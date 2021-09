En un gran golpe, una jueza dictamina que Apple no puede obligar a los desarrolladores a usar su sistema de pago de la App Store

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Business) — Meses después de una polémica batalla judicial entre la compañía más valiosa del mundo y uno de los videojuegos más populares del mundo, una jueza ordenó a Apple que permitiera a los desarrolladores usar opciones de pago externas, pero no llegó a llamar a la compañía un monopolio.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, dictaminó este viernes que Apple había violado la Ley de Competencia Desleal de California al obligar a Fortnite y a su fabricante Epic Games a usar los sistemas de pago de Apple en la App Store. Con este método de pago, el fabricante de iPhone obtiene una comisión del 30% en cada compra dentro de la aplicación en el proceso.

La jueza emitió una orden judicial que le prohíbe a Apple exigir que los desarrolladores utilicen su sistema de pago en la aplicación.

Pero González Rogers se puso del lado de Apple en las otras afirmaciones de la demanda y dijo que no podía concluir que el fabricante del iPhone es un monopolio.

“Dado el expediente del juicio, el Tribunal no puede concluir en última instancia que Apple es un monopolista según las leyes antimonopolio federales o estatales”, se lee en documentos judiciales. “El éxito no es ilegal. El expediente final del ensayo no incluyó evidencia de otros factores críticos, como barreras de entrada y conductas que disminuyen la producción o la innovación en el mercado relevante”.

(Crédito: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images)

La decisión, que seguramente será apelada, se produjo después de una lucha legal de meses que podría cambiar la forma en que usamos nuestros teléfonos inteligentes.

Las acciones de Apple cayeron casi un 3% en las operaciones del mediodía del viernes después de la decisión.

“Hoy, la Corte ha afirmado lo que hemos sabido todo el tiempo: la App Store no viola la ley antimonopolio”, dijo Apple en un comunicado. “Apple enfrenta una competencia rigurosa en todos los segmentos en los que operamos, y creemos que los clientes y desarrolladores nos eligen porque nuestros productos y servicios son los mejores del mundo”.

Epic Games no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El conflicto de Apple vs. Epic Games

La pelea comenzó en agosto pasado cuando Apple expulsó a Fortnite de la App Store por incumplir sus reglas sobre pagos dentro de la aplicación en el iPhone.

En una actualización de software de Fortnite, Epic alentó a los jugadores de iOS a comprar la moneda digital del juego, conocida como V-Bucks, directamente de Epic, en lugar de hacerlo a través del sistema de compra dentro de la aplicación de Apple. Para endulzar el trato, Epic ofreció un descuento a quienes compraron V-Bucks directamente.

Si bien los consumidores pueden haberlo visto como un bono de lealtad, Apple lo vio como una grave violación de su contrato con Epic y un intento de socavar una fuente de ingresos clave. El fabricante del iPhone arrancó Fortnite de la tienda de aplicaciones y Epic presentó de inmediato lo que parecía ser una demanda en gran parte premeditada.

En un juicio contencioso que comenzó en mayo y duró casi un mes, Epic argumentó que la App Storede Apple constituía un monopolio porque es la única forma de acceder a cientos de millones de usuarios de iPhone, y que Apple dañó la competencia al prohibir otras tiendas de aplicaciones o métodos de pago en sus dispositivos.

La compañía de juegos enfatizó que no busca ninguna compensación monetaria de la demanda, pero quiere que el juez obligue a Apple a relajar algunas de esas restricciones. “Epic busca únicamente cambios en el comportamiento futuro de Apple”, dijo en el stand el director ejecutivo de la compañía, Tim Sweeney.

Epic Games “no fue honesta” con Apple, dice la jueza que lleva el caso

Apple y su presidente ejecutivo Tim Cook buscaron socavar ese argumento al señalar que el iPhone es uno de varios dispositivos donde los usuarios de Fortnite pueden jugar y comprar V-bucks, incluidos los teléfonos inteligentes Android (Epic está luchando contra una demanda similar contra Google) y consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox, muchas de las cuales tampoco permiten métodos de pago alternativos y cobran comisiones similares.

