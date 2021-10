Kat Von D cierra su famoso salón de tatuajes en Los Ángeles

olivertapia

(CNN) — El anuncio de Kat Von D representa el fin de una era.

La famosa artista del tatuaje/estrella de televisión de realidad/música y emprendedora anunció que cerrará su salón de tatuajes con sede en Los Ángeles, High Voltage.

Kat Von D, cuya tienda fue el escenario de la serie de telerrealidad de TLC “LA Ink”, hizo el anuncio en su cuenta de Instagram verificada.

Explicó que su familia ha decidido mudarse de Los Ángeles a Indiana después de haber “comprado recientemente una hermosa casa en un terreno en la zona rural de Indiana, y cuanto más tiempo pasamos allí, nos damos cuenta de que nos sentimos más en casa allí que aquí en Los Ángeles”.

Deandre Way, también conocido como Soulja Boy, en Kat Von D High Voltage Tattoo el 25 de septiembre de 2009 en Los Ángeles, California.

“Esto significa que, lamentablemente, cerraré mi amada tienda de tatuajes @highvoltagetat aquí en West Hollywood el 1 de diciembre. No pensé que tendría sentido mantenerla abierta si no estuviera presente, y aparte de volver para trabajar en la música con mi banda, no planeamos regresar a Los Ángeles muy a menudo”, dice un mensaje que acompaña una serie de fotos.

Agregó que la tienda “celebrará el legado de HvT el próximo mes y medio tatuándose regularmente en la tienda, y les invitamos a que vengan y se tatúen con uno de mis talentosos compañeros artistas en el mes de noviembre”.

“¡Gracias por 14 años de amor + tatuajes!”, finalizó Kat Von D en su publicación.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.