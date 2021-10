De Ted Bundy a Sam Little, asesinos seriales y casos sin resolver que asediaron a Estados Unidos

CNN - Spanish

(CNN)– Aquí hay una lista de algunos asesinos seriales estadounidenses condenados y casos destacados abiertos o sin resolver.

El FBI define el asesinato en serie como dos o más asesinatos separados por un lapso. La mayoría de los asesinatos en serie tienen una motivación sexual, según el FBI.

Los asesinatos en serie son relativamente raros. Menos del uno por ciento de los homicidios durante un año determinado son cometidos por asesinos en serie, informa el FBI.

David Berkowitz

Apodo: Son of Sam

Número de víctimas confirmadas: 6

Años y ubicación: 1970, Nueva York

Características: Inicialmente afirmó que el perro de un vecino estaba poseído por un espíritu ancestral que le ordenó disparar a la gente. El nombre del dueño del perro era Sam. Berkowitz dijo más tarde que la historia del perro era un engaño.

Arresto, condena y sentencia: Fue detenido el 10 de agosto de 1977. Se declaró culpable del asesinato de seis personas y fue sentenciado a una pena de 25 años a cadena perpetua por cada asesinato. Actualmente está encarcelado en el Centro Correccional de Shawangunk, en el norte del estado de Nueva York.

Ted Bundy

Número de víctimas confirmadas: Desconocido, confesó haber cometido más de dos docenas de asesinatos antes de ser ejecutado, pero es posible que haya estado vinculado a otros asesinatos.

Años y ubicaciones: década de 1970, varios estados, incluidos Washington, Utah, Colorado y Florida

Características: Fue uno de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos. Se aprovechó de las mujeres jóvenes y, a veces, atrajo a las víctimas fingiendo estar lesionado. Bundy había estudiado psicología en la universidad, trabajó como voluntario en la línea directa de suicidio mientras estaba en la escuela y en un momento se desempeñó como subdirector de la Comisión Asesora de Prevención del Delito de Seattle.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado por última vez el 15 de febrero de 1978. Anteriormente había sido arrestado por asesinato en Colorado, pero escapó de la custodia. Meses después, Bundy volvió a escapar, lo que provocó una persecución en todo el país. Mientras estaba prófugo en Florida, mató a dos estudiantes universitarios y a una niña de 12 años. Bundy fue detenido por tercera y última vez en Pensacola en un auto robado. Fue declarado culpable de tres cargos de asesinato y condenado a muerte en la silla eléctrica. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989.

Angelo Buono Jr. y Kenneth Bianchi

Apodos: The Hillside Stranglers

Número de víctimas confirmadas: al menos 9

Años y ubicaciones: 1970, Los Ángeles, estado de Washington

Características: Buono y Bianchi eran primos que se hacían pasar por policías para atrapar a adolescentes y mujeres jóvenes, algunas de las cuales trabajaban como prostitutas. Bianchi afirmó que sufría de un trastorno de personalidad múltiple, pero luego admitió que fingió la condición. Buono era dueño de una tienda de tapicería de automóviles y no era sospechoso hasta que Bianchi fue capturado, confesó e identificó a su primo como su cómplice.

Arresto, condena y sentencia: Bianchi fue detenido el 12 de enero de 1979; Buono fue arrestado el 19 de octubre de 1979. Bianchi fue arrestado en Bellingham, Washington, como sospechoso del asesinato de dos estudiantes universitarias en la Western Washington University. Se declaró culpable de los asesinatos en Washington y confesó cinco de los asesinatos de Los Ángeles. Fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas por asesinato y una cadena perpetua adicional por conspiración. Bianchi está encarcelado en la Penitenciaría del Estado de Washington en Walla Walla. Buono fue arrestado en su casa en Glendale, California, el mismo día que Bianchi admitió que participó en cinco de los asesinatos de Hillside. Bianchi testificó durante el juicio de Buono. Buono fue condenado por nueve asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2002.

