Departamento de Justicia dice que apelará fallo para revivir el mandato de uso de mascarillas, si los CDC determinan que es necesario

(CNN) — El Departamento de Justicia dijo el martes que apelará un fallo judicial que anuló el mandato del gobierno federal sobre el uso de mascarillas para los viajeros, pero solo si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) determinan que el mandato sigue siendo necesario para proteger la salud pública.

“El Departamento de Justicia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no están de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito y apelarán, sujeto a la conclusión de los CDC de que la orden sigue siendo necesaria para la salud pública”, dijo el portavoz Anthony Coley en un comunicado.

“El Departamento sigue creyendo que la orden que requiere el uso de mascarillas en el corredor de transporte es un ejercicio válido de la autoridad que el Congreso le ha otorgado a los CDC para proteger la salud pública. Esa es una autoridad importante que el Departamento seguirá trabajando para preservar”, dijo Coley. .

Antes de que se anulara el mandato, la administración Biden había extendido el requisito hasta el 3 de mayo, que requería el uso de mascarillas a bordo del transporte público, aviones, trenes y dentro de los aeropuertos. Los CDC estaban listos para evaluar si el mandato aún era necesario hasta el 3 de mayo, y Coley dijo que cualquier apelación vendría después de esa fecha.

“Si los CDC concluyen que sigue siendo necesaria una orden obligatoria para la salud pública después de esa evaluación, el Departamento de Justicia apelará la decisión del tribunal de distrito”, dijo Coley.

La medida se produce después de que el Departamento de Justicia pasó gran parte del último día considerando si impugnar una decisión judicial que tomó por sorpresa a gran parte de la administración, la industria de las aerolíneas, los departamentos locales de transporte público y los estadounidenses comunes. Una apelación significaría que la administración se dirigiría a un tribunal superior para extender el mandato, a pesar de que muchas aerolíneas y sistemas de transporte público ya han decidido hacer que las máscaras sean opcionales luego del fallo judicial.

Si ocurre una apelación contra la decisión del uso de mascarillas, sería una medida arriesgada que podría limitar la capacidad del gobierno para hacer mandatos similares en el futuro. Si el 11° Circuito, que supervisa las apelaciones de Florida, confirma el fallo que anula el mandato, sería un precedente para todos los demás tribunales federales en ese circuito, que cubre el sureste. Un fallo de la Corte Suprema que confirme la decisión de anular el mandato haría que las conclusiones del juez sobre la autoridad de los CDC fueran vinculantes en todo el país.

El uso de mascarillas a bordo del Air Force One

Este martes, el presidente Joe Biden dijo que no estaba seguro de si su administración apelaría la decisión.

Cuando se le preguntó en Nueva Hampshire si quería que el Departamento de Justicia apelara el nuevo fallo sobre el uso de mascarillas, Biden dijo: “Todavía no he hablado con los CDC”. Y cuando más tarde se le preguntó sobre si habría una apelación, Biden repitió: “No he recibido ningún resumen de los CDC. No sé. Estamos siguiendo la ciencia”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, había sugerido anteriormente el martes que tal medida era probable.

“En este momento estamos en el proceso de decidir, y probablemente apelaremos ese fallo. Estén atentos”, dijo Becerra en una conferencia de prensa con el gobernador de Nevada, Steve Sisolak.

La evolución de la situación se mostró el martes cuando los pasajeros del viaje de Biden a bordo del Air Force One a Nueva Hampshire debían usar máscaras mientras, al mismo tiempo, los pasajeros de aerolíneas comerciales en todo Estados Unidos ingresaban a las cabinas de los aviones con la opción de renunciar a un máscara. El presidente abordó el avión el martes por la tarde luciendo una mascarilla negra.

Pero a pesar de las reglas del Air Force One, Biden les dijo a los periodistas a su llegada a Nueva Hampshire que los estadounidenses deben tomar sus propias decisiones sobre si usar máscaras en los aviones.

“Eso depende de ellos”, dijo.

Biden y su equipo fueron sorprendidos por el fallo del juez sobre las mascarillas

Los funcionarios de la administración fueron tomados por sorpresa cuando una jueza de Florida anuló el requisito, que había estado vigente durante 441 días. De repente, una decisión que los funcionarios de la administración habían estado contemplando durante semanas, si los viajeros estadounidenses deben usar máscaras, se volvió urgente y complicada por la jueza federal de distrito Kathryn Kimball Mizelle, quien fue seleccionada por el predecesor de Biden, Donald Trump.

