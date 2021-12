El mundo despide a Betty White, una mujer “genial desafiando las expectativas”

Alexandra Ferguson

(CNN Español) — Betty White falleció este viernes a los 99 años y, tras conocerse la noticia, los homenajes comenzaron a inundar las redes sociales. Desde el presidente Joe Biden al actor Ryan Reynolds, un repaso por algunos de los muchos recuerdos sobre la ex Golden Girl.

El presidente Joe Biden llamó a Betty White “una mujer encantadora”

El presidente reaccionó a la noticia del fallecimiento de Betty White a los 99 años, apenas unas semanas antes de su cumpleaños número 100.

“Betty White hizo sonreír a generaciones de estadounidenses. Es un ícono cultural al que echaremos mucho de menos”.

“Es una lástima, era una mujer encantadora”, dijo Biden a reporteros en Wilmington, Delaware. “Noventa y nueve años, eso es increíble. Mi madre diría que Dios la ama”.

La primera dama Jill Biden añadió: “Quién no ama a Betty White. Estamos tan entristecidos por su muerte”.

Ryan Reynolds sobre Betty White: “Ella era genial desafiando expectativas”

El actor Ryan Reynolds dijo que “el mundo se ve distinto” luego del fallecimiento de Betty White a los 99 años.

The world looks different now. She was great at defying expectation. She managed to grow very old and somehow, not old enough. We’ll miss you, Betty. Now you know the secret. pic.twitter.com/uevwerjobS — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2021

El actor dijo en un tuit que White “era genial desafiando expectativas” y “logró llegar a vieja, y de algún modo, no ser suficientemente vieja”.

Reynolds y White protagonizaron en 2009 la película “The Proposal”, y desde entonces, Reynolds se ha referido públicamente a ella como su “exnovia”.

La icónica actriz respondió en una entrevista con People: “Escuché que Ryan no puede superar lo que tuvo conmigo, pero Robert Redford es el indicado”.

Reynolds respondió con un tuit, bromeando: “Estoy absolutamente harto de que los medios exploten las relaciones pasadas solo para generar clics”.

Reynolds aparecerá en un evento cinematográfico especial el próximo mes para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños 100 de White.

La también comediante Ellen DeGeneres honró a Betty White en un tuit, diciendo que está “agradecida por cada segundo” que pudo compartir con la actriz de “The Golden Girls”.

What an exceptional life. I’m grateful for every second I got to spend with Betty White. Sending love to her family, friends and all of us. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 31, 2021

White apareció como invitada en múltiples ocasiones en el programa de DeGeneres.

Los Ángeles honra impacto de Betty White en la ciudad y su servicio al zoológico

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que Betty White “tuvo un enorme impacto en la vida de nuestra ciudad”, y añadió que Los Ángeles estará “siempre agradecida” por su servicio al zoológico.

“Su carrera en Hollywood nos bendijo con cálidos recuerdos que siempre vivirán en nuestros corazones”, añadió el alcalde.

White era una amante de los animales y una portavoz del bienestar animal. Sirvió como fideicomisaria de la Morris Animal Foundation durante más de 40 años.

