Una enfermera va más allá del deber y rescata al perro de un paciente hospitalizado

(CNN) — Fue justo después del Día de Acción de Gracias que la enfermera registrada Jennifer Smith recibió una llamada telefónica temprano en la mañana de John Burley, uno de sus pacientes favoritos. Estaba angustiado por su amado perro, Boomer.

“Llegué al trabajo el lunes después del Día de Acción de Gracias y el teléfono sonó a las 7:00 a.m.”, dijo Smith a CNN. “John llamaba desde su habitación del hospital diciendo, ‘¡Boomer está en la perrera!’ ‘¡Boomer está en la perrera!’, Boomer es el mundo de John”.

Smith, quien ha sido enfermera durante 12 años, dijo que podía notar que estaba preocupado y también asustado por lo que le sucedería a Boomer.

“Respiró hondo y me preguntó: ‘¿Te encargarías de Boomer?’ Y dije: ‘Por supuesto, John. Encontraré a Boomer y me ocuparé de él por ti’ “, contó Smith a CNN.

Smith había conocido a Burley en el centro de rehabilitación y enfermería Grand Rehabilitation and Nursing Center en Rome, Nueva York, a través de su programa de atención médica diurna para adultos, que es para pacientes que requieren supervisión y que les permite socializar con otros mientras reciben atención médica.

El hombre de 60 años todavía tenía su propio apartamento donde vivía solo con su pequeño perro callejero. Burley había adoptado al perro de 12 años en Arkansas cuando era un cachorro y luego se mudó a Nueva York. La mayor parte de su familia todavía vive en Arkansas, por lo que cuando fue hospitalizado por neumonía y problemas pulmonares, no tenía a nadie que cuidara a su perro. Nadie, excepto Smith.

Jennifer Smith dijo que se convirtió en enfermera para ayudar a las personas. “De cualquier manera que pueda ayudar a alguien”, le dijo a CNN.

Smith dice que formó una amistad con Burley en el programa para adultos y que a menudo hablaba de Boomer, mostrando fotos de su peludo compañero. “No podía separarlos a los dos. Simplemente no podía”.

Burley no sabía en qué refugio estaba Boomer. Smith inmediatamente buscó refugios de animales cercanos y cuando llamó a la Sociedad Protectora de Animales de Rome, descubrió que lo habían llevado allí.

“Me entró un poco de pánico porque no sabía cuánto tiempo había estado en el refugio o si ya había sido adoptado por otra familia. Es Navidad y la gente adquiere animales”, dijo. “Le dije a John que yo misma tengo un perro de 13 años que he tenido desde que era cachorro, así que comprendo completamente el pánico. Se me entristeció el corazón por él y por Boomer”.

Al día siguiente tomó su almuerzo temprano y condujo hasta el refugio donde encontró a Boomer de 8 kilos en una jaula grande en la parte de atrás. Smith dijo: “Está bien, ¿dónde están los papeles de adopción? Lo llevaré a casa”.

Aunque no estaba listo para ser liberado del refugio, Smith llamó de inmediato a Burley para informarle que había encontrado a Boomer, que estaba bien y que pronto lo llevaría a casa. Poco tiempo después, Boomer se instaló en la casa de Smith y se hizo amiga de su perro.

“Era una preocupación menos la que tenía John, y necesita concentrarse en mejorar y cuidarse a sí mismo y saber que Boomer está en buenas manos”, comentó Smith.

Burley ahora vive temporalmente en el ala de rehabilitación del centro. No se sabe dónde vivirá después de que sea dado de alta. Pero mientras está allí, Smith puede llevar a Boomer a trabajar con ella. Ella lo lleva a la habitación de Burley un par de veces al día. “Ayuda a John con el proceso de sanación y le da tranquilidad”, afirmó Smith.

Los otros residentes también aman a Boomer. Smith dice que Burley se enorgullece de mostrar a Boomer mientras viaja en su regazo en la silla de ruedas. Ellos sonríen y lo acarician.

“Boomer es el mundo de John”, dijo Jennifer Smith a CNN sobre su paciente John Burley.

“Hay tantas preocupaciones en el mundo en este momento. Si puedo quitarle una preocupación a John, eso es lo menos que puedo hacer”, dijo. “No puedo curar enfermedades. No soy una hacedora de milagros… Le hice una promesa a John de cuidar de Boomer. Yo lo cuidaré mientras él me necesite. John lo sabe. Ahora mismo la atención se centra en que John mejore y se lo tome un día a la vez”.

La amabilidad de Smith no ha pasado desapercibida. Burley, que lucha un poco con el habla, tenía algo importante que decir: “Amo a Jennifer”.

“John viendo a Boomer, ese es el único regalo de Navidad que necesito en este momento”, expresó Smith, quien, como era de esperar, dijo que siguió una carrera en enfermería para poder ayudar a la gente.

