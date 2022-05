Exclusivo CNN: Ivanka Trump habló con la comisión del 6 de enero sobre lo que sucedía en la Casa Blanca el día del ataque al Capitolio, dice el presidente del panel

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La cooperación de la familia Trump con la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 ha demostrado ser útil. La aparición de Ivanka Trump en particular, ha ayudado a los investigadores a confirmar otros testimonios clave sobre la situación dentro de la Casa Blanca, así como el estado de ánimo del entonces presidente Donald Trump ese día.

En una reciente entrevista exclusiva con CNN, el presidente de la comisión, Bennie Thompson, hizo el relato más extenso hasta el momento de los testimonios a puertas cerradas.

“Hubo preguntas sobre qué estaba haciendo ella (Ivanka Trump) en el momento en que ocurría el asalto al Capitolio, y ella nos lo dijo”, dijo el demócrata de Mississippi sobre Ivanka Trump. Los investigadores “hicieron ciertas preguntas sobre lo que estaba haciendo su padre ese día. Ella nos lo dijo”.

OPINIÓN | Ivanka Trump y Jared Kushner siguen su propio camino sobre el 6 de enero

Si bien Thompson tuvo cuidado de señalar que la hija y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, no revelaron ningún “secreto individual” y que su testimonio no fue contra el propio Trump, el representante demócrata dijo que la pareja corroboró el testimonio crítico de otros testigos que dijeron que el entonces presidente se mostró reacio a tratar de detener a los agitadores a pesar de que se le pidió que lo hiciera.

“En cierto modo apoyaron el hecho de que se le dijo al presidente que tenía que hacer algo para detener la insurrección del 6 de enero. Tenía que hacerlo público, tenía que ser directo”, dijo Thompson. “Entonces, en ese sentido… hemos podido sistemáticamente, con nuestras declaraciones y entrevistas de otros testigos, llenar muchos de los vacíos”.

La comisión escuchó el testimonio de más de un testigo, incluido el asesor de seguridad nacional del exvicepresidente Mike Pence, Keith Kellogg, quien dijo que Ivanka Trump a veces estaba con su padre mientras observaba los disturbios en la televisión en una habitación junto a la Oficina Oval. Dicho testimonio es clave, especialmente con una brecha de una hora en el diario presidencial durante ese período el 6 de enero.

Tanto Ivanka Trump como otros miembros de la familia cooperan mientras que algunos asesores se niegan a hacerlo

Una persona cercana a la familia Trump le dijo a CNN que los hijos del expresidente nunca vieron un razón para no cooperar con la comisión porque ninguno de ellos sintió que comparecer ante el panel los pusiera en riesgo. También percibieron la decisión de la comisión de no citarlos como una señal de que no estaban entrando en una situación contenciosa.

Esta persona también señaló que Jared Kushner estaba viajando por el Medio Oriente el 6 de enero de 2021 y contrajo covid-19 al regresar, y agregó que no participó en la planificación del mitin “Stop the Steal” ni en la comunicación con algunos de los figuras marginales que estaban asesorando a su suegro sobre las formas de anular las elecciones.

Ivanka Trump y Kushner no invocaron la Quinta Enmienda ni reclamaron privilegios durante sus entrevistas, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Un representante de Ivanka Trump y Kushner no respondió a una solicitud de comentarios.

Las palabras de Thompson sobre la importancia de este testimonio familiar refleja un curioso patrón evolutivo de algunos de los principales asesores del expresidente que se niegan a compartir con la comisión lo que presenciaron de Trump, mientras que miembros clave de la familia, algunos de los cuales también fueron importantes asesores de la Casa Blanca, aceptaron hablar ante la comisión.

Además de Ivanka Trump y Kushner, se espera que testifique Donald Trump Jr., y él y la comisión están trabajando para programar su comparecencia. Su prometida, Kimberly Guilfoyle, habló ante la comisión el mes pasado.

En su entrevista con CNN, Thompson cuestionó por qué el expresidente no se opuso a que los miembros de su familia testificaran, mientras que los asesores clave de la Casa Blanca ahora están siendo acusados de desacato al Congreso por la Cámara después de negarse a testificar, diciendo que habían recibido instrucciones del presidente para reclamar el privilegio ejecutivo sobre sus conversaciones.

“Ahora tenemos cuatro personas que están siendo detenidas por desacato al Congreso porque el expresidente les ordenó que no vinieran. Así que están en riesgo, pero sus hijos no. Ellos sí fueron”, dijo Thompson. “Ahora, para mí, ese es el Donald Trump que estamos descubriendo. Es ‘haz lo que digo, pero no hagas lo que hago’. ¿Entiendes? Yo digo que no vayas a testificar, pero cuando mis hijos o mis suegros están involucrados, pueden ir a testificar”.

Un nuevo audio revela afirmación de McCarthy de que Trump admitió tener cierta responsabilidad en el asalto al Capitolio

Comisión del 6 de enero estudia nuevos audios del legislador McCarthy 5:14

Thompson dijo que no sabía si los miembros de la familia solicitaron permiso al expresidente para hablar con la comisión o hablaron con él de antemano.

“Solo sé que si los hijos fueron y los demás no porque él les dijo que no fueran, según lo que él mismo dijo, eso es sospechoso”, dijo Thompson. “Creo que es irónico que él les diga a algunas personas que no vengan y sigan sus instrucciones y sean retenidos en desacato al Congreso”, mientras que sus hijos hacen lo contrario. “Entonces eso es lo que él es”.