Juan Corona

(AP Photo/Eric Risberg)

Número de víctimas confirmadas: 25

Año y ubicación: 1971, Yuba City, California

Características: Corona, un contratista de mano de obra agrícola, fue condenado por la muerte a puñaladas de 24 trabajadores. Su víctima número 25 recibió un disparo. Durante una audiencia de libertad condicional en 2011, confesó haber matado a los hombres. Corona, quien tenía 77 años y sufría de demencia en el momento de la audiencia, describió a sus víctimas como alcohólicos que habían entrado sin autorización en los huertos.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 26 de mayo de 1971. Corona fue detenido luego de que un vecino reportara actividad sospechosa en un huerto de duraznos. La policía encontró 25 cuerpos enterrados en tumbas poco profundas en huertos que rodean el río Feather y rastreó los cuerpos hasta Corona. Cuatro víctimas nunca fueron identificadas. Después de ser declarado culpable en 1973, Corona fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas en prisión, pero una apelación condujo a un nuevo juicio en 1982. Corona fue nuevamente condenado en el segundo juicio y sentenciado a 25 términos simultáneos de 25 años a cadena perpetua. Murió de causas naturales el 4 de marzo de 2019.

Joseph James DeAngelo

Apodos: The Golden State Killer, Visalia Ransacker, East Area Rapist, Original Night Stalker

Número de víctimas confirmadas: al menos 13

Años y ubicación: 1970-1980, California

Características: DeAngelo, un expolicía, comenzó con una serie de robos, luego se volvió más violento con una serie de asesinatos, violaciones y asaltos en las décadas de 1970 y 1980, mientras se trasladaba de un condado a otro.

Dos de sus primeros homicidios conocidos fueron el asesinato de una pareja en Rancho Cordova que pudo haberlo visto irrumpir en una casa. Después de los asesinatos de Rancho Cordova, DeAngelo inició una serie de asesinatos en el área de Santa Bárbara, a más de 482 km al sur de Sacramento.

Asesino serial confiesa su participación en más de 50 asesinatos. Su pandilla supuestamente arrojaba los cuerpos a aguas infestadas de cocodrilos

Los investigadores en ese momento no vieron una conexión entre los ataques en Santa Bárbara y Sacramento. Décadas después de los asesinatos, la autora de crímenes verdaderos Michelle McNamara llamó la atención sobre el caso con publicaciones de blog y un libro, “I’ll Be Gone in the Dark”, publicado dos años después de su repentina muerte en 2016.

Arresto, declaración de culpabilidad y sentencia: DeAngelo fue arrestado el 24 de abril de 2018. Los detectives usaron un sitio web público de genealogía para reducir su lista de sospechosos y luego recolectaron muestras de ADN de la basura de DeAngelo y la manija de la puerta de su automóvil. Horas después de que confirmaran dos coincidencias de ADN, DeAngelo fue detenido.

El 29 de junio de 2020, DeAngelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y circunstancias especiales, incluido el asesinato cometido durante robos y violaciones, así como 13 cargos de secuestro, y reconoció más de 50 violaciones por las que no había sido acusado debido al estatuto de limitaciones de California. DeAngelo evita la pena de muerte con su declaración de culpabilidad. El 21 de agosto de 2020, DeAngelo recibió 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

Lonnie David Franklin Jr.

Apodo: The Grim Sleeper

Número de víctimas confirmadas: 10

Años y ubicación: años 80-2000, Los Angeles

Características: Franklin apuntaba a prostitutas y drogadictas. Fue llamado el Grim Sleeper porque se creía que había dejado de matar durante más de una década antes de comenzar una segunda ola de asesinatos durante la década de 2000. Franklin, casado y padre de dos hijos, es un extrabajador de saneamiento de la ciudad y asistente de garaje.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 7 de julio de 2010. Policía encubiertos de Los Angeles obtuvieron una muestra del ADN de Franklin de una porción de pizza sobrante y la compararon con el ADN del asesino. Fue declarado culpable de asesinar a 10 personas y fue condenado a muerte en 2016. Murió en prisión en 2020.

