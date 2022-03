ANÁLISIS | Putin está causando una carnicería en Ucrania y nadie puede detenerlo

olivertapia

(CNN) — Millones de vidas podrían destruirse para saciar la obsesión por la Guerra Fría de Vladimir Putin.

Menos de tres semanas después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia –un ultraje histórico que se ha fraguado durante 30 años– el mundo observa con horror la barbarie, la tragedia humana, la destrucción espantosa y las repercusiones mundiales provocadas por las órdenes de un hombre.

El destino de Ucrania subraya claramente que incluso 20 años después del inicio del siglo XXI y a pesar de las promesas del mundo de aprender de la historia, un autócrata solitario que ha diseñado despiadadamente un sistema político para eliminar la disidencia y la realidad misma tiene el poder de causar pérdidas humanas y miseria inconmensurables.

La aparente voluntad de Putin de bombardear Ucrania para que someterla y el ataque claramente gratuito a los civiles inocentes que, según insiste, son parientes rusos, significan que el desastre humanitario probablemente recién comienza. Más de un millón de refugiados ya han huido de sus hogares, según Naciones Unidas. Es probable que les sigan millones más, a medida que se destrozan vidas familiares, trabajos y comunidades. Eso es sin los miles de civiles que seguramente morirán en una prolongada guerra relámpago rusa.

Si bien hay especulaciones sobre los objetivos y el estado de ánimo de Putin y un gran interés público en el coraje de los ucranianos que prometen resistir la invasión, es fundamental que el mundo comprenda adecuadamente la realidad básica de los aparentes crímenes de guerra que ahora están ocurriendo en Ucrania.

En un suburbio de Kyiv el domingo, dos niños pequeños y dos adultos fueron borrados por los bombardeos rusos cuando intentaban huir. “Una familia murió… frente a mis ojos”, dijo Oleksandr Markushyn, alcalde de Irpin. Mientras tanto, los muertos yacían sin enterrar en los restos humeantes de Járkiv, una ciudad de 1,5 millones de personas que estaba bajo un bombardeo prolongado que sirvió como advertencia del destino probable de Kyiv. Otros ucranianos quedaron atrapados por el impactante bombardeo ruso de los corredores humanitarios. Fotos y videos de hombres ucranianos que suben a sus familias a trenes de evacuación y salen a luchar están reviviendo el trauma de la historia empapada de sangre de un continente.

Si el desgarrador video de Ucrania fuera en blanco y negro, sería fácil confundirlo con un noticiero histórico de la Segunda Guerra Mundial, la última vez que una nación soberana infligió escenas de devastación y crueldad semejantes a otra en Europa.

Y todo fluye de la mente de un presidente ruso aparentemente motivado por sus propias cicatrices históricas como oficial de la KGB en Alemania Oriental cuando cayó el Muro de Berlín. Putin, que busca redibujar el mapa de Europa posterior a la Guerra Fría, ahora ha diseñado el contrapunto a esas escenas alegres tres décadas después en sus implacables bombardeos diseñados para revivir a Rusia como una superpotencia.

El futuro de Ucrania parece cada vez más sombrío

Los eventos de un fin de semana sangriento subrayan que, a pesar de la impresionante intensificación de las sanciones por parte de Occidente que estrangulan la economía rusa y el coraje de los civiles ucranianos que resisten y las súplicas de su presidente, el futuro de Ucrania es sombrío, ya que Putin ha planteado dudas acerca de la continuación de su existencia como un estado nación.

Las colosales sanciones de Occidente podrían eventualmente suscitar suficiente oposición dentro de Rusia, donde los ciudadanos luchan bajo una economía que se derrumba, para derrocar a Putin. Los envíos de armas a Ucrania desde Occidente ciertamente aumentarán el costo de la invasión y posible ocupación para las fuerzas de Moscú.

Pero la realidad de que Occidente no intervendrá directamente para evitar desencadenar una escalada con Rusia que podría detonar un intercambio nuclear le otorga a Putin una ventaja y profundiza la tragedia de Ucrania. Tarde o temprano, el mundo exterior puede encontrarse presenciando una masacre que no podía evitar. Esta terrible posibilidad se planteó en el último pedido de ayuda desgarrador del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el domingo.

“Somos humanos, y es su deber humanitario protegernos, proteger a los civiles, y pueden hacerlo”, dijo Zelensky al mundo.

“Si no lo hacen, si al menos no nos dan aviones para que podamos defendernos, esa única conclusión queda: también quieren que nos maten muy lentamente”.