Los abogados de la administración han estado sopesando sus opciones durante las últimas 24 horas sobre cómo responder a la decisión. Personas familiarizadas con las discusiones dijeron que los abogados estaban considerando una serie de factores, pero que les preocupaba principalmente que el fallo del juez pudiera socavar la autoridad de los CDC para hacer cumplir las reglas de salud pública en el futuro.

Al mismo tiempo, algunos funcionarios expresaron su preocupación de que un tribunal superior también podría fallar en contra del mandato, lo que haría que la apelación fuera riesgosa y generara más confusión sobre las reglas. Un fallo de un tribunal superior, potencialmente en la Corte Suprema, podría sentar un precedente que socave la autoridad de los CDC, dijeron las autoridades.

El resultado final pareció dividir la diferencia. Si bien el Departamento de Justicia dijo que puede apelar la decisión, dejó a los CDC a cargo de determinar si el mandato aún era necesario. Solo entonces avanzaría una apelación.

Los funcionarios de la administración dijeron el martes por la noche que esperaban que los CDC determinaran que es necesaria una apelación, pero que la decisión recae en la agencia de salud.

Algunos de los asistentes de Biden se sintieron frustrados por la decisión de la corte de Florida. Pero en privado, un funcionario de la administración reconoció que el mandato de las máscaras ya estaba llegando a su fin.

La orden también fue analizada por abogados de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la agencia responsable de hacer cumplir las reglas. Mientras digerían el fallo de 59 páginas, no estaba claro si los pasajeros sentados en aeropuertos o a bordo de aviones a 30.000 pies podían quitarse las mascarillas sin infringir las normas federales.

Las aerolíneas, que había estado presionando a la administración durante semanas para que levantara los mandatos, buscó orientación del gobierno sobre qué deberían decirle exactamente a las tripulaciones y pasajeros, cuyos teléfonos se iluminaban con la noticia del fallo.

Y en las horas posteriores a la decisión de la jueza este lunes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, no pudo decir si el mandato federal de máscara para los viajeros seguía vigente.

“Seguimos recomendando a las personas que usen máscaras. No tengo ninguna actualización”, dijo Psaki cuando se le preguntó si el mandato de máscara sigue vigente para los viajeros que abordan sus vuelos el lunes por la noche.

Pero después de algunas horas de deliberación, los abogados de la administración determinaron que la orden de la jueza significaba que el mandato del uso de mascarilla no estaba en vigor, lo que significa que el gobierno no podía hacerlo cumplir. Los CDC enfatizaron que no estaban haciendo cumplir el fallo en una declaración posterior a CNN el martes.

Desde el fallo y la orientación posterior de la administración que indicaba que no se podía hacer cumplir el mandato, varias aerolíneas estadounidenses, algunas autoridades de transporte público, Uber, Lyft y Amtrak han anunciado que ya no se requieren máscaras para los pasajeros.

Este martes, la Casa Blanca también rechazó a una de esas compañías, Delta Air Lines, luego de que la compañía se refiriera a covid-19 como un “virus estacional común” en su publicación anunciando que las máscaras son opcionales en sus vuelos.

La publicación original de Delta decía: “Nos alivia ver que se levanta el mandato de máscara de EE.UU. para facilitar los viajes globales y covid-19 ha pasado a ser un virus estacional ordinario”.

Un portavoz de la Casa Blanca para asuntos relacionados con el covid, Kevin Muñoz, respondió: “El covid no es un ‘virus estacional ordinario'” y lo vinculó al plan de preparación de 100 páginas de Biden.

Delta eliminó posteriormente la referencia al “virus estacional ordinario” de su publicación.

El enfrentamiento político sobre el uso de mascarilla

Si la Casa Blanca se sintió decepcionada por el giro de los acontecimientos, las escenas de pasajeros aéreos quitándose alegremente las mascarillas en el aire ilustraron las emociones complejas que rodearon el momento.

