¿Qué significa que la OMS haya declarado pandemia al coronavirus? Lo que debes saber

(CNN) — La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia.

Hay 118.000 casos, más de 4,000 muertes, dijo la agencia, y el virus ha encontrado un punto de apoyo en todos los continentes, excepto en la Antártida.

¿Qué es una pandemia?

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”, dijo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

Si los países detectan, examinan, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente para responder, aquellos con un puñado de nuevos casos de coronavirus pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria, dijo Ghebreyesus.

“Varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado”, dijo Ghebreyesus.

Una pandemia se define como la “propagación mundial” de una nueva enfermedad. Considerando que un brote es la aparición de casos de enfermedades que exceden lo que normalmente se espera, una epidemia es más que un número normal de casos de enfermedades, comportamientos específicos relacionados con la salud u otros eventos relacionados con la salud en una comunidad o región, según el Organización Mundial de la Salud.

En enero, la OMS declaró que el nuevo brote de coronavirus era una emergencia de salud pública de interés internacional. CNN anunció este lunes que está usando el término pandemia para describir el brote actual de coronavirus.

La última pandemia reportada en el mundo fue la pandemia de gripe H1N1 en 2009, que mató a cientos de miles en todo el mundo.

“La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el tiempo y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”, dijo Ghebreyesus. “Por lo tanto, hemos hecho la evaluación de que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”.

“No podemos decir esto más claro o más alto, o con la suficiente frecuencia: todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia”.

Pandemias del pasado

Las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad durante siglos, y una de las primeras de la historia se remonta a 1580.

Desde entonces, al menos cuatro pandemias de influenza ocurrieron en el siglo XIX y tres en el siglo XX, según los CDC.

La pandemia más grave en la historia reciente fue la pandemia de gripe de 1918, a veces denominada “gripe española”. Se estima que la pandemia infectó a unos 500 millones de personas o un tercio de la población mundial y mató a unos 50 millones en todo el mundo.

Sigue habiendo cierto debate sobre dónde se originó este virus de la gripe H1N1, pero los científicos han descubierto que el virus tenía genes de origen aviar. En otras palabras, tenía una conexión con las aves.

Según la CDC, más soldados estadounidenses murieron a causa de la pandemia de gripe de 1918 que los que murieron en la batalla durante la Primera Guerra Mundial en 1918. En 1919, la pandemia disminuyó pero el virus H1N1 continuó circulando estacionalmente durante 38 años.

Luego, en 1957, surgió un nuevo virus de influenza A H2N2 en el este de Asia, que desencadenó una pandemia que se estima que mató a 1,1 millones en todo el mundo y 116.000 en Estados Unidos. El virus estaba compuesto por genes que podrían estar relacionados con un virus de influenza aviar A, lo que sugiere que tenía una conexión con las aves.

El virus se informó por primera vez en Singapur en febrero de 1957, Hong Kong en abril de 1957 y en ciudades costeras de Estados Unidos en el verano de ese mismo año. Sin embargo, su supervivencia en la población humana fue corta y el virus desapareció aproximadamente una década después de su llegada. Algunos científicos sugieren que fue suplantado por un subtipo H3N2.

En 1968, una pandemia causada por un virus de influenza A H3N2 que se originó en China arrasó con el mundo. Ese virus estaba compuesto por dos genes de un virus de influenza aviar A, según los CDC.

El virus se observó por primera vez en Estados Unidos en septiembre de 1968 y provocó alrededor de 100.000 muertes en todo el país y 1 millón en todo el mundo. La mayoría de las muertes en exceso fueron en adultos mayores de 65 años, según los CDC.

El virus H3N2 continúa circulando globalmente como un virus de gripe estacional.