John Wayne Gacy

John Wayne Gacy (Des Plaines Police Department, Tim Boyle)

Número de víctimas confirmadas: 33

Años y ubicaciones: 1970, área de Chicago

Características: Propietario de una empresa de construcción que trabajaba como payaso en fiestas infantiles, Gacy secuestró a hombres jóvenes y niños o los atrajo a su casa. Estuvo casado y divorciado dos veces y tenía dos hijos.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. La policía que investigaba la desaparición de un adolescente descubrió los restos de las víctimas en un espacio debajo de la casa de Gacy. Fue condenado a muerte por inyección letal por 33 cargos de asesinato. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994.

Randy Steven Kraft

Número de víctimas confirmadas: condenado por 16 asesinatos en el condado de Orange, California, pero vinculado a al menos 29 asesinatos adicionales en todo el país, según los fiscales. Los detectives encontraron un cuaderno en el maletín de Kraft que contenía una lista con más de 60 entradas. Los fiscales dijeron que relataba los asesinatos de Kraft. Los abogados defensores argumentaron que el diario incluía entradas ambiguas como “Nochevieja”, que hace referencia a eventos no relacionados con el asesinato.

Años y ubicaciones: 1970-1980, California, Oregon, Michigan

Características: Kraft, un consultor informático, recogió a jóvenes autostopistas en la interestatal. Apuntó a hombres con antecedentes militares.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 14 de mayo de 1983. La Patrulla de Caminos de California detuvo a Kraft por zigzaguear y los agentes encontraron un cadáver en el asiento del pasajero delantero. Fue declarado culpable de 16 cargos de asesinato y condenado a muerte. Está encarcelado a la espera de ser ejecutado en la prisión estatal de San Quentin.

Samuel Little

Número de víctimas confirmadas: Condenado por ocho asesinatos. En 2018, Little confesó un total de 93 asesinatos durante una entrevista con analistas de delitos del FBI y James Holland de los Texas Rangers. Los investigadores han confirmado al menos 60 de los homicidios confesados. El FBI lo describe como uno de los asesinos seriales más prolíficos de Estados Unidos y ha pedido la ayuda del público para identificar a más de sus víctimas.

Años y ubicaciones: 1970-2005, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas

Características: era un vagabundo nómada, Little comenzó a viajar de un estado a otro y a cometer delitos después de salir de Ohio a fines de la década de 1950. A menudo se dirigía a mujeres vulnerables involucradas en la prostitución y adictas a las drogas. Era un exboxeador competitivo,golpeaba y aturdía a sus víctimas antes de estrangularlas. Sin heridas de bala o puñaladas, la mayoría de estas muertes se atribuyeron a accidentes o sobredosis de drogas.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 5 de septiembre de 2012 en un refugio para personas sin hogar en Kentucky. Little fue extraditado a California por un cargo de narcóticos. Una vez que Little estuvo bajo custodia, el Departamento de Policía de Los Ángeles comparó el ADN de Little con el de las víctimas de tres homicidios sin resolver de 1987 y 1989. Fue acusado de tres cargos de asesinato y, en 2014, fue declarado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad alguna de libertad condicional.

En 2018, Little fue extraditado a Texas, donde se declaró culpable del asesinato de Denise Christie Brothers en 1994 y fue condenado a cadena perpetua. En 2019, Little recibió cuatro sentencias adicionales de cadena perpetua por el asesinato de cuatro mujeres en Ohio. Little murió en prisión en 2020.

Dennis Rader

Apodo: The BTK Killer

Número de víctimas confirmadas: al menos 10

Años y ubicación: Kansas, 1970-1990

Características: Un asiduo asistente a la iglesia, líder Cub Scout y padre de dos hijos casado, Rader trabajó en la compañía de seguridad para el hogar, ADT, y más tarde se convirtió en supervisor de cumplimiento de códigos en los suburbios de Park City, Kansas. Dos de sus primeras víctimas fueron mujeres que trabajaban con él en una oficina. También asesinó al esposo de una compañera de trabajo y a sus dos hijos. En una carta que se encontró doblada en un libro en la biblioteca meses después de los primeros asesinatos, Rader describió una de las escenas del crimen y sugirió que debería ser llamado “BTK”, abreviatura de “atar, torturar, matar”. Continuó enviando cartas crípticas a los medios de comunicación y a la policía antes de su arresto.

