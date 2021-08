Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United

CNN - Spanish

César López

(CNN Español)– Es un hecho. Cristiano Ronaldo estará vistiendo de nuevo la camiseta del Manchester United. El club anunció el regreso del jugador.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”, dice el comunicado.

Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021

Cristiano estuvo por última vez en la casa de la Vecchia Signora este viernes y lo hizo para despedirse de sus compañeros y del club en general.

Por su parte el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó en una rueda de prensa que Cristiano Ronaldo “no tenía intención de jugar en la Juventus” y que por eso no se entrenó este viernes con el equipo y tampoco será convocado para el partido de liga de este fin de semana ante el Empoli.

“Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar con la Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli”, dijo el técnico del club turinés. Allegri, aprovechó para agradecer el aporte de CR7 en su paso por el equipo.

“Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante”, afirmó.

Fueron tres años con el equipo bianconero, tras su llegada en el 2018 donde anotó 101 goles en 134 partidos. Cristiano, además, cosechó cinco títulos con el equipo de Turín.

Serie A: 2018-2019, 2019-2020. Coppa Italia: 2020-2021. Supercoppa Italiana: 2018, 2020.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.