La Casa Blanca de Biden se ha negado uniformemente a hacer valer el privilegio ejecutivo de los excolaboradores de la Casa Blanca, incluidos Kushner e Ivanka Trump. Donald Trump le dijo a The Washington Post que le había ofrecido a la pareja “privilegios” si lo querían, pero ellos se negaron. El expresidente también calificó la entrevista de ocho horas de su hija como una “vergüenza y acoso”.

En una declaración a CNN, el portavoz de Trump, Taylor Budowich, dijo: “Esta comisión se ha expuesto como hackers partidistas que han manipulado y editado evidencia, al mismo tiempo que filtran testimonios de manera selectiva para vender su agenda política deshonesta. Para empeorar las cosas, sus aliados en los medios están de acuerdo, repitiendo verdades a medias y puntos de conversación demócratas como un evangelio”.

Los principales exasesores de Trump, Steve Bannon, Mark Meadows, Dan Scavino y Peter Navarro, han sido acusados de desacato al Congreso por la Cámara de Representantes por retener información de la comisión. Bannon, el único que ha enfrentado cargos penales por desacato hasta el momento, ha vinculado su marca de podcast, en parte, con el apoyo a Trump.

Sin embargo, varios otros asesores del expresidente se han presentado para largas entrevistas, como Guilfoyle, el funcionario de la administración Stephen Miller e incluso los principales abogados de la Casa Blanca.

Thompson ha dicho que la comisión está abierta a citar al expresidente si es necesario.

Los nuevos enfrentamientos importantes entre la comisión y el expresidente han sido mínimos desde que Trump perdió su intento de ocultar documentos secretos de su Casa Blanca, y los abogados de Trump han tenido un enfoque relativamente desordenado sobre cómo deben manejar los testigos de la Casa Blanca, según varias personas familiarizadas con las conversaciones de la comisión con los principales testigos.

Primero en CNN: El suicidio de un policía de la ciudad de Washington, días después del asalto al Capitolio, fue declarado muerte en cumplimiento del deber tras meses de lucha de su viuda

Mensajes de aliados de Trump revelan intentos por desconocer la elección 2:27

Lo que ocurría con Ivanka Trump en la Casa Blanca el 6 de enero

Según los registros de mensajes de texto, revisados por CNN, que Meadows proporcionó a la comisión, tanto Ivanka Trump como Jared Kushner formaron parte de una cadena de mensajes de texto grupales el 5 de noviembre de 2020, en la que Ivanka Trump le dijo a la Casa Blanca y a sus colegas de campaña: “¡Todos ustedes son GUERREROS de proporciones épicas! ¡Mantengan la fe y la lucha!”.

El 6 de enero de 2021, Ivanka Trump escribió un tuit, que luego eliminó, llamando a los agitadores “patriotas”. Pero gradualmente, se ha alejado de cualquier apoyo abierto a quienes irrumpieron en el Capitolio y las falsas afirmaciones de fraude electoral.

El testimonio de Kellogg, el asesor del vicepresidente Pence, ante la comisión de la Cámara describió el importante papel que jugó Ivanka Trump el 6 de enero, calificándola de “heroica”.

Kellogg recordó que fue a hablar con su padre a la Casa Blanca “porque Ivanka Trump puede ser bastante tenaz. Y creo que volvió en más de una ocasión para tratar de tener una idea de lo que estaba pasando. Y creo que ella simplemente… esa es mi experiencia, esa es su naturaleza”, testificó Kellogg.

“Ivanka podía aportar la verdad cruda a un problema. Y pensé que si había algún asesor en la Casa Blanca en cuatro años que pudiera hablar con su padre como padre, era Ivanka. No era Jared. No era yo. No era nadie. Era la hija de un padre”, testificó Kellogg. “Así que sabía que ella era la tarjeta de retención”.

Kellogg indicó que Ivanka Trump tenía más influencia con su padre que otros miembros del personal por una razón en particular: “No tenemos la misma sangre”.

El grupo de la cadena de texto, publicado por primera vez por CNN, también incluía a los asistentes de campaña Bill Stepien y Jason Miller, junto con los asesores Hope Hicks, Meadows y Scavino.

El 4 de diciembre, en uno de los pocos mensajes que Meadows recibió de Kushner, el yerno de Trump compartió una verificación de hechos de uno de los reclamos de fraude electoral más destacados de Georgia. El artículo mostró que, a pesar de las afirmaciones incendiarias de que los trabajadores electorales escondían maletas llenas de boletas debajo de una mesa, eso, de hecho, no ocurrió.

Y el 6 de enero, Miller le escribió a Kushner, Meadows y Scavino que aunque “no estaba totalmente de acuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me confirman… no obstante, habrá una transición ordenada el 20 de enero”.

Kushner respondió a las 10:10 p.m. esa noche: “¿Por qué no publicamos en su página de Facebook ya que él no está bloqueado ahí…”

Thompson también confirmó a CNN que la comisión sabe, de múltiples fuentes, que a Trump varias personas “le dijeron que había perdido las elecciones…, y él simplemente se negó a aceptarlo… Creo que quería que se desatara el infierno”.

— Jamie Gangel, Katelyn Polantz, Ryan Nobles y Zachary Cohen contribuyeron a esta historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.