No es ilegal tener un monopolio bajo la ley de Estados Unidos; sólo es ilegal intentar preservar un monopolio a expensas de la competencia.

Apple también justificó su comisión del 30% diciendo que las ganancias de los pagos dentro de la aplicación ayudan a mejorar la seguridad y la privacidad de los usuarios de iPhone, lo que brinda a los desarrolladores una audiencia cautiva masiva.

“Hemos tomado una decisión”, le dijo Cook al juez. “Claramente hay otras formas de monetizar, pero elegimos esta porque esta en general es la mejor”.

El ‘impuesto Apple”

Las comisiones de Apple sobre los pagos dentro de la aplicación, a las que los desarrolladores a menudo se refieren como el “Impuesto de Apple”, han sido criticadas por desarrolladores, legisladores y reguladores de todo el mundo durante años. Y aunque la demanda de Epic es uno de los desafíos legales de más alto perfil, es uno de muchos solo en el último año.

El servicio de transmisión de música Spotify y la empresa matriz de la aplicación de citas Tinder Match Group han sido otros antagonistas notables, y el primero se enfrentó a Apple tanto en Estados Unidos como en Europa por un presunto comportamiento anticompetitivo.

En las semanas previas al veredicto, Apple hizo varios ajustes a las políticas de la App Store en un posible intento de evitar más críticas sobre sus prácticas. A fines de agosto, la compañía anunció un acuerdo en una demanda colectiva que permite a los desarrolladores de aplicaciones enviar correos electrónicos a sus usuarios sobre métodos de pago alternativos.

Pocos días después, la compañía dijo que relajará aún más las restricciones sobre las aplicaciones de “lector”, una designación que se aplica a compañías como Spotify y Netflix que distribuyen medios, y permitirá que esas aplicaciones se vinculen a sitios web externos para que los usuarios las configuren y administren. cuentas. Esa actualización, que entrará en vigor en 2022, fue en respuesta a una investigación de la Comisión de Comercio Justo de Japón.

Esos cambios han recibido una recepción escéptica por parte de los principales desarrolladores que se han enfrentado a Apple.

“Esta es una demostración cruda de su poder monopolístico: hacer cambios caprichosos diseñados para estimular las buenas relaciones públicas para su beneficio justo cuando la legislación, el escrutinio regulatorio y las quejas de los desarrolladores se acercan a ellos”, dijo un portavoz de Match Group en respuesta a la demanda colectiva de Apple. Acuerdo relajar las reglas de correo electrónico para desarrolladores. “Esperamos que todos vean esto por lo que es: una farsa”.

González Rogers ordenó el viernes a Apple que cambie ese sistema, diciendo que la compañía ya no puede prohibir a los desarrolladores que dirijan a los usuarios a mecanismos de pago externos. El pedido entrará en vigor en 90 días.

Sin embargo, también falló a favor de Apple en una contrademanda de que Epic violó el contrato por subvertir el sistema de pago en la aplicación de Apple y ordenó al desarrollador pagar daños equivalentes al 30% de los $ 12.167,719 en ingresos que recaudó de la aplicación iOS Fornite. entre agosto y octubre de 2020, más el 30% de los ingresos que obtuvo de la aplicación desde noviembre de 2020 hasta la fecha del fallo e intereses.

Mientras tanto, la presión sobre Apple sigue aumentando, y la compañía aún enfrenta el escrutinio antimonopolio del Senado de Estados Unidos, así como de los reguladores del Reino Unido y Europa.

Corea del Sur ya ha tomado una de las acciones más severas contra las restricciones de pago dentro de la aplicación de Apple, aprobando una ley a principios de septiembre que requiere que Apple y Google ofrezcan sistemas de pago alternativos a sus usuarios en el país.

Se espera que la decisión de González Rogers sea apelada y el caso podría prolongarse durante varios meses o incluso años.