Putin sigue dictando los acontecimientos

Mientras EE.UU. habla con Polonia sobre un plan para enviar sus aviones de guerra fabricados en Rusia a Ucrania y se debate sobre un embargo total a las exportaciones de petróleo ruso, Occidente está cerca de alcanzar el límite de lo que puede hacerse sin desencadenar un conflicto directo con Putin. Por lo tanto, los mensajes de EE.UU. comienzan a enfatizar la magnitud de lo que ya se ha hecho para ayudar. Eso incluye las sanciones occidentales que han devuelto a la economía rusa a la era sombría de la era soviética y los arsenales de cohetes antitanques y antiaéreos vertidos en Ucrania en la nueva guerra de poder de Occidente con Rusia.

Mientras los estadounidenses maldecían a Putin durante el fin de semana con la gasolina superando los 4 dólares el galón en algunos estados debido a un mercado petrolero sacudido por la invasión, el secretario de Estado Antony Blinken advirtió en el programa “State of the Union” de CNN que el salvajismo del líder ruso aún estaba dictando los acontecimientos.

“Vladimir Putin tiene, desafortunadamente, la capacidad –con los puros recursos humanos que tiene en Ucrania y la superioridad que tiene– la capacidad de seguir moliendo las cosas, contra ucranianos increíblemente resistentes y valientes”, le dijo a Jake Tapper.

Hablando desde Moldova, un aliado de EE.UU. fuera de la OTAN que teme que podría ser el próximo en la línea de fuego de Putin, Blinken parecía estar mirando hacia un futuro posterior a la invasión en el que una resistencia ucraniana apoyada por Occidente podría hacer que las tropas de Putin paguen un alto precio.

“Creo que tenemos que estar preparados para que esto dure algún tiempo. Pero simplemente ganar una batalla no es ganar la guerra. Tomar una ciudad no significa que esté tomando los corazones y las mentes del pueblo ucraniano”, dijo Blinken. “Por el contrario, está destinado a perder. El pueblo ucraniano ha demostrado que no se dejará subyugar por Vladimir Putin ni por el gobierno de Rusia”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también enfatizó la severidad de las sanciones occidentales, pero señaló que era poco probable que la solicitud de Zelensky para una membresía inmediata en la UE fuera acelerada.

“Nadie duda de que este valiente pueblo ucraniano y el destacado liderazgo del presidente Zelensky, todos luchando por nuestros valores comunes, pertenecen a nuestra familia europea”, dijo von der Leyen a Tapper. “Y con la solicitud, el presidente Zelensky puso en marcha un proceso. Este proceso llevará algún tiempo”.

La cruzada personal de Putin

La forma en que Putin, sin ayuda de nadie, empujó a su país a la guerra, aplastó la disidencia interna y reprendió a los aparentemente desconcertados asesores de seguridad nacional en televisión ha subrayado cuánto de la guerra de Ucrania es una cruzada personal.

Sus discursos desquiciados y ahistóricos sobre la guerra –incluidas sus afirmaciones falsas de que está tratando de desnazificar a Ucrania– han generado preocupación sobre si un líder que alguna vez fue visto como un intermediario despiadado y frío de los intereses nacionales de Rusia se ha deslizado hacia una realidad mental paralela. Eso, junto con sus amenazas nucleares, ha causado preocupación sobre hasta dónde podría llegar un líder ruso desesperado, que efectivamente ha hecho que su propia supervivencia política dependa de una guerra que se está convirtiendo en un atolladero.

“Ahora está involucrado en un conflicto en el que obtendrá una costosa victoria militar, seguida de una costosa ocupación que no puede pagar, o se verá atrapado en un atolladero militar a largo plazo, al mismo tiempo mientras enfrenta un segundo frente, que es una economía en caída libre en su propio país”, dijo el senador republicano Marco Rubio de Florida en “State of the Union”.

“Entonces, la combinación de estas dos cosas, creo, nos coloca en un lugar muy peligroso. Y es que él tendrá que hacer algo, alguna escalada, alguna amplificación de esta crisis, para restaurar el equilibrio estratégico, en su opinión, con Occidente. Y me preocupa qué podrían ser esas cosas”.

Hasta ahora, en las dos semanas y media desde la invasión, Putin no ha hecho más que escalar, a pesar de una tranquila reacción occidental a sus provocaciones nucleares. No está claro cómo reaccionaría ante la posibilidad de que Polonia o Rumania puedan proporcionar aviones de combate a Ucrania, un paso que parece acercar a dos naciones del ex Pacto de Varsovia a un conflicto indirecto con Rusia.

El historial de la invasión, sin embargo, muestra que, independientemente de cuánto dolor puedan infligir los nuevos pasos occidentales, es poco probable que impidan que Putin manifieste su obsesión de que nunca se debe permitir que Ucrania se una a Occidente, incluso si eso significa volarla a ella y a su gente en pedazos.

Como dijo Zelensky en un nuevo mensaje de video el domingo por la noche, “La audacia del agresor es una señal clara para Occidente de que las sanciones impuestas contra Rusia no son suficientes”.

