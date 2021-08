Un número mucho menor de estadounidenses pagaron el impuesto federal sobre la renta en 2020 por la pandemia

CNN - Spanish

(CNN)– Casi 107 millones de hogares estadounidenses, alrededor del 61%, no debían impuestos federales sobre la renta en 2020, lo que supone un enorme aumento con respecto a la época anterior a la pandemia. Pero ese aumento debería ser efímero. El trastorno de la economía provocado por el coronavirus, que costó más de 20 millones de puestos de trabajo en abril de 2020, y los amplios paquetes de ayuda federal hicieron aumentar la proporción de no contribuyentes en aproximadamente un 40%, según el Centro de Política Fiscal no partidista.

Tan solo unos 75 millones de hogares, o el 44%, no pagaron el impuesto federal sobre la renta en 2019, dijo Howard Gleckman, miembro senior del centro, que calificó el aumento para 2020 de “llamativo, pero temporal”.

Muchas de las personas que perdieron sus empleos o vieron reducidas sus horas el año pasado eran trabajadores con salarios más bajos que pueden haber pagado poco impuesto sobre la renta antes de la pandemia. Además, millones de estadounidenses recibieron hasta US$ 1.800 cada uno en cheques de estímulo, que en realidad eran créditos fiscales reembolsables que reducían significativamente la responsabilidad fiscal de las personas en 2020, como parte de dos acuerdos de rescate del Congreso.

En conjunto, esto significó que muchos menos hogares tuvieron que pagar el impuesto federal sobre la renta.

¿Qué pasará en 2021?

Este año, la economía va mejor y los estadounidenses sólo recibieron un cheque de estímulo de hasta US$ 1.400 cada uno. Pero en su paquete de ayuda de US$ 1,9 billones de marzo, el Congreso también amplió tres créditos fiscales, sobre todo, el crédito tributario por hijos, para 2021.

Por lo tanto, el número de hogares que no deben ningún impuesto federal sobre la renta para este año se reducirá a unos 102 millones, o el 57%, dijo Gleckman.

En efecto, ningún hogar que gane menos de US$ 28.000 pagará el impuesto federal sobre la renta: normalmente, alrededor del 15% del quintil inferior de ingresos tiene alguna obligación fiscal.

Y tres cuartas partes de los que ganan entre US$ 28.000 y US$ 55.000 se librarán de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, en comparación con aproximadamente la mitad del segundo quintil que normalmente tiene esta obligación.

Entre los hogares de ingresos medios que ganan entre US$ 55.000 y US$ 98.000, una cuarta parte no tendrá que pagar impuestos federales sobre la renta, en comparación con el 18% habitual.

“Las personas que realmente se benefician más son las familias de bajos ingresos con hijos”, dijo Gleckman.

El año que viene, el Centro de Política Tributaria espera que la proporción de los que no pagan vuelva a su tendencia anterior a la pandemia, en el rango del 40%, a menos que el Congreso amplíe el impulso a los créditos fiscales, algo que los demócratas están considerando hacer como parte de su resolución presupuestaria de US$ 3,5 billones.