La madre de un asesino serial fue apuñalada en la misma casa donde arrestaron a su hijo

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 25 de febrero de 2005. Rader fue capturado después de que envió un disquete a una estación de televisión en respuesta a informes que especulaban que BTK estaba muerto o en la cárcel porque había pasado más de una década desde su última víctima. Fue encontrado. La policía rastreó el disco hasta una computadora en la iglesia de Rader y encontró que su ADN coincidía con el del asesino. Rader se declaró culpable de 10 asesinatos y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente se encuentra encarcelado en el Centro Correccional El Dorado en Kansas.

Richard Ramírez

Apodo: The Night Stalker

Número de víctimas confirmadas: condenado por 13 asesinatos, pero vinculado a un asesinato adicional a través del ADN.

Años y ubicación: 1980, California

Características: un vagabundo interesado en el satanismo, Ramírez normalmente irrumpió en las casas a través de ventanas y puertas abiertas a altas horas de la noche, disparando a cualquier hombre que encontrara mientras buscaba mujeres a las que atacar. Sus víctimas tenían edades comprendidas entre los nueve y los 83 años.

Arresto, condena y sentencia: Arrestado el 31 de agosto de 1985. Ramírez fue capturado y retenido por una turba de ciudadanos en Los Ángeles antes de que la policía interviniera y lo arrestara. Fue sentenciado a muerte por 13 cargos de asesinato y luego fue vinculado por ADN a un asesinato en San Francisco. Murió de complicaciones de cáncer mientras esperaba su ejecución en la prisión estatal de San Quentin en 2013.

Gary Leon Ridgway

Apodo: The Green River Killer

Número de víctimas confirmadas: al menos 49

Años y ubicación: 1980-1990, estado de Washington

Características: Ridgway se enfocó en mujeres jóvenes fugitivas o prostitutas y dejó algunos de los cuerpos en o cerca del Green River, una vía fluvial en el área de Seattle. Era un pintor de camiones tres veces casado que tenía un hijo con una de sus esposas. Ridgway fue interrogado por la policía en 1983, poco después de que comenzaran los asesinatos, y los detectives obtuvieron una orden de registro en 1987. En ese momento, no se recuperó ninguna evidencia que lo vinculara con los asesinatos, y había pasado una prueba de polígrafo al principio de la investigación.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 30 de noviembre de 2001. Los avances en la tecnología de pruebas de ADN llevaron al arresto, ya que las fuerzas del orden volvieron a intentar con pruebas que se habían recopilado años antes. Encontraron una cerilla, lo acusaron y lo detuvieron. Confesó y se declaró culpable de 48 asesinatos. En 2011, fue acusado de un 49º asesinato. Ridgway está cumpliendo cadena perpetua en la Penitenciaría del Estado de Washington.

Joel Rifkin

Número de víctimas confirmadas: fue condenado por nueve asesinatos, pero confesó 17 asesinatos

Años y ubicación: década de 1990, Nueva York

Características: Un paisajista desempleado que vivía con su madre en Long Island, Rifkin conducía hasta la ciudad de Nueva York y buscaba prostitutas. Estranguló a sus víctimas y tomó pertenencias personales de las mujeres. Estos artículos fueron encontrados en su habitación, donde la policía también descubrió un libro sobre el asesino de Green River. Su madre afirmó que no entró en la habitación de su hijo y no estaba al tanto de los asesinatos.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 28 de junio de 1993. Rifkin fue detenido por conducir sin placa y la policía encontró a una mujer muerta en la parte trasera de su camioneta. Mientras estaba detenido, confesó haber matado a 17 mujeres. Durante múltiples juicios, los abogados de Rifkin argumentaron que padecía una enfermedad mental, pero fue condenado por nueve cargos de asesinato y sentenciado a más de 200 años de prisión. Actualmente está encarcelado en el Centro Correccional Clinton en Nueva York.

