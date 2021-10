Joe Biden y Xi Jinping acuerdan tentativamente celebrar una reunión virtual

CNN - Spanish

Washington (CNN) — Estados Unidos y China acordaron tentativamente que el presidente Joe Biden y el presidente Xi Jinping celebrarán una reunión virtual antes de fin de año, como parte de un esfuerzo por garantizar la estabilidad en una de las relaciones más importantes y tensas del mundo, dijo un alto funcionario de la administración el miércoles.

El acuerdo tentativo fue el resultado de una reunión de seis horas entre el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, y el principal diplomático de China, Yang Jiechi. Los dos hombres se reunieron en Suiza para conversar sobre áreas de cooperación y desacuerdo, mientras las tensiones entre sus dos países se han disparado en los últimos días por Taiwán.

Beijing envió un número récord de aviones de guerra al espacio aéreo de Taiwán durante la semana pasada, lo que provocó fuertes advertencias del secretario de Estado, Tony Blinken, y otros altos funcionarios de la administración de Biden sobre el potencial de desestabilización y error de cálculo.

El objetivo central de la reunión, dijo el alto funcionario de la administración, era mejorar la comunicación entre los dos gigantes globales y evitar malentendidos innecesarios, con el pensamiento de que “esta intensa competencia… realmente requiere una diplomacia mejorada”. La reunión planeada entre Biden y Xi, quienes desarrollaron una relación hace años cuando eran vicepresidentes de sus países, será un paso significativo hacia ese objetivo, dijo el funcionario.

‘Manejar responsablemente la competencia’

“De la conversación de hoy tenemos un acuerdo en principio para realizar una reunión virtual bilateral entre los líderes antes de fin de año”, dijo el funcionario, agregando que se resolverían detalles como el cronograma en días venideros. “Creemos que es particularmente importante que los líderes asuman un papel más importante en la gestión de esta relación y a través, incluso a través de, discusiones continuas directamente entre los dos”.

El funcionario dijo que la reunión del miércoles fue “un paso productivo” hacia una reunión entre Xi y Biden que “realmente sería parte de nuestros esfuerzos para gestionar responsablemente la competencia entre nuestros dos países, esperando que sea en gran medida en el mismo espíritu de la competencia de hoy, y un diálogo abierto, un intercambio honesto”.

El funcionario dijo que el tono de la reunión del miércoles estaba muy alejado del feroz intercambio público que Sullivan y Blinken tuvieron con Yang y el consejero de Estado Wang Yi en una reunión de marzo en Anchorage, Alaska. Después de ese encuentro, los funcionarios chinos acusaron a la delegación estadounidense de ser “condescendiente” en su tono, mientras que un funcionario estadounidense dijo que los funcionarios chinos parecían “decididos a la grandilocuencia”.

La reunión de Sullivan con Yang fue “un tono diferente al de Anchorage, un tipo de sensación diferente, en términos de la capacidad de ir y venir”, dijo el funcionario, y agregó que “pensamos que era realmente importante poder tener esas conversaciones en privado.”

La posibilidad de que los dos líderes hablen en privado también puede haber abordado la frustración de Estados Unidos sobre la calidad de la comunicación con los funcionarios chinos.

El funcionario de la administración habló sobre “algunas de nuestras frustraciones sobre nuestra incapacidad para tener conversaciones realmente profundas y significativas con contrapartes chinas en compromisos anteriores” y el “desafío de sacar a nuestras contrapartes chinas de los puntos de conversación”.

La llamada de Biden a Xi en septiembre fue “realmente para garantizar que tengamos líneas abiertas de comunicación. Realmente hablaron sobre la importancia de tener conversaciones más sustantivas que las que tuvimos hasta la fecha e incluyeron la necesidad de hacerlo en privado”, dijo el funcionario y agregó “de eso se trata esta reunión de hoy”.

Sullivan y Yang pudieron llevar las conversaciones al punto en el que “realmente evolucionaron hacia un verdadero intercambio, lo cual fue muy bienvenido”, agregó el funcionario.

Sincera, directa, amplia

La conversación entre Sullivan y Yang, que se conocieron en Zúrich, fue “sincera, directa, amplia”, dijo el funcionario.

Sullivan planteó el cambio climático como un área de cooperación, pero enfatizó que Estados Unidos no aceptará los intentos chinos de abordar el desafío como un tema transaccional, o uno en el que Washington acepte vínculos entre los acuerdos climáticos y otros temas. Sullivan “dejó bastante claro que vincular los asuntos bilaterales con estos desafíos transnacionales vitales, algo que simplemente no vemos como aceptable y no es el marco a través del cual operamos”, dijo el funcionario.

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. también planteó áreas en las que EE.UU. tiene preocupaciones sobre el comportamiento de China, dijo el funcionario, que enumeró los derechos humanos; la provincia de Xinjiang, donde Beijing ha realizado una campaña contra la etnia uigur que, según funcionarios de la administración, equivale a genocidio; tensiones en el mar de China Meridional, donde China ha ido ampliando sus ambiciones territoriales en las aguas en disputa; y Hong Kong, donde Beijing ha violado los acuerdos con el territorio para aplastar la disidencia y la democracia allí.

Sullivan también fue “bastante franco” sobre Taiwán, dijo el funcionario. “El asesor de Seguridad Nacional dejó muy claras las preocupaciones que tenemos sobre las recientes, ya saben, las actividades provocadoras de Beijing, y nuestras preocupaciones sobre la presión y la coacción continuas que vemos por parte de Beijing al otro lado del Estrecho”, dijo el funcionario.

‘Sólido como una roca’

Estados Unidos no caracterizó la respuesta china, “aparte de decir que toda la discusión de hoy, incluido este punto, fue muy profesional y respetuosa y realmente se trataba de que cada uno de ellos tuviera un intercambio honesto de puntos de vista e intercambio abierto de opiniones”.

Sullivan dejó en claro que Estados Unidos “continuará apoyando la autodefensa de Taiwán y nos opondremos a cualquier acción unilateral para cambiar el status quo”, dijo el funcionario.

Blinken también advirtió a China que no debe presionar a Taiwán, durante una conferencia de prensa en París este miércoles.

“Estamos muy preocupados por la provocadora actividad militar de la República Popular China cerca de Taiwán”, dijo Blinken a los periodistas. “Como dijimos, la actividad es desestabilizadora. Se corre el riesgo de un error de cálculo y tiene el potencial de socavar la paz y la estabilidad regionales. Por lo tanto, instamos enérgicamente a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica dirigida a Taiwán”.

Blinken también reiteró el compromiso de Estados Unidos con Taiwán, calificándolo de “sólido como una roca” y diciendo que la alianza “durante muchos años, ha contribuido al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el Estrecho de Taiwán y dentro de la región, y continuaremos con amigos, con aliados, para promover la prosperidad compartida, la seguridad compartida, los valores compartidos, así como continuar profundizando nuestros lazos con el Taiwán Democrático”.

Donald Judd de CNN contribuyó a este informe.

