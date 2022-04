Los CDC piden al Departamento de Justicia que apele la resolución sobre el mandato de uso de mascarillas en el transporte público

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dijo este miércoles que pidieron al Departamento de Justicia que apele la resolución de una jueza federal que derogó efectivamente el mandato de uso de mascarillas en el transporte público el lunes.

“Para proteger la autoridad sanitaria de los CDC más allá de la evaluación continua anunciada la semana pasada, los CDC han pedido al Departamento de Justicia que proceda a una apelación en el caso Health Freedom Defense Fund, Inc. y otros, contra Biden y otros”, dijeron los CDC en un comunicado. “La evaluación continua de los CDC considera que en este momento sigue siendo necesaria la orden de uso de mascarillas en el corredor de transporte interior para proteger la salud pública”.

El Departamento de Justicia presentó el recurso a primera hora de la tarde del miércoles.

Departamento de Justicia dice que apelará fallo para revivir el mandato de uso de mascarillas, si los CDC determinan que es necesario

“Los CDC seguirán vigilando las condiciones de salud pública para determinar si dicha orden sigue siendo necesaria. Los CDC creen que esta es una orden legal, dentro de la autoridad legal de los CDC para proteger la salud pública”.

Anteriormente, el miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que los estadounidenses tienen una “opción” en cuanto a si van a usar una mascarilla en un avión después de un fallo judicial que prohíbe el mandato federal en los aviones, trenes y otros medios de transporte público.

“La gente no está obligada legalmente a usar mascarillas. Por lo tanto, es un momento en el que depende de la gente, es su elección”, dijo Psaki a los periodistas, añadiendo más tarde que la administración sigue recomendando “que todo el mundo use mascarillas en un avión” según las orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios del presidente Joe Biden el martes de que la gente debería decidir por sí misma si usar mascarilla en un avión, Psaki dijo que Biden “estaba respondiendo a la pregunta de forma bastante literal”, reiterando que la Casa Blanca no está de acuerdo con la decisión de la jueza y que Biden y otras personas que viajen con él seguirán usando mascarilla en los vuelos.

“No estamos aplicando el mandato de uso de mascarilla debido a la orden judicial, con la que no estamos de acuerdo, y él continúa siguiendo las directrices de los CDC. Así que recomendamos a los estadounidenses que lo hagan en todo el país. Siguen recomendando que la gente use mascarilla en los aviones”, dijo Psaki, señalando que todos los pasajeros a bordo del Air Force One el martes en un viaje a New Hampshire llevaban mascarilla.

¿Sirve de algo usar una mascarilla al viajar si eres el único que la lleva?

Psaki dijo que las encuestas públicas “no muestran realmente que haya una opinión universal de que hay que dejar atrás las mascarillas”, pero que eso “no es importante” para la Casa Blanca, ya que toma sus decisiones “basándose en la salud pública y en los datos”.

El Departamento de Justicia de Biden dijo el martes que apelaría el fallo judicial que anuló el mandato federal de las mascarillas para los viajeros, pero solo si los CDC determinaban que el mandato sigue siendo necesario para proteger la salud pública. Psaki sugirió posteriormente que esa evaluación podría estar terminada antes del 3 de mayo.

“Espero que los CDC tengan noticias muy pronto. Y no creo que sea al final de los 15 días, en términos de su expectativa y solicitud de apelación”, dijo Psaki.

Antes de la sentencia de la jueza de Florida, el gobierno de Biden había ampliado el requisito de uso de mascarillas en los aviones, trenes y dentro de los aeropuertos hasta el 3 de mayo.

Presionada sobre el motivo por el que el Departamento de Justicia no estaba apelando inmediatamente el fallo o solicitando una suspensión de emergencia, Psaki señaló la necesidad de los CDC de reunir más datos sobre la subvariante BA.2 del covid-19, la razón original por la cual se había ampliado el mandato de mascarillas la semana pasada.

“Los CDC, obviamente, como usted ha señalado, pidieron esta prórroga porque querían ver más datos. Así que creo que todos podemos esperar que todavía los quieren. El Departamento de Justicia está esperando ese tipo de comentario final para tomar medidas y apelar”, dijo, señalando que el objetivo era tanto apelar el levantamiento de la prórroga de 15 días “como preservar la autoridad del CDC a largo plazo”.

