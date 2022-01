Tom Brady, leyenda de la NFL, se retira del fútbol americano

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, se retira después de 22 temporadas en la NFL, según Adam Schefter y Jeff Darlington, de ESPN y The Boston Globe respectivamente, citando fuentes anónimas.

El jugador de 44 años se despide tras ganar siete veces el Super Bowl, siendo tres veces MVP de la NFL y 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

Brady fue seleccionado en el puesto 199 en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2000 por los New England Patriots y jugó 20 temporadas con el equipo, ganando seis títulos de Super Bowl.

Después de la temporada 2020, Brady firmó como agente libre con los Tampa Bay Buccaneers, donde jugó dos temporadas y ganó un título de Super Bowl en su primer año con el equipo.

En su carrera, Brady se retira como el No. 1 en la historia de la NFL en pases completos (7.263), pases de touchdown (624), pases de yardas (84.520) y Super Bowl MVP (5).

El domingo pasado, cuando Tampa Bay, campeón defensor del Super Bowl, perdió ante Los Angeles Rams en la Ronda Divisional de la NFC, Brady dijo que tomaría la decisión sobre su futuro en el fútbol profesional “día a día”.

La NFL tuiteó su agradecimiento el sábado, refiriéndose a Brady como GOAT (Iniciales de Greatest Of All Time o el más grande de todos los tiempos, en español), con el hashtag #ThankYouTom y una ilustración del mariscal de campo con sus anillos del Super Bowl. Otro tuit de la NFL decía: “Nadie lo hizo mejor”.

Nobody did it better. #ThankYouTom pic.twitter.com/TMjtMpjWBB — NFL (@NFL) January 29, 2022

Brady es considerado por muchos observadores de la NFL como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, habiendo llevado a los New England Patriots a seis títulos de Super Bowl y a los Buccaneers a uno. Ningún mariscal de campo ha lanzado para más touchdowns, más yardas o ganado más juegos de playoffs que Brady. También ha jugado y ganado más juegos de temporada regular en su carrera que cualquier otro mariscal de campo.

Brady, de 44 años, es un padre de tres hijos y ha estado casado con la supermodelo Gisele Bündchen desde 2009. Tienen dos hijos, un hijo de 12 años y una hija de 9 años. Brady tiene un hijo de 14 años de una relación anterior con la actriz Bridget Moynahan.

Brady le dijo a SiriusXM “¡Let’s Go!” Podcast Monday que Bündchen y sus hijos estarían en el centro de cualquier elección que hiciera.

“La mayor diferencia ahora que soy mayor es que ahora también tengo hijos, y también me preocupo mucho por ellos”, le dijo Brady a Jim Gray.

“Han sido mis mayores apoyos. Mi esposa es mi mayor apoyo, le duele ver que me golpean”.

“Ella se merece lo que necesita de mí como esposo y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre”.

La de Brady, una trayectoria sin igual

Seleccionado por los Patriots con la selección número 199 del Draft de la NFL de 2000, Brady no estaba destinado a ser el mariscal de campo titular; los Patriots ya tenían al tres veces seleccionado al Pro Bowl, Drew Bledsoe. El Boston Herald informó que el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, dijo que eligieron a Brady porque era el jugador mejor calificado que aún estaba disponible en la sexta ronda.

“Es un mariscal de campo bueno y duro que jugó a un alto nivel de competencia”, afirmó el entrenador de los Patriots, Bill Belichick. “Lo pondremos allí con todos los demás y lo dejaremos competir y ver qué pasa”.

Después de que Brady tuvo un buen campo de entrenamiento y una pretemporada, los Patriots hicieron el raro movimiento de mantenerlo como mariscal de campo de cuarta línea.

Subió en la tabla de profundidad y en el segundo juego de la segunda temporada de Brady, Bledsoe sufrió una lesión grave cuando lo tiraron al suelo en un juego.

Cuando Brady se hizo cargo, los Patriots venían de una temporada perdedora y habían tenido problemas en dos derrotas para abrir la temporada 2001.

Pero el joven mariscal de campo los llevó a 11 victorias en sus últimos 14 juegos de temporada regular y al Super Bowl XXXVI. Allí, los Patriots vencieron a los St. Louis Rams con un gol de campo de último segundo después de que Brady completara cinco pases en la serie ganadora del juego. Fue la primera de cinco veces que sería seleccionado como el Jugador Más Valioso del juego.

Los Patriots agregaron trofeos Vince Lombardi en 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

Su mejor temporada podría haber sido en 2007 cuando los Patriots quedaron invictos en la temporada regular cuando Brady lanzó 50 touchdowns, un récord en ese momento, y completó el 68.9% de sus pases, el máximo de la liga. Pero los New York Giants derrotaron a los Patriots en uno de los Super Bowls más emocionantes de la historia.

La última temporada de Brady también estuvo llena de números llamativos: 5.316 yardas por aire y 43 touchdowns. Si bien el mariscal de campo de Green Bay, Aaron Rodgers, es el gran favorito para ganar el premio MVP, Brady es el probable subcampeón. Quien gane será MVP por cuarta vez en su carrera.

Ray Sanchez y Jack Bantock de CNN contribuyeron a este informe.

