Southwest inicia una investigación sobre un piloto que supuestamente utilizó una frase antiBiden durante un vuelo

(CNN) — Southwest Airlines (LUV) dice que inició una investigación interna después de un informe de que uno de sus pilotos usó una frase contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el sistema de megafonía de un avión durante un vuelo.

“Southwest no aprueba que los empleados compartan sus opiniones políticas personales mientras están en el trabajo”, dijo la aerolínea en un comunicado el domingo. “Southwest está llevando a cabo una investigación interna sobre el evento recientemente reportado y abordará la situación directamente con cualquier empleado involucrado mientras continúa recordando a todos los empleados que la expresión pública de opiniones personales mientras están de servicio es inaceptable”.

The Associated Press, que tenía un reportero a bordo del vuelo, informó primero que, el viernes, un piloto de un vuelo de Houston a Albuquerque terminó su saludo típico a los pasajeros con la frase “Let’s go Brandon” (Vamos Brandon), un código entre grupos de derecha para “F**k Joe Biden” (Que se j**a Joe Biden). El informe de AP dice que los pasajeros respondieron con expresiones de asombro.

La semana pasada, el sindicato que representa a los pilotos de United Airlines (UAL) dijo en un memorando obtenido por CNN que una frecuencia de radio en vuelo destinada a transmisiones de emergencia “no debe usarse como un púlpito personal”.

El capitán James Belton, del capítulo United de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, le dijo a CNN que el memorando estaba relacionado con la transmisión de “Let’s go Brandon” en la frecuencia de radio de emergencia 121,5.

“Cualquiera que haga estas llamadas está interfiriendo directamente con la seguridad”, decía el memo.

Varios informes dicen que la frase se relaciona con el momento en que una multitud durante la competencia de autos NASCAR gritaba “F ** k Joe Biden”, mientras que el piloto Brandon Brown estaba siendo entrevistado luego de una victoria. El reportero que lo entrevistó al principio había especulado que la multitud estaba gritando “Vamos, Brandon”.

