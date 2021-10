¿Qué es Twitch, la plataforma que acaba de experimentar una importante violación de datos?

CNN - Spanish

(CNN Español) — Otra víctima más de los ciberataques. La plataforma de streaming Twitch confirmó el miércoles por la noche que había experimentado una importante violación de datos.

Más temprano, antes de la confirmación, se dio a conocer que un individuo anónimo supuestamente publicó más de 120 gigabytes de datos de Twitch en el foro en línea 4chan, incluido lo que, según ellos, era el código fuente de la plataforma y los datos sobre cuánto se les paga a los mejores streamers.

En una publicación en su blog, Twitch señaló que efectivamente se expusieron datos de la plataforma al internet y que se está investigando para saber el impacto real, por lo que no se confirmaron específicamente los datos que se filtraron.

Tal vez esto parezca lejano para ti si no usas Twitch; sin embargo, se trata de una plataforma con un impacto enorme.

A continuación, te damos algunos datos para que conozcas lo que es Twitch y la gran magnitud que tiene.

¿Qué es Twitch?

Twitch es una plataforma de transmisión (streaming) de contenido. Se posiciona como una de las más populares del mundo en su tipo. Lo que es más característico de esta plataforma es el streaming en vivo. Personas de todo el mundo (a quienes se les conoce como streamers) transmiten contenido en vivo sobre diferentes temas, por lo cual pueden recibir distintos tipos de remuneraciones, como los “Cheers con Bits” que es una especie de propina para apoyar al creador. Twitch, que fue adquirida por Amazon en 2014 por US$ 970 millones, se distinguía en el pasado por ser una plataforma de nicho: las transmisiones eran exclusivamente del mundo de los videojuegos. Hasta la fecha, los videojuegos siguen siendo la parte medular de la plataforma. No obstante, ahora en Twitch puedes encontrar streamings de comida, música, viajes, deportes, talk shows o simplemente gente hablando frente a cámara conviviendo con su audiencia (lo que se conoce como “conversaciones” dentro de Twitch). Twitch incluso ha servido como plataforma política (sobre todo en las pasadas elecciones de Estados Unidos… y si no lo crees, fíjate en el caso del expresidente Donald Trump o a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez). La plataforma se ha convertido en el hogar para creadores (streamers), para usuarios en general que ven el contenido y también para desarrolladores quienes pueden crear extensiones en Twitch para mejorar el servicio. ¿Y su impacto? Primero, en cuanto a streamers, Twitch tiene más de 7 millones de creadores de contenido cada mes, según la plataforma. En relación a la audiencia, Twitch menciona que en promedio tiene más de 30 millones de visitantes diariamente. Asimismo, la plataforma tiene una audiencia promedio de más de 2,5 millones de personas en todo momento. Así es: mientras lees esto, más de 2,5 millones están viendo Twitch. Finalmente, un dato para tratar de imaginar la magnitud de la plataforma. En 2020, se vieron más de 1 billón de minutos en Twitch, lo que se traduce a casi 2 millones de años en visualización de contenido. Lo sabemos: incluso así es difícil de comprenderlo.