Anthony Sowell

Número de víctimas confirmadas: 11

Años y ubicación: 2000, Ohio

Características: Sowell, un delincuente sexual condenado, se aprovechó de las mujeres que luchaban contra el abuso de drogas y la falta de vivienda. Invitaba a las víctimas a su casa y les ofrecía cerveza. Le dijo a la policía que se enfureció con las mujeres porque le recordaban a una exnovia que lo abandonó después de que él la ayudó a dejar las drogas. Las víctimas fueron estranguladas y enterradas en su propiedad.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 31 de octubre de 2009. La policía emitió una orden de arresto contra Sowell después de que una mujer les dijera que la había golpeado y agredido sexualmente. Los policías encontraron dos cuerpos en la casa y descubrieron más restos en el patio trasero. Después de un juicio de 25 días, Sowell fue declarado culpable de 11 asesinatos y sentenciado a muerte por inyección letal. Sowell murió en prisión en 2021.

Chester Dewayne Turner

Número de víctimas confirmadas: al menos 14, incluida una mujer embarazada

Años y ubicación: 1980-1990, Los Angeles

Características: padre de cuatro hijos cuyo trabajo incluían repartir pizzas, Turner se dirigió a las usuarias de drogas en el sur de Los Angeles.

Arresto, condena y sentencia: Turner fue acusado de asesinato en 2004 mientras estaba encarcelado por violación. Los detectives habían descubierto que su ADN coincidía con una muestra de la escena del crimen y, en última instancia, los forenses lo relacionaron con 10 asesinatos. Durante la investigación, la policía descubrió que habían condenado injustamente a un conserje con discapacidad intelectual llamado David Allen Jones, quien cumplió nueve años de prisión por tres de los asesinatos de Turner antes de ser liberado en 2004.

Turner fue declarado culpable de 10 asesinatos en 2007 y sentenciado a muerte. En 2014, fue declarado culpable de cuatro asesinatos adicionales y nuevamente sentenciado a muerte. Está encarcelado en la prisión estatal de San Quentin a la espera de su ejecución.

Aileen Wuornos

Número de víctimas confirmadas: 6 (se relacionó con al menos otra muerte, pero el cuerpo nunca se recuperó)

Años y ubicación: Florida, 1989-1990

Características: Wuornos tenía un largo historial de robos, prostitución y abuso de drogas antes de que comenzara a matar a los hombres que conoció a lo largo de la Interestatal 75 en Florida. Afirmó que a lo largo de los años, los hombres que le pagaban por tener relaciones sexuales la habían golpeado y violado repetidamente. Su primera víctima, Richard Mallory, fue un delincuente sexual condenado.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestada el 9 de enero de 1991. Wuornos fue detenida después de que su amante, Tyria Moore, le contó a la policía sobre los asesinatos y accedió a cooperar. Moore no fue acusado de ningún delito. Wuornos luego dio a los investigadores una declaración admitiendo los asesinatos, pero dijo que mató en defensa propia.

Durante su juicio por el asesinato de Richard Mallory, tres psicólogos declararon a favor de la defensa que Wuornos padecía un trastorno límite de la personalidad, lo que afectaba su capacidad para ajustar su conducta a los requisitos de la ley. Después de unos 90 minutos de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. En su audiencia de sentencia, Wuornos afirmó que la policía la obligó a confesar. El juez la condenó a muerte. Ella no impugnó los otros cinco asesinatos. Fue ejecutada el 9 de octubre de 2002, después de poner fin voluntariamente a sus apelaciones, diciendo que volvería a matar si la liberaban.

Robert Lee Yates

Número de víctimas confirmadas: al menos 15

Años y ubicación: 1970-1990, estado de Washington

Características: Casado y padre de cinco hijos. Volaba helicópteros en el Ejército y la Guardia Nacional. Yates atacaba predominantemente a prostitutas. Una de las víctimas fue enterrada en su patio.

