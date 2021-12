Todo lo que necesitas saber sobre las últimas restricciones de viaje por ómicron

Sol Amaya

(CNN) — Bueno. Estuvo bien mientras duró, ¿verdad?. Esta semana, todos nos familiarizamos un poco más con el alfabeto griego, ya que la variante ómicron causó estragos en los planes de viaje en todas partes.

Estos son los últimos desarrollos que debe conocer de los últimos siete días:

Las restricciones de viaje son ahora un juego loco de Whac-A-Mole

Justo cuando pensabas que era seguro volver al aire, apareció la variante del coronavirus también conocida como B.1.1.529 y viajar de repente se volvió muy complicado nuevamente. Hemos realizado un seguimiento de las restricciones país por país.

Para obtener detalles sobre el bloqueo nacional de Alemania, consulta aquí. Y esto es lo que necesitas saber sobre las nuevas reglas de viaje de EE.UU.

También tenemos cosas que debes considerar si estás tratando de planificar un viaje internacional en este momento. Y luego está la cuestión de si las prohibiciones de viaje funcionan. La Organización Mundial de la Salud no lo cree así.

Fiyi reabrió al turismo

Sin embargo, no fueron todos cierres esta semana. Este miércoles, la isla de Fiji en el Pacífico reabrió sus fronteras a los viajeros internacionales por primera vez en casi dos años. El turismo representa el 40% de la economía de la isla, y ahora que el 90% de la población está vacunada, está volviendo al negocio.

En otros lugares, la frontera terrestre entre Singapur y Malasia se reabrió para las personas vacunadas el 29 de noviembre.

Asistentes a pub inglés estuvieron atrapados durante tres días

Más de 60 personas quedaron atrapadas por la nieve en el Tan Hill Inn de Inglaterra, el pub más alto del Reino Unido, después de que la tormenta Arwen azotara el país. Estuvieron atrapados allí durante tres noches, pero se mantuvieron de buen humor con mucha comida, bebida e incluso entretenimiento, en forma de una banda de covers de Oasis.

Si te preocupa quedar atrapado en un clima severo (seamos sinceros, las rondas interminables de “Wonderwall” no son para todos), CNN ha reunido algunos consejos de supervivencia en la naturaleza como parte de nuestra serie Life, But Better. Si alguna vez necesitas fabricar una protección para la cabeza con ropa interior y equipo de pesca, lo tenemos cubierto. O puedes echar un vistazo a nuestros consejos específicos para tormentas de nieve.

(Algunos) mercados navideños siguen adelante

No hay nada como Glühwein para disipar la tristeza. Este año se han cancelado varios mercados festivos conocidos, pero CNN Travel ha reunido este resumen de los que todavía están en marcha.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo allí para la ceremonia nacional de iluminación del árbol de Navidad en Washington el 2 de diciembre, el día después de que se encendieran las luces del árbol Rockefeller en Nueva York, pero los londinenses criticaron la apariencia algo desaliñada del árbol de su ciudad que apareció en Trafalgar Square el 30 de noviembre.

Sin embargo, al menos el árbol de Londres no le dará pesadillas a nadie, a diferencia de esta creación canadiense de ojos giratorios con distintas vibraciones de “Squid Game”.

Polonia y Níger se encuentran ahora en la categoría de viajes de riesgo ‘muy alto’ de EE. UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. publicaron su actualización semanal de recomendaciones para viajes.

Como de costumbre, hubo muchos escaladores esta semana. Uniéndose a un grupo de países del sur de África como nuevas incorporaciones en la lista de nivel 4 de mayor riesgo, ya sabes, están Níger, Polonia, Papua Nueva Guinea y Trinidad y Tobago.

Cinco destinos descendieron del Nivel 4 al Nivel 3: Bermudas, Costa Rica, Polinesia Francesa, Guyana y Santa Lucía.

Y ahora, los dumplings

Tómate un descanso de las preocupaciones del mundo y vuelve tu mente a los dumplings, esos pequeños y calientes bolsillos de alegría. Hemos reunido no menos de 35 de nuestros pastosos favoritos de todo el mundo.

Todos saluden a la reina Riri

La isla caribeña de Barbados cortó sus lazos con la monarquía británica esta semana y finalmente se convirtió en una república. La primera ministra Mia Mottley es la primera mujer líder del país, mientras que la recién nombrada Sandra Mason es la primera presidenta del país. Para completar el triunvirato de mujeres, uno de los primeros actos de la república fue designar a la superestrella mundial Rihanna como un héroe nacional.

