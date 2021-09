Bush alude a los insurrectos del Capitolio de EE.UU. al condenar a los extremistas violentos detrás de los ataques del 11 de septiembre

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El expresidente George W. Bush pidió este sábado a los estadounidenses que se enfrenten a los extremistas violentos internos, comparándolos con los extremistas violentos en el extranjero y advirtiendo que son “hijos del mismo espíritu viciado”.

En un discurso que marcó el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre, Bush dijo que Estados Unidos ha visto “cada vez hay más pruebas de que los peligros para nuestro país pueden surgir no solo a través de las fronteras, sino también de la violencia que se acumula en el interior”.

ANÁLISIS | Supremacismo blanco, pero con un bronceado

“Hay poca superposición cultural entre los extremistas violentos en el extranjero y los extremistas violentos en el país”, dijo Bush.”Pero en su desdén por el pluralismo, en su desprecio por la vida humana, en su determinación de profanar los símbolos nacionales, son hijos del mismo espíritu viciado”.

“Y es nuestro deber permanente enfrentarlos”, agregó.

El discurso de Bush en el Flight 93 Memorial en Shanksville, Pensilvania, se produjo ocho meses después de que rebeldes violentos ingresaran al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero en un intento por evitar que el Congreso certificara las elecciones de 2020 para el presidente Joe Biden.

1 de 16 | El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, saluda a los estudiantes en su visita a una escuela elemental de Sarasota, Florida, el 11 de septiembre de 2001. Fue aquí donde Bush se enteró de los ataques terroristas en Nueva York. Estas fotografías, tomadas por Eric Draper, exfotógrafo de la Casa Blanca, fueron publicadas recientemente por la Biblioteca y Museo presidencial George W. Bush. 2 de 16 | Bush escucha a los estudiantes leer durante una visita a la escuela primaria Emma E. Booker. 3 de 16 | Luego de enterarse de los ataques terroristas el presidente Bush se prepara para dirigirse a la nación. 4 de 16 | A bordo del Air Force One, Bush mira el cubrimiento noticioso de los ataques terroristas. 5 de 16 | El presidente habla por teléfono a la Base Aérea de Louisiana. Junto a él, el consejero Karl Rove. 6 de 16 | Bush habla por teléfono a la Base Aérea de Barkslade, en Louisiana sobre los atentados terroristas en Nueva York que fueron perpetrados por Al Qaeda, en cabeza de Osama Bin Laden. 7 de 16 | Bush y el jefe de personal de la Casa Blanca Andrew Card hablan en privado al llegar a la Base Aérea de Barksdale. 8 de 16 | El presidente Bush y la consejera de la Casa Blanca Harriet Miers caminan a través del Air Force One en su ruta hacia Washington. 9 de 16 | George W. Bush en su oficina del Air Force One junto a otros tres funcionarios como Andrew Card, Ari Fleischer, secretario de prensa de la Casa Blanca y Dan Bartlett, consejero de la Casa Blanca. 10 de 16 | A bordo del avión presidencial George W. Bush habla con la coronel Cindy Wright de la Oficina Médica de la Casa Blanca. 11 de 16 | La primera dama Laura Bush escucha a Bush discutir los ataques terroristas con el personal de la Casa Blanca en el Centro de Operaciones de Emergencias del presidente. 12 de 16 | Bush habla con Andrew Card, con el vicepresidente Dick Cheney y la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice en Washington. 13 de 16 | Bush lee sus observaciones antes de su discurso a los estadounidenses por los ataques terroristas del 9/11. 14 de 16 | Miembros de la prensa le toman fotografías al presidente Bush antes de dirigirse a la nación desde la Oficina Oval. 15 de 16 | El presidente George W. Bush se dirige a la nación la noche del 11S. 16 de 16 | El presidente se encuentra con su equipo de personal luego de dirigirse a los estadounidenses.

end div.modal

El expresidente republicano ha sido franco al condenar a la violenta multitud de simpatizantes de Trump que irrumpió en el Capitolio ese día. “Así es como se disputan los resultados electorales en una república bananera, no en nuestra república democrática”, dijo en un comunicado en ese momento, y agregó que estaba “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones”.

¿De dónde viene el término “República bananera”?

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se preparan para posibles enfrentamientos y disturbios durante un mitin de derecha en la ciudad de Washington, programado para el 18 de septiembre, que está destinado a apoyar a los insurrectos acusados ​​por los disturbios del Capitolio, según un memorando interno de la Policía del Capitolio revisado por CNN.

Bush lamentó el sábado la división en Estados Unidos, contrastando el clima político actual con el espíritu de unidad que dijo observar a raíz de los ataques del 11 de septiembre. “Una fuerza maligna parece actuar en nuestra vida común que convierte cada desacuerdo en una discusión y cada discusión en un choque de culturas. Gran parte de nuestra política se ha convertido en una simple apelación a la ira, el miedo y el resentimiento”, dijo Bush. “Eso nos deja preocupados por nuestra nación y nuestro futuro juntos”.

Afirmó que no tenía “explicaciones ni soluciones”, pero pasó a relatar lo que dijo que era el Estados Unidos que vio después de los ataques terroristas de 2001.

Así narró CNN los ataques del 11 de septiembre de 2001 6:13

“En un momento en que el fanatismo religioso pudo haber fluido libremente, vi a los estadounidenses rechazar los prejuicios y abrazar a las personas de fe musulmana. Esa es la nación que conozco”, aseguró Bush.

“En un momento en que el nativismo podría haber provocado el odio y la violencia contra personas percibidas como extranjeros, vi a los estadounidenses reafirmar su bienvenida a los inmigrantes y refugiados. Esa es la nación que conozco”, agregó Bush.

“Estamos cansados ​​de vivir así”: el fallo sobre el programa DACA genera frustración y devastación para los jóvenes inmigrantes indocumentados

Sus comentarios se producen cuando algunos miembros de su propio partido han expresado su preocupación por el reasentamiento de refugiados afganos en Estados Unidos después de que Estados Unidos se retirara de Afganistán el mes pasado.

Además de Biden y Bush, el expresidente Barack Obama participó en los eventos conmemorativos del sábado, reuniendo a todos los líderes estadounidenses de la era posterior al 11 de septiembre, excepto al expresidente Donald Trump, quien visitó el distrito 17 del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York en el vecindario Midtown East de Manhattan más tarde el sábado.

“Jill, ¿qué sucede?”: Así reaccionó el entonces senador Joe Biden a los ataques del 11S

Trump, quien será comentarista en un combate de box este sábado, conmemoró el vigésimo aniversario con un breve video en el que elogió a los socorristas y también criticó a Biden por el manejo de la salida de Afganistán.

“Se exhibieron muchas cosas ese día, incluyendo lo más importante la valentía de nuestra policía, bomberos y socorristas de todo tipo. El trabajo que hicieron fue realmente increíble”, dijo Trump sobre el 11 de septiembre en el video. “También es un momento triste por la forma en que terminó la semana pasada nuestra guerra contra aquellos que hicieron tanto daño a nuestro país”.

Fue el gobierno de Trump el que firmó el acuerdo de febrero de 2020 con los talibanes para que Estados Unidos retirara tropas en Afganistán.

A 20 años del 11S, revive la amenaza contra EE.UU. 4:10

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.