esto bien, si las escuelas lo hacen bien, y siguen esta sencilla guía que les hemos estado dando que pueden proporcionar ahora, proporcionarán beneficios no solo durante el covid sino durante años, si no décadas, después de esto”.

Una oportunidad

Su miedo: que los distritos escolares desperdicien la oportunidad.

Nuzzo y Barnett comparten ese miedo. “Sé que hay un montón de cosas ingeniosas”, dijo Nuzzo.

“Estamos particularmente preocupados por los nebulizadores y los pulverizadores electrostáticos, que pulverizan desinfectantes”, dijo Barnett.

Los productos de limpieza pueden terminar contaminando el aire interior, dijo. Algunos limpiadores de aire generan ozono, algo que es peligroso respirar. “No los quiere en las escuelas ni en ningún otro lugar”, dijo Barnett.

