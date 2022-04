¿Cuánto dinero han gastado el Manchester City y el Real Madrid en fichajes en los últimos 10 años?

Victoria Fernandez

(CNN Español) — La UEFA Champions League acoge a los mejores equipos de Europa. Cada entidad cuenta con un presupuesto de inversión en función de la plantilla y las prioridades. Real Madrid CF y Manchester City se enfrentan en semifinales de Champions y son dos de los equipos que más dinero han gastado en fichajes en los últimos diez años.

El dinero no da la felicidad, pero en el mundo del fútbol, a veces, da títulos. Es el caso del Real Madrid que, dentro de su largo palmarés, cuenta con 13 títulos de Champions League, siendo el equipo con más Copas de Europa. Para lograr cada título, el equipo merengue ha desembolsado grandes cantidades de dinero en los mejores jugadores, pero no ha sido el club que más ha invertido.

En los últimos diez años, el equipo blanco ha gastado $535 millones menos que el City y se ha proclamado cuatro veces campeón de Europa. Sin embargo, Chelsea FC y FC Barcelona han desembolsado mayores cantidades de dinero y solo han alzado una Copa de Europa cada uno.

Gastos de fichajes por temporada

TEMPORADA REAL MADRID MANCHESTER CITY 2012/2013 US$ 42.35m US$ 68.15m 2013/2014 US$ 193.05m US$ 127.05m 2014/2015 US$ 138.60m US$ 113.08m 2015/2016 US$ 93.94m US$ 229.32m 2016/2017 US$ 33.00m US$ 236.50m 2017/2018 US$ 44.55m US$ 349.25m 2018/2019 US$ 179.03m US$ 86.45m 2019/2020 US$ 391.05m US$ 175.47m 2020/2021 US$ 0 US$ 189.53m 2021/2022 US$ 34.10m US$ 147.95m TOTAL US$ 1.15bn US$ 1.72bn

*Datos de Transfermarkt

En esta década, el Real Madrid ha consolidado una amplia plantilla sin hacer grandes desembolsos. Según los datos de Transfermarkt, los merengues invirtieron la mayor cantidad de dinero (US$ 391.05 millones) en la temporada 2019/2020. El fichaje estrella fue el delantero belga Eden Hazard a un precio de US$ 126.50 millones.

El Manchester City es el equipo que más dinero ha gastado en fichajes en Europa en la última década. El Real Madrid, en este caso, ocupa el octavo lugar y es superado además por Chelsea FC, Juventus de Turín, FC Barcelona, Manchester United, PSG y Atlético de Madrid.

Desde la temporada 2012/2013, el equipo blanco ha desembolsado un total de US$ 1.15 billones en fichajes, mientras que el City ha gastado US$ 1.72 billones. El balance de estos números ha sido más eficiente en el Real Madrid que, invirtiendo menos dinero, ha logrado 17 títulos en diez campañas frente a los 12 que ha conseguido el equipo inglés.

En cambio, el City de Guardiola ha realizado mayores inversiones. En la campaña 2017/2018, los citizens gastaron un total de US$ 349.25 millones y sumaron 10 incorporaciones a la plantilla.

Palmarés de la última década

Real Madrid CF

4 Copas de Europa: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 4 Mundiales de Clubes: 2014, 2016, 2017, 2018 3 Supercopas de Europa: 2014, 2016, 2017 2 Ligas de España: 2016/17, 2019/20 1 Copa del Rey: 2013/14 3 Supercopas de España: 2017, 2020, 2022

Manchester City

3 Premier League: 2013/14, 2017/18, 2018/19 1 FA Cup: 2018/19 6 EFL Cup: 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 2 Community Shield: 2017/18, 2018/19

