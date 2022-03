Calvin Ridley de los Falcons de Atlanta es suspendido indefinidamente por apostar en juegos de la NFL

olivertapia

(CNN) — El receptor abierto de los Falcons de Atlanta, Calvin Ridley, fue suspendido indefinidamente por apostar en juegos de la NFL durante la temporada 2021, anunció la liga el lunes.

La suspensión durará al menos hasta la conclusión de la temporada 2022, dijo la NFL. Ridley, de 27 años, puede solicitar la reincorporación a partir del 15 de febrero de 2023.

Calvin Ridley ha sido suspendido indefinidamente, según la NFL.

En una carta a Ridley notificándole su suspensión, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, escribió: “Sus acciones pusieron en riesgo la integridad del juego, amenazaron con dañar la confianza del público en el fútbol americano profesional y socavó potencialmente la reputación de sus compañeros jugadores en toda la NFL.

“Durante décadas, apostar en los juegos de la NFL se ha considerado una de las violaciones más importantes de la política de la liga que justifica la sanción más fuerte. En su caso, lo reconozco y lo felicito por presentarse rápidamente para una entrevista y por admitir sus acciones”.

La investigación de la NFL no encontró evidencia de que ningún juego se haya visto comprometido de ninguna manera por las acciones de Ridley. La liga no especificó en qué juegos apostó Ridley.

CNN se comunicó con la Asociación de Jugadores de la NFL y los agentes de Ridley para obtener comentarios.

Calvin Ridley se retiró por motivos personales

Después de que la NFL anunciara la suspensión de Ridley, el ex jugador de Alabama tuiteó: “Apuesto 1500 en total a que no tengo un problema con el juego”.

Tuits posteriores incluyeron mensajes como: “Sé que me equivoqué, pero me van a dar 1 año jajaja” y “Si me conoces, conoces mi carácter”.

La liga dice que las apuestas supuestamente tuvieron lugar durante un período de cinco días a finales de noviembre de 2021 mientras Ridley no estaba con el equipo y estaba fuera de las instalaciones del club en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol. Unas semanas antes, el 31 de octubre, Ridley anunció que se alejaba de los Falcons por razones personales.

En ese momento, Ridley escribió: “Estas últimas semanas han sido muy desafiantes y por mucho que me gustaría estar en el campo compitiendo con mis compañeros de equipo, necesito alejarme del fútbol en este momento y concentrarme en mi bienestar mental. Esto me ayudará a ser la mejor versión de mí mismo ahora y en el futuro. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo, a toda la organización de los Falcons de Atlanta, a nuestros grandes seguidores, a mis amigos y a mi familia por todo su apoyo durante este tiempo”.

Lo que dijeron los Falcons

En un comunicado tras la noticia de la suspensión de Ridley el lunes, los Falcons de Atlanta dijeron: “Nos enteramos por primera vez de la investigación de la liga el 9 [de febrero]. Hemos cooperado plenamente con la investigación desde que recibimos la notificación y apoyamos los hallazgos y las acciones de la liga. Estamos avanzando en la temporada 2022 con la decisión que se tomó. Con la decisión que tomó la NFL, cualquier pregunta adicional sobre la investigación debe dirigirse a la oficina de la liga”.

Ridley ganó dos campeonatos nacionales durante su tiempo en la Universidad de Alabama y fue seleccionado en la primera ronda del draft por los Falcons en 2018.