Los mandatos de uso de mascarillas en los aviones han demostrado ser una de las reglas más polémicas de la era de la pandemia. Los aviones se han convertido en caldo de cultivo para el conflicto, a menudo por la necesidad de cubrirse la cara.

Las encuestas de marzo encontraron que los estadounidenses están divididos casi por igual en su apoyo a un mandato continuo de mascarillas para viajar.

En una encuesta del 15 al 22 de marzo de la Kaiser Family Foundation, los adultos estadounidenses estaban divididos sobre el mandato federal que exige que las personas usen máscaras en aviones, trenes y otros medios de transporte público. Aproximadamente la mitad de los encuestados, el 51%, dijo que el gobierno debería dejar que el mandato caduque después del 18 de abril (como estaba previsto originalmente), mientras que otro 48% quería que se extendiera el mandato del uso de mascarillas para viajar

La misma encuesta de marzo encontró un apoyo más amplio para el uso voluntario de mascarillas en algunas situaciones. Una mayoría del 59% de los estadounidenses dijo que “la gente debería seguir usando mascarillas en algunos lugares públicos para minimizar la propagación de la covid-19 y evitar otro aumento de casos”, mientras que el 40 % dijo que “la gente debería dejar de usar mascarillas en la mayoría de los lugares públicos” para que las cosas puedan volver a la normalidad”.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses están vacunados con al menos su serie inicial y menos de un tercio han recibido sus refuerzos. Pero muchos indicaron que están listos para seguir adelante y vivir con el virus: solo 1 de cada 10 llama a la pandemia una crisis en una encuesta reciente de Axios-Ipsos.

Mientras tanto, los casos notificados de coronavirus están aumentando en más de la mitad de los 50 estados, en gran medida impulsados por la subvariante omicron BA.2. Pero las hospitalizaciones por covid-19 están cerca de su nivel más bajo desde que el gobierno comenzó a rastrear esa métrica en julio de 2020. La subvariante BA.2 de ómicron y sus derivados ahora están causando prácticamente todos los casos de covid-19 en EE.UU.

Cuando se le preguntó a la Casa Blanca si le preocupa que la administración esté fuera de sintonía con la percepción del público estadounidense sobre el covid-19, Psaki dijo a los periodistas el martes: “(Nosotros) no tomamos estas decisiones basándonos en la política o en la caprichos políticos en un avión o incluso en una encuesta”.

Argumentó que “todavía hay mucha gente en este país que todavía quiere tener usar mascarillas”, señalando a las personas inmunodeprimidas y los padres con niños pequeños.

La administración de Biden busca un regreso a la normalidad, en sus términos

De alguna manera, eliminar el requisito de máscara en aviones, trenes y autobuses fue un paso natural para la intención de la Casa Blanca de devolver la vida a la normalidad.

Unas horas antes del fallo del lunes, Biden saludaba a 30.000 invitados en el South Lawn para un revivido la carrera de huvos de pascua en Washington, el evento más grande que ha organizado en la mansión ejecutiva desde que asumió el cargo.

Incluso en medio de un aumento en los casos dentro de su círculo y entre funcionarios de alto perfil en Washington durante el último mes, Biden no había alterado sus rutinas. E incluso sus principales ayudantes habían comenzado a admitir que en una fase diferente de la pandemia, era muy posible que él mismo se infectara.

Biden encabezará dos eventos de recaudación de fondos de gran valor en el noroeste del Pacífico cuando los visite a fines de esta semana, según personas familiarizadas con los planes: es la primera vez que viaja para recaudar dinero desde que asumió el cargo. Había evitado eventos de recaudación de fondos en persona durante gran parte de su presidencia y campaña en medio de la pandemia.

Los eventos para recaudar fondos son la última señal de que la Casa Blanca se está moviendo hacia una normalidad posterior a la pandemia. Apoyarán el Fondo para la Victoria de las Bases Democráticas, que es una cuenta conjunta entre el Comité Nacional Demócrata y los partidos demócratas estatales.

Biden está utilizando su viaje para promover su ley de infraestructura. Será solo su segunda vez en la costa oeste desde que asumió el cargo.

— Ariel Edwards-Levy, Brenda Goodman, Maeve Reston, DJ Judd, Virginia Langmaid y Betsy Klein de CNN contribuyeron a este informe.

