Más de una semana después de que desaparecieron, un preso de Alabama y una excarcelera han dejado pocas pistas para los investigadores sobre su rastro

(CNN) — Mientras continúa la búsqueda de una excarcelera de Alabama desaparecida y un preso acusado de asesinato, las autoridades no saben adónde pudieron haber ido ambos después de que la camioneta que usaron al salir de la cárcel arrojó poca información nueva sobre el caso.

La camioneta SUV Ford 2007 en la que los agentes creen que Vicky White, de 56 años, y el preso Casey White, de 38, viajaban durante su fuga del centro de detención del condado de Lauderdale en Alabama hace más de una semana se encontraba en un lote de remolque de Tennessee, dijo este viernes el sheriff Rick Singleton durante una conferencia de prensa.

“El auto fue limpiado”, dijo el sheriff a CNN este sábado. “No quedó nada en el vehículo. Aparentemente se llevaron todo lo que tenían con ellos”.

La carcelera, que ahora ya no es empleada de la oficina del sheriff, salió con el preso de la cárcel la mañana del 29 de abril y dijo que lo llevaría al juzgado para una evaluación de salud mental. También dijo que buscaría atención médica para sí misma después de dejarlo porque no se sentía bien.

La pareja nunca llegó al juzgado o al centro médico, lo que provocó una cacería humana que involucró a las autoridades locales y federales.

Los dos no están relacionados, pero pueden haber tenido una relación romántica, señaló Singleton.

“Ha sido una semana difícil, una semana desafiante, una semana desalentadora”, dijo Singleton a CNN este sábado. “En última instancia, como sheriff, soy responsable de la cárcel, y esto está sobre mis hombros.

“Quiero ver que volvamos a meter a Casey White tras las rejas, y quiero que traigan a Vicky White para que podamos entender exactamente lo que estaba pensando”, agregó Singleton.

Aunque localizar la camioneta les dio a las autoridades una idea de la dirección en la que se dirigía la pareja, los investigadores todavía están tratando de reconstruir sus movimientos días después de que salieron de la cárcel en una patrulla.

“Volver al punto de partida”

El video de vigilancia del centro de detención mostró a la pareja subiendo a una patrulla en las instalaciones la mañana de su desaparición, con Casey White esposado y encadenado, dijeron las autoridades.

La patrulla fue abandonada más tarde en el estacionamiento de un centro comercial cerca de la cárcel con las llaves del centro, la radio y las esposas de Vicky White adentro. Luego, la pareja se fue en un Ford SUV naranja que Vicky White había comprado y dejó en el mismo estacionamiento la noche anterior, dijo Singleton.

Este viernes, las autoridades dijeron que localizaron la camioneta, que había estado en un lote de remolque de Tennessee durante aproximadamente una semana. La camioneta fue llevada ahí luego de que la encontrarán abandonada en el bosque y sin ninguna información de identificación el viernes pasado.

Las autoridades creen que la SUV pudo haber tenido problemas mecánicos, lo que provocó la parada repentina en esa área.

El descubrimiento significa que la pareja condujo aproximadamente dos horas hacia el norte hasta el condado de Williamson, Tennessee, después de desaparecer de la cárcel en Florence, Alabama, explicó Singleton durante la conferencia de prensa del viernes.

“Ahora sabemos dónde está el automóvil, sabemos en qué dirección fueron”, dijo el sheriff. “Estamos tratando de sondear el área en busca de testigos, también tratando de investigar, ver si se reportaron vehículos robados en esa área durante ese tiempo”.

Los investigadores aún no saben si la pareja robó otro vehículo o tomó un aventón con otra persona, dijo el sheriff.

“Estamos como de vuelta al punto de partida”, dijo. “Después del viernes por la tarde, cuando abandonaron ese auto, en qué dirección fueron desde ahí, no lo sabemos”.

La experiencia de la excarcelera podría dificultar la búsqueda

La experiencia de Vicky White en la aplicación de la ley ha ayudado a la pareja a escapar de la captura, creen las autoridades.

“Su conocimiento de las correccionales y de los procedimientos que usamos aquí en la oficina del sheriff definitivamente jugaron a su favor. Creo que este fue un plan muy bien pensado”, dijo Singleton este viernes durante la conferencia de prensa.

Vicky White había presentado sus papeles de jubilación antes de desaparecer y el día de la fuga iba a ser su último día de trabajo.

Ahora tiene una orden de arresto activa por presuntamente permitir o facilitar la fuga en primer grado. Ya no es empleada de la oficina del sheriff, dijo la oficina.

Los investigadores creen que tenía una gran cantidad de dinero cuando ella y el preso desaparecieron y usó alias, incluso para la compra del vehículo, dijo Singleton. “Supongo que probablemente se deshizo de esos alias y ahora probablemente obtuvo algunas identidades nuevas”, explicó.

Además, la pareja debe considerarse armada y peligrosa y puede tener un rifle AR-15, pistolas y una escopeta, advirtió el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Antes de escapar, Casey White cumplía 75 años por una serie de delitos en 2015, incluido un allanamiento de morada, robo de auto y una persecución policial, según el Servicio de Alguaciles de EE.UU. También enfrenta dos cargos de asesinato capital por la muerte a puñaladas de Connie Ridgeway, de 59 años, en 2015, dijo el servicio.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. ha ofrecido hasta US $10.000 por información que conduzca al arresto del preso y hasta US$ 5.000 por la excarcelera. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, también ofreció una recompensa adicional de US$ 5.000 cada uno por información que conduzca al arresto de la pareja.

Ryan Young, Jaide Timm-Garcia, Paradise Afshar, Nadia Romero y Christina Maxouris de CNN contribuyeron a este reporte.