Arresto, condena y sentencia: Fue arrestado el 18 de abril de 2000. Yates fue detenido después de que la policía comparó fibras encontradas en el cuerpo de una prostituta muerta con el automóvil de Yates, que también tenía sangre en el cinturón de seguridad y el asiento. Las pruebas de ADN y otras pruebas vincularon a Yates con al menos 12 asesinatos. Más tarde se declaró culpable de 13 asesinatos a cambio de una sentencia de por vida (408 años) en lugar de la pena de muerte.

En 2002, fue declarado culpable de dos asesinatos más en un condado diferente y condenado a muerte. Los abogados de Yates han apelado repetidamente el fallo, pero permanece en el corredor de la muerte a la espera de ser ejecutado en la Penitenciaría del Estado de Washington.

Identifican a una mujer que habría sido víctima de Samuel Little, el asesino en serie más mortífero de Estados Unidos

Casos abiertos o sin resolver

Los asesinatos de niños en Atlanta

Número de víctimas: 29

Años y ubicación: 1979-1981, Georgia

Características: En el transcurso de 22 meses, 29 niños y adolescentes afroamericanos fueron asesinados en el área de Atlanta. El FBI trabajó con las autoridades locales para investigar los asesinatos, que los detectives creían que estaban vinculados.

Investigación: En 1981, la administración Reagan asignó más de US$ 2 millones en fondos federales para ayudar a la policía a rastrear pistas y proporcionar fondos para programas juveniles para mantener a los niños seguros después de la escuela. El 21 de junio de 1981, un hombre llamado Wayne Williams fue arrestado y acusado del asesinato de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en el río Chattahoochee.

Aunque los fiscales dijeron que los dos asesinatos estaban relacionados con los asesinatos de niños, Williams nunca fue acusado de los otros delitos. Fue declarado culpable de dos cargos de asesinato y sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Ha insistido en su inocencia. En 2005, la policía del condado de DeKalb reabrió su investigación sobre cinco de los asesinatos.

Boston Strangler

Número de víctimas: al menos 11

Años y ubicación: 1962-1964, Massachusetts

Características: A finales de la primavera y el verano de 1962, seis mujeres de entre 55 y 85 años fueron encontradas muertas en Boston y sus suburbios. Después de unos meses de silencio, comenzaron a aparecer víctimas más jóvenes. Mary Sullivan, de 19 años, fue la víctima final, asesinada en enero de 1964. Albert DeSalvo, un recluso de un hospital psiquiátrico, confesó en 1965 que era el estrangulador de Boston.

Albert DeSalvo, un recluso de un hospital psiquiátrico, confesó en 1965 que era el estrangulador de Boston.

Investigación: Aunque DeSalvo afirmó que mató a las mujeres, la policía carecía de pruebas físicas que lo relacionaran con las escenas del crimen. En cambio, fue juzgado por una serie de robos y agresiones sexuales. DeSalvo fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua en 1967. Seis años después, fue apuñalado hasta la muerte en prisión. En 2013, los investigadores encontraron ADN que conectaba a DeSalvo con el asesinato de Sullivan.

El ADN en la escena del crimen coincidía con el ADN recolectado del cadáver exhumado de DeSalvo. Los investigadores intentaron localizar el ADN de los otros asesinatos, pero aún no han podido encontrar evidencia biológica adicional.

El Asesino del Zodíaco

Investigadores trabajando en el caso del Asesino del Zodíaco

Número de víctimas: al menos 5

Años y ubicación: 1960, California

Características: Durante una serie de asesinatos aparentemente aleatorios, la policía y los periódicos recibieron llamadas telefónicas y cartas de una persona que afirmaba ser el asesino. Las letras estaban cargadas de misteriosos símbolos y referencias a la astrología. El asesino afirmó que mató a 37 personas. Después del último asesinato conocido en 1969, envió por correo una pieza de la camisa de la víctima, junto con una carta al San Francisco Chronicle.

¿Quién fue el Asesino del Zodíaco? Esto es lo que sabemos

Investigación: En 2002, un detective de homicidios de San Francisco dijo que más de 2.500 personas habían sido consideradas sospechosas en el caso. En 2018, la policía envió dos de las cartas del Asesino del Zodíaco un laboratorio con la esperanza de encontrar ADN en los sellos o en las solapas de los sobres